コクヨが新卒採用にVARIETASの「AI面接官」を導入

株式会社VARIETAS

株式会社VARIETAS（読み方「バリエタス」、以下「VARIETAS」）は、コクヨ株式会社（以下「コクヨ」）が新卒採用において、VARIETASが開発・提供する「AI面接官」を導入したことをお知らせいたします。



導入後の受検者アンケートでは、満足度平均4.2／5.0点という高い評価が得られ、「話しやすさ」「自然な対話」「公平な評価」などが特に支持を集めました。

本取り組みは、コクヨが創業120周年を機に掲げたコーポレートメッセージ「好奇心を人生に（Curiosity is Life）」 のもと、採用プロセスの最前線からその想いを体現するものです。

同社がこれまで大切にしている企業理念「be Unique.」 ― 一人ひとりの個性を尊重し、新しい価値を生み出す姿勢 ― を基盤に据えながら、好奇心を起点に挑戦する人を公平に見出す新しい採用のかたちへの進化を後押しします。

- 「AI面接官」プロダクトサイト：https://ai-interview.online- お問合せ先：support@varietas.co.jp

コクヨのリブランディングと採用改革の接点

コクヨは創業120周年を迎えるにあたり、初のコーポレートメッセージ 「好奇心を人生に」 を制定し、ロゴやコーポレートアイデンティティを刷新しました。

このメッセージには、「働く」「学ぶ」「暮らす」のあらゆる領域で、人の好奇心を刺激し、創造性を解き放つという想いが込められています。

他方、企業理念として掲げる 「be Unique.」 は、社員一人ひとりが自らの個性を発揮し、新しい価値を創造する文化の象徴として、これまでと変わらずコクヨの根幹にあります。

今回のAI面接官導入は、「be Unique.」の理念と「好奇心を人生に」のメッセージが共に息づくブランド思想を、採用の入り口から体現する取り組みとして位置づけられています。

「AI面接官」導入による新たな選考プロセス

コクヨにおける「AI面接官」導入は、単なる効率化のためではなく、全社戦略と直結した取り組みです。コクヨは中期経営計画「Unite for Growth 2027」のもと、多様な人材が挑戦し成長できる環境を整備し、将来のリーダーを長期的に育成していくことを掲げています。

AI面接官を活用することで、応募者一人ひとりの可能性をより公平に引き出し、幅広い層に挑戦の機会を提供することが可能になります。これにより、コクヨが重視する「多様性の尊重」と「人材を通じた持続的成長」を採用の入り口から実現し、社会に対して新しい価値を生み出すことを目指します。

コクヨ様のコメント

コクヨ株式会社

HR戦略推進部 新卒採用ユニット ユニット長 櫻木 澄様

弊社は2024年卒から100名採用を継続しています。それ以前は60名前後でしたので従来よりも多くの学生を、従来と変わらぬ限られたリソースで評価していかなければなりませんでした。

「公平に正確に、優秀人材を取りこぼしなく選考を進めること」がAI面接官を導入した最も大きな目的です。2027年卒の夏インターンの選考から導入したかったのですが、導入準備に半年くらいはかかるだろう、と早期の導入は半ば諦めつつVARIETAS様にご相談したところ、数か月での垂直立ち上げにご協力いただき、無事に夏インターンの選考からスタートを切ることができました。



その後も夏インターン選考の振返り、冬インターン選考に向けた評価ロジックのチューニング、本選考に向けた準備など、多岐に渡り非常に丁寧に伴走してくださるので安心してサービスを利用させていただいております。正直なところ、AI面接官のサービスはもとよりこのコンサルティングに魅力を大きく感じています。

当初目的にしていた公平性や正確性はAIの特性もあり非常に信頼性が高く、選考を通過した学生とお会いしてもAI面接の評価と実際が全く異なるというようなことはありませんでした。また、AI面接官を導入したことにより、平日夜や休日など、採用メンバーが稼働できない時間帯にも面接を受けていただけるので、従来よりも多くの学生を評価することができ、結果的に優秀人材の取りこぼしを防げているのではないかと考えています。



今後は、定量化された学生のデータを、入社後の配属や育成にも活用し、ポテンシャルを引き出すキャリア支援のツールとして活用していきたいと考えています。そして、活躍人材の学生時代の特性を洗い出し、採用をアップデートさせるという循環を回していきます。VARIETAS様から初回提案をいただいた際の「採用を科学する」という言葉が頭に残っています。これがまさに弊社が実践したかったことで共感して導入を決めました。今後もより良い採用を実現できるようAI面接官のさらなるアップデートに期待しています！

受検者満足度とコメント分析結果

定量結果

受検者を対象に行った満足度調査において、平均 4.2／5.0 点 の評価を獲得しました。

本調査は受検後に任意で実施されたもので、合否や企業評価には一切関係しない旨を事前に説明した上で、匿名形式で行われています。また、統計的に十分な精度を確保した分析が行われています。

定性コメント結果

コメント回答者のうち 93.8% がポジティブな感想を寄せています。以下にコメントのカテゴリ・割合及びコメント例を公開いたします。

================================

【調査概要】

1-1. 調査概要：自社システム「AI面接官」上の調査

1-2. 調査対象：コクヨ様のAI面接官を受検した候補者に対する任意回答

1-3. 集計方法：システム上に投稿された満足度・コメントを集計

1-4. 注意事項：匿名形式で実施。企業評価・合否には一切関係ない旨を事前に説明済み。

================================





採用に革新を、候補者に平等を―大手企業向け「AI面接官」

VARIETASの「AI面接官」 は、候補者と採用担当者の可能性を最大限に引き出す公平性の高い採用プロセスで、多数の大手企業で導入されています。

【主な特徴】

・書類読み取りから一次面接を担当

エントリーシートをもとに、AI面接官が候補者と直接対話を実施。各企業の評価ロジックに合わせ、客観性の高い評価を実現します。これにより、短期間で多くの候補者のポテンシャルを公平に見ることが可能です。

・多角的な評価でポテンシャルを可視化

経済産業省が定める「社会人基礎力」をベースとし、多角的な評価軸で細かく候補者を分析。学歴や経歴だけでは測れない多様な才能を発見します。

・データドリブン採用の実現

候補者の評価を数値化し、これまで非構造化だった採用データを可視化・分析。戦略的な意思決定をサポートします。

「AI面接官」提供会社 概要

- 株式会社VARIETAS（バリエタス）- お問い合わせ先：support@varietas.co.jp- 「AI面接官」サービスサイト：https://ai-interview.online- 会社HP：https://varietas.co.jp