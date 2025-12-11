【パティスリー GIN NO MORI】冬だけの濃厚アソート「プティボワ Winter」｜森の素材×ショコラを楽しむ限定缶にミニサイズが新登場。

株式会社銀の森コーポレーション

株式会社 銀の森コーポレーション(本社:岐阜県中津川市/代表取締役社長:渡邉好作)は、同社が運営する岐阜県恵那市にある「恵那 銀の森：岐阜県恵那市」内の洋菓子店『パティスリー GIN NO MORI』より、冬季限定のクッキーボックス『森の恵みクッキー プティボワ150 Winter』と『森の恵みクッキー プティボワ120 Winter』を2025年12月27日(土)より全国にある直営店舗(※グランスタ東京店を除く)にて販売することをお知らせいたします。



森の素材を焼き菓子に仕立ててお届けする洋菓子店「パティスリー GIN NO MORI」より、フランス語で“小さな森”を意味する「プティボワ」から、冬季限定のクッキー缶が登場。

今年は新たにミニサイズも仲間入りし、サイズのバリエーションがより豊かに。贈る相手やシーンに合わせてお選びいただきやすくなりました。

森の料理人が紡ぐ季節限定の“森からのおすそ分け”。冬のごあいさつや年末年始のギフトとしてはもちろん、濃厚な味わいをそろえた本製品は、温かい飲み物との相性も抜群。自分へのご褒美として、ほっとひと息つく時間のお供にも最適です。

この季節だけの特別な味わいを、ぜひお楽しみください。

森の恵みクッキー プティボワ 150 Winter

冬らしくショコラを中心にシナモンやキャラメルなどと、森の素材を多彩に組み合わせた13種類のクッキーアソート。

森の恵みを生かした焼き菓子を丁寧に仕立て、四季の移ろいを思わせるオーロラカラーのデザイン缶に仕切りなくぎっしりと詰め合わせました。

ショコラだけでなく、木苺の華やかな酸味や生姜のぴりりとした刺激など、ひと缶で多彩な味わいをお楽しみいただけます。

また、パティスリーGIN NO MORIの代名詞ともいえる【どんぐり粉】を使用したクッキーもラインナップ。どんぐり×ショコラの特別な組み合わせを味わえるのは、冬の季節限定です。想いを伝えることが多い季節に合わせ、

森の恵みと冬の素材が織りなす、今だけの特別な味わいをぜひご堪能ください。

森の恵みクッキー プティボワ 150 Winter お品書き■商品概要

【森の恵みクッキー プティボワ 150 Winter】価格：4,320円(税込)

サイズ：150×150×45(mm)

賞味期限：製造日より45日

温度帯：常温

【販売期間】

2025年12月27日(土)～2026年1月27日(火)

2026年2月15日(日)～2026年2月24日(火)

※在庫状況により販売終了日は変動する可能性がございます。

【販売店舗】恵那本店/銀座本店/名古屋店/麻布台ヒルズ店/グランフロント大阪店

※数量限定販売

※グランスタ東京店での販売はございません

森の恵みクッキー プティボワ 120 Winter

手のひらサイズの缶に冬の訪れを詰め込んで、初登場の季節限定クッキー缶のミニサイズが冬も登場。森の素材とショコラが織りなす濃厚な味わいは、コンパクトながらも満足感のあるクッキーアソートです。

缶のデザインは、雪の降り積もる森の情景をイメージした限定のホワイトカラー。季節限定の特別感はそのままに、かわいらしいサイズ感でプチギフトやお手土産、自分へのささやかなご褒美にもぴったりです。

森の恵みクッキー プティボワ 120 Winter お品書き■商品概要

【森の恵みクッキー プティボワ 120 Winter】価格：2,376円(税込)

サイズ：120×120×43(mm)

賞味期限：製造日より45日

温度帯：常温

【販売期間】

2025年12月27日(土)～2026年1月27日(火)

2026年2月15日(日)～2026年2月24日(火)

※在庫状況により販売終了日は変動する可能性がございます。

【販売店舗】恵那本店/銀座本店/名古屋店/麻布台ヒルズ店/グランフロント大阪店

※数量限定販売

※グランスタ東京店での販売はございません

パティスリー GIN NO MORI ブランド概要

恵那本店 内装

四季折々の美しい色彩、豊かな香りを放つ木々や草花。そして一粒として同じものがない木の実や果実たち。数えきれない命を育む森はどこまでも奥深く、魅力に溢れた場所です。

森の素材をじっくり吟味し、自然そのままの美しさの無限の可能性を追求したい。私たちはそんな想いで一つ一つ心を込めて丁寧にお菓子を手作りしています。

お店にはクッキー缶をはじめ、パウンドケーキやコンフィチュールなど、森の恵みをふんだんに使ったお菓子が並んでいます。ほんのひととき、慌ただしい日常を忘れて自然の美味しさに癒されていただけるよう、「森のおすそわけ」を用意してお待ちしています。

■直営店舗情報■

【恵那本店】

住所：岐阜県恵那市大井町2711-2 恵那銀の森施設内

電話：0800-200-5095(代表)

【銀座本店】

住所：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX B2F

電話：080-2396-6870

【名古屋店】

住所：愛知県名古屋市中村区名駅4丁目 7-1 ミッドランドスクエア商業棟B1F

電話：052-526-7860

営業時間：11：00～20：00

【麻布台ヒルズ店】

住所：東京都港区虎ノ門5丁目9番1号麻布台ヒルズガーデンプラザB 地下1階

電話：03-6809-1232

【グランスタ東京店】※冬限定缶の販売はございません

住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本 東京駅構内地下1階 グランスタ東京(改札内)

電話：03-6206-3888

【グランフロント大阪店】

住所：大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 南館B1

電話：06-6147-3755

当店の料理長と副料理長左：料理長チェス 右：副料理長ナッツ『銀の森にしかないお菓子を作るなら何がいいだろう？あっと驚くようなお菓子を。』

パティスリー GIN NO MORIの数々の森の恵みの洋菓子を生み出しているのは２匹のリスの料理人。森の恵みを日々研究し、新しい味を生み出す料理長のチェスと、五感を頼りに美味しい食材を探し出すのが得意な副料理長のナッツ。アイデアあふれるお菓子を、心を込めて丁寧に手作りしています。

普段は恵那の本店にいるので運がよければ出逢えるかもしれません。

・ホームページ：http://ginnomori.info/patisserie/

・オンラインショップ：https://ginnomori.jp/

・Instagram：＠pati.ginnomori（https://www.instagram.com/pati.ginnomori/）

・X(旧:Twitter)：@pati_ginnomori（https://x.com/pati_ginnomori）

●運営会社 株式会社 銀の森コーポレーション

銀の森は創業以来、業務用冷凍食品や冷凍おせちの製造販売をはじめ、和洋菓子の製造、総合公園施設「恵那 銀の森」の運営など様々な形で「食」の可能性を追求してまいりました。

設立50周年を迎えて、第二創業期を迎えた銀の森の新たなプロジェクトは「森づくり」。

食と人と自然を繋げる、食楽創造企業を目指してこれからも食の文化の発展に努めてまいります。



〒509-9132 岐阜県中津川市茄子川112-2

Tel：0573-64-2501 Fax：0573-64-2505

https://ginnomori.co.jp/profile/

報道関係者さま・インフルエンサーの方の取材などのお問い合わせも大歓迎です。