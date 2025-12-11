″頭皮の乾燥・かゆみ″は冬がピーク！ 12月に頭皮トラブルを感じる人は7割

医療法人社団鉄結会

医療法人社団鉄結会(所在地:東京都渋谷区、理事長:高桑康太)は、美容皮膚科・形成外科であるアイシークリニック(新宿院・渋谷院・上野院・池袋院・東京院・大宮院)を運営し、皆様の肌の健康と美容をサポートしております。今回は冬場に増加する頭皮トラブルについて、全国の20～50代の男女300名を対象にアンケート調査を実施したので、その結果を紹介します。

冬は頭皮トラブルが増加する季節

寒さが本格化する12月。暖房の使用や空気の乾燥により、顔や体の乾燥を感じる方は多いのではないでしょうか。しかし、乾燥の影響を受けるのは顔や体だけではありません。実は「頭皮」も冬の乾燥ダメージを大きく受ける部位のひとつです。

頭皮は顔の皮膚と一枚でつながっており、同様に乾燥やトラブルが起きやすい場所です。しかし、髪に隠れて見えにくいため、ケアが後回しにされがちです。今回、医療法人社団鉄結会は、冬場の頭皮トラブルの実態について調査を実施しました。

7割以上が12月に頭皮トラブルを実感「乾燥・かゆみ・フケが気になる」

【調査概要】- 調査対象: 全国の20～50代の男女300名- 調査期間: 2025年11月15日～11月30日- 調査方法: インターネット調査- 調査実施: 医療法人社団鉄結会（自社調査）

12月に頭皮の乾燥・かゆみ・フケなどのトラブルを感じるか調査したところ、72.3%の方が「感じる」と回答しました。冬場は実に7割以上の方が何らかの頭皮トラブルを抱えていることが明らかになりました。

頭皮トラブルを感じる場面は「暖房の効いた室内」が最多68.4%

調査結果:- はい、感じる: 72.3%- いいえ、感じない: 27.7%

頭皮トラブルを感じる方に、どのような場面でトラブルを感じるか調査しました(複数回答可)。最も多かったのは「暖房の効いた室内にいるとき」(68.4%)、次いで「空気が乾燥しているとき」(63.2%)、「ストレスを感じているとき」(47.8%)という結果になりました。

頭皮トラブルへの対策「何もしていない」が約4割

頭皮トラブルを感じるシチュエーション(複数回答可):- 暖房の効いた室内にいるとき: 68.4%- 空気が乾燥しているとき: 63.2%- ストレスを感じているとき: 47.8%- シャンプー後: 42.6%- 就寝前・起床時: 38.9%- 運動後: 24.3%

頭皮トラブルに対してどのような対策をしているか調査しました(複数回答可)。最も多かったのは「シャンプーの種類を変える」(52.4%)でしたが、「何もしていない」と回答した方も38.7%に上りました。「皮膚科を受診する」はわずか12.3%にとどまり、専門家への相談に至らないケースが大半であることがわかりました。

頭皮トラブルへの対策(複数回答可):

美容院・皮膚科への受診を検討した経験「ある」が43.7%

- シャンプーの種類を変える: 52.4%- 何もしていない: 38.7%- 頭皮用の保湿剤・トニックを使う: 31.2%- 洗髪の頻度を変える: 28.6%- ヘッドスパを受ける: 18.4%- 皮膚科を受診する: 12.3%

頭皮の乾燥・かゆみについて、美容院や皮膚科への受診を検討したことがあるか調査したところ、43.7%の方が「検討したことがある」と回答しました。約半数近くの方が専門家への相談を考えた経験があるものの、実際の受診に至っていない方が多い実態が浮き彫りになりました。

知りたい情報は「正しいシャンプーの方法」が64.8%でトップ

調査結果:- 検討したことがある: 43.7%- 検討したことがない: 56.3%

頭皮ケアについてどのような情報を知りたいか調査しました(複数回答可)。最も多かったのは「正しいシャンプーの方法」(64.8%)、次いで「頭皮に良い食生活・生活習慣」(58.3%)、「自宅でできる頭皮ケア」(56.7%)という結果になりました。日常生活で実践できるケア方法への関心が高いことがわかりました。

調査まとめ

知りたい頭皮ケア情報(複数回答可):- 正しいシャンプーの方法: 64.8%- 頭皮に良い食生活・生活習慣: 58.3%- 自宅でできる頭皮ケア: 56.7%- 皮膚科で受けられる治療内容: 42.1%- 頭皮トラブルの原因: 39.6%- おすすめの頭皮ケア製品: 36.4%

今回は、冬場の頭皮トラブルの実態について調査しました。

その結果、7割以上の方が12月に頭皮の乾燥・かゆみ・フケを感じており、「暖房の効いた室内」や「空気の乾燥」が主なトリガーになっていることがわかりました。一方で、約4割の方が「何もしていない」と回答し、専門家への相談に至るケースは1割程度にとどまっています。

頭皮は顔の皮膚と同じくデリケートな部位であり、適切なケアが必要です。かゆみやフケが続く場合は、市販品でのセルフケアだけでなく、皮膚科での専門的な診察を受けることで、根本的な原因にアプローチすることが可能です。

医師コメント

アイシークリニック 高桑康太医師

「今回の調査で、冬場に頭皮トラブルを感じる方が7割以上にのぼることが明らかになりました。頭皮は顔の皮膚と一枚でつながっており、顔と同様に乾燥やトラブルが起きやすい部位です。しかし、髪に隠れて見えにくいため、ケアが後回しにされがちなのが現状です。

冬場の頭皮トラブルの主な原因は、暖房による室内の乾燥と、寒さによる血行不良です。また、熱いお湯での洗髪や、洗浄力の強いシャンプーの使用も、頭皮の乾燥を悪化させる要因となります。

調査では「正しいシャンプーの方法を知りたい」という声が最も多く聞かれました。頭皮ケアの基本は、ぬるま湯での丁寧な洗浄と、洗いすぎを避けること。また、頭皮用の保湿剤やトニックを使用することも効果的です。

市販品でのケアで改善しない場合や、かゆみ・フケが長期間続く場合は、脂漏性皮膚炎や乾癬などの皮膚疾患の可能性もあります。そのような場合は、皮膚科での専門的な診察をおすすめします。当院では、頭皮の状態を丁寧に診察し、一人ひとりに合った治療法をご提案しております。お気軽にご相談ください。」

クリニック情報

アイシークリニック新宿院

所在地：東京都渋谷区代々木2-5-3 イマス葵ビル2階 アクセス：新宿駅南口より徒歩3分

アイシークリニック渋谷院

所在地：東京都渋谷区渋谷3-16-2 ニュー三水ビル5階 アクセス：渋谷駅より徒歩3分

アイシークリニック上野院

所在地：東京都台東区東上野3-16-5 サンク・ユービル1F アクセス：上野駅より徒歩1分

アイシークリニック池袋院

所在地：東京都豊島区南池袋2-15-3 前田ビル9階 アクセス：池袋駅東口より徒歩5分

アイシークリニック東京院

所在地：東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント3階 アクセス：東京駅より徒歩5分

アイシークリニック大宮院

所在地：埼玉県さいたま市大宮区大門町1-60 福美メディカル2階B区画 アクセス：大宮駅東口より徒歩1分

