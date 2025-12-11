【JAF富山】クリスマス直前の日曜日に、一足早いクリスマスを祝う「クリスマスケーキ作り教室」を開催します

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）富山支部（支部長 笹山 泰治）は、12月21日（日）にホームメイドクッキング富山教室（富山県富山市）にてJAFデー「クリスマスケーキ作り教室」を開催します。

JAFでは会員向けに、味覚狩りやものづくり体験など、四季折々の魅力を感じられる多彩なジャンルの体験型イベントを、全国各地で定期的に開催しています。

クリスマスケーキ「くまちゃんサンタ」のイメージ

本企画は、クリスマスを祝うケーキを自ら作成し、味わうことができるイベントです。ご家族やご友人と共に楽しみながら、クリスマスケーキの制作体験を通じて、素敵なクリスマスの思い出を作ることを目的としています。当日は、参加者が手作りしたケーキの土台に生クリームや苺、チョコレートなどで飾り付けをおこない、「くまちゃんサンタ」というテーマのクリスマスケーキを制作します。また、ミニチョコパフェも作成し、試食していただく予定です。出来上がったクリスマスケーキはご自宅に持ち帰り、ご家庭で一足早いクリスマスをお祝いしていただけます。

1．日 時 2025年12月21日（日）10:00～12:00

2．場 所 ホームメイドクッキング富山教室（富山県富山市大手町6‐14 富山市民プラザ2F）

3．参 加 10名予定 ※募集は終了しました。

4．費 用 1名5,000円（材料代・持ち帰り用箱代込）

5．内 容 クリスマスケーキ「くまちゃんサンタ」とミニチョコパフェの手作り体験

詳 細：JAFデー「クリスマスケーキ作り教室」（富山県富山市：2025年12月21日開催）

URL：jaf.link/toyama-events-cake2025

6．主 催 JAF富山支部

7．協 力 株式会社ホームメイドクッキング