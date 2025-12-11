AIを活用した店舗データベース構築およびクラスタリングサービスを提供開始

株式会社GROWTH VERSE

株式会社GROWTH VERSE（本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博）は、GiGOをはじめとした多数のアミューズメント施設を展開する株式会社GENDA GiGO Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：二宮 一浩、以下 GENDA GiGO Entertainment）に対し、AI技術を用いた「店舗データベース構築」および「店舗クラスタリング」サービスの提供を開始したことをお知らせします。

サービス提供の背景と目的

GENDA GiGO Entertainmentは、全国に多数のアミューズメント施設を展開しています。各店舗の立地や特性に応じた最適な運営戦略を策定し、売上の最大化を目指すため、GROWTH VERSEの持つAI技術とデータ分析ノウハウを採用することとなりました。

本サービスでは、アミューズメント施設の立地や来店者の属性などの情報からAIによる店舗クラスタリングを実施し、例えば新規出店時の機械配置の最適化や、来店客の属性に応じたプライズの選定など、再現性の高い売上改善に繋がる示唆を得ることを目的としています。

AIサービス内容と進捗

GROWTH VERSEは、GENDA GiGO Entertainmentに対し、以下の２段階でサービス提供を実施しています。

１．店舗データベースの構築

「店舗クラスタリング」の実施に向け、分析に必要なデータを十分に検討し、基盤となるデータベースの構築を行いました。立地条件などの店舗情報のほか、競合店舗の情報や、人流分析AI SaaS「ミセシル」から取得した、来店者の顧客データ（年代、性別、所得、既婚未婚、子供ありなし、EC利用、ブランド志向、興味関心カテゴリなど）をデータに用いています。

２．店舗クラスタリングの提供

上記の店舗データベースを用いて「店舗クラスタリング」の提供を行い、更なる分析を進めていきます。

今後の展開

今後は、今回の店舗クラスタリングの結果と近隣競合情報をベースに、売上最大化を目的とした次の施策実行を支援していく予定です。具体的には、店舗クラスタごとに配置すべき機械やプライズを選定し、店舗ごとの最適化による売上改善を目指します。

GROWTH VERSEは、今後もAIとデータ分析を活用し、エンターテイメント業界における新たな価値創造と、クライアント企業の事業成長に貢献してまいります。

株式会社GENDA GiGO Entertainment 執行役員CDO 兼 DX推進室 室長 松沼 雄祐氏のコメント

「当社はこれまでもAIによる景品割振りの自動化など、データに基づく意思決定・施策を推進してまいりました。

その過程で、全国に展開するGiGO各店の『個店ごとの特性』の把握は現場の経験則に依存している状況に課題を感じておりましたが、今回GROWTH VERSE様のAIと『ミセシル』が持つ膨大な外部データを活用することで、商圏の興味関心まで含めた科学的な可視化が可能になります。 本取り組みにより、感覚的な店舗運営から、データ根拠に基づく『再現性の高い機械配置と景品選定』へと進化させます。お客様一人ひとりのニーズに合致した店舗体験を提供することで、事業成長とDXを加速させてまいります。」

ミセシルについて

ミセシルは、スマホビッグデータを活用した、自店・競合店・商圏の人流分析AI SaaSです。業界トップクラス3,000万人の位置情報、4.8億UBのWEB閲覧履歴、1.8億枚の購買レシートデータ、国勢調査データを掛け合わせたデータ分析を行います。

製品URL：https://growth-verse.ai/miseshiru/

会社概要

「 BUILDING AI to maximize Business Growth 」をミッションとして掲げ、データ×AIで企業の成長力を最大化するためのAI SaaS「AIMSTAR」「ミセシル」「Zero」の開発・販売などを事業としています。

会社名：株式会社GROWTH VERSE

代表者名：代表取締役会長 兼 CTO 南野 充則、代表取締役社長 兼 CEO 渡部 知博

設立日：2021年６月（旧スプリームシステム株式会社 2000年４月）

所在地：〒105-6238 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズMORIタワー38F

Tel：03-5956-3426

Fax：03-5956-3427

https://growth-verse.ai