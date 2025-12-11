【8周年アニバーサリー】本蓮沼の美容院ALLEY MARKETより感謝を込めて。リファ（11月～）、オージュア（12月～）のヘアケア商品が期間限定10% OFF

株式会社ALLEY MARKET

東京都板橋区・本蓮沼の美容室「ALLEY MARKET」は、2025年10月28日をもって開店8周年を迎えました。日頃ご愛顧いただいているお客様へ感謝の気持ちを込め、2025年11月1日（土）から12月30日（火）までの期間限定で「8周年記念キャンペーン」を開催いたします。 本キャンペーンでは、人気の「リファ（ReFa）」製品（11月より）および「オージュア（Aujua）」製品（12月より）を、店頭価格から10% OFFにてご提供します。さらに、オージュア製品については公式オンラインストアでも同様に10% OFFとなります。

８周年の感謝と、冬のヘアケア需要に応えるキャンペーン

「ALLEY MARKET」は、お客様のお悩みに寄り添った理想のヘアスタイルをご提案し、おかげさまで8周年を迎えることができました。これもひとえに、ご来店いただく多くのお客様の温かいご支援の賜物と、スタッフ一同心より感謝申し上げます。

この感謝の気持ちを還元するとともに、乾燥が厳しくなる冬の季節にこそ、ご自宅でも最上のヘアケアを実践していただきたいという想いから、当サロンが自信を持っておすすめする「リファ」および「オージュア」の製品セールを企画いたしました。

11月からは美容機器の「リファ」、12月からはヘアケアの「オージュア」がセール対象に加わり、2ヶ月間にわたってお客様の美容をサポートします。

スタッフ一押し！「リファドライヤー」で叶えるサロン帰りの仕上がり

数ある対象商品の中でも、当サロンのスタッフが特におすすめするのが「リファドライヤー」です。髪や頭皮の温度をセンサーで察知し、熱を与えすぎないよう自動で風を調整する機能が搭載されており、乾かしすぎによるパサつきを抑えながら仕上げられるのが特徴です。ご自宅でも、髪のまとまりやツヤをキープしやすい乾かし方をサポートしてくれるため、普段のドライケアを丁寧に行いたい方に向いています。髪質や季節による乾燥が気になる方からも使いやすいとの声が多く、デイリーケアのアイテムとして取り入れやすいドライヤーです。

12月は「オージュア」も対象！オンラインストアでも10% OFF

12月1日（月）からは、お客様一人ひとりの髪の悩みに応える「オージュア」製品も10% OFFの対象となります。 オージュアは、公式オンラインストア経由でも10% OFFにてご購入いただけます。

【キャンペーン概要】

【店舗情報】

- 期間：2025年11月1日（土）～ 2025年12月30日（火）- 内容：- - 2025年11月1日（土）～ 12月30日（火）リファ（ReFa）製品各種 … 店頭価格より10% OFF- - 2025年12月1日（月）～ 12月30日（火）オージュア（Aujua）製品各種 … 店頭価格より10% OFFオージュア製品のみ、公式オンラインストアでも 10% OFF- 実施店舗：ALLEY MARKET（アリーマーケット）- 備考：- - セール品の購入のみでのご来店も可能です。- - 在庫には限りがございます。お目当ての商品がある場合は、お早めにお買い求めください。- 店舗名: ALLEY MARKET（アリーマーケット）- 所在地: 〒174-0052 東京都板橋区蓮沼町4-5 ダイヤモンドレジデンス 1F- 営業時間: 10：00～19：00- 定休日: 毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は火曜日）- 公式ウェブサイト: https://alley-market-motohasunuma.com/