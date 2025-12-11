物流業界の課題解決に貢献する「業務用カーナビSDK」のVer.10.5、12／15提供開始

株式会社マップル

株式会社昭文社ホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 黒田茂夫、東証コード：9475）の子会社である株式会社マップル（本社同上、代表取締役社長 大日方祐樹 以下「マップル」）は、AndroidやWindowsタブレットで動作する業務アプリにカーナビゲーション機能を付加できるソフトウェア開発キット「業務用カーナビ※1 SDK」において、2025年版最新地図データとオンライン地図データ更新機能を実装した「Ver.10.5」を、2025年12月15日より提供開始します。

本商品は、物流業界、とりわけルート配送等を行っている企業向けの課題解決型ソリューションです。「ベテラン社員の経験に依存し、引継ぎがうまくいかない」「人手不足で採用したが地理に疎くて大変」「通学路や危険箇所などを回避させたいがルートをうまく指示、共有できない」こうしたお悩みに対し、毎年バージョンアップしながらサポートさせていただいております。

マップルは今後も、事業者様やドライバーの皆様の安全で確実なカーナビ業務をサポートします。

※1「業務用カーナビ」は業務アプリ開発者様が利用するカーナビSDK（ソフトウェア開発キット）パッケージです。

専用カーナビ開発キット「業務用カーナビSDK」https://mapple.com/products/system-biznavi/

＜業務用カーナビSDK Ver.10.5 ユーザインターフェース＞

【オンライン地図更新機能を追加！】

「業務用カーナビSDK Ver.10.5」では、従来版の機能に加えて地図の自動更新を行うオンライン地図更新機能※2を実装しました。

従来の地図更新では、アプリの利用を中断して端末ごとのデータ更新作業が必要でした。新機能では、アプリの動作を止めることなく、バックグラウンドでダウンロードを行い、次回起動時に地図更新を行うことが可能になります。

本機能は、業務アプリ開発者様側で自動更新のON/OFFを設定することができるため、運用各社のニーズに柔軟に応えられるアプリ提供が可能になります。

※2 オンライン地図更新運用には別途ご契約が必要になります。

【業務用カーナビSDKの概要】

業務用カーナビSDKは、業務アプリ開発者様向けのカーナビSDKパッケージです。

- 既存のシステムに簡単にカーナビを導入したい- カーナビ機能付の独自業務用アプリを開発したい

こうしたニーズをお持ちのSIベンダー様、ソフトウェア開発事業者様、また業務車両への独自カーナビ導入をお考えの事業者様の開発業務をサポートします。

タブレット上で動作する業務アプリに簡単にカーナビ機能を追加でき、バス・タクシー・ごみ収集車など、「はたらく車」の業務課題を解決するさまざまなルート探索機能を提供いたします。

ルート探索以外にも、さまざまな業務シーンに対応できる便利な機能をご用意しております。

業務用カーナビSDKの詳細は、https://mapple.com/products/system-biznavi/ をご覧ください。

【製品・サービスに関するお問い合わせ】

詳細を見る :https://mapple.com/products/system-biznavi/

製品担当：業務用カーナビSDK担当

TEL ：03-6745-0051（平日10時～17時）

お問い合わせフォーム：https://biz.mapple.com/inquiry/

お問い合わせ :https://biz.mapple.com/inquiry/株式会社マップル

所在地 ：東京都千代田区麹町３丁目１番地

代表者 ：代表取締役社長 大日方 祐樹

URL ：https://mapple.com/

事業内容：地図・ガイド情報等を基にしたデジタルデータベースの企画・制作・販売・使用許諾およびそれらを活用したサービスの提供