【ドラゴン×辞典】シリーズ累計100万部突破の人気ドリルとコラボ！ 『新レインボー はじめて国語辞典 ドラゴンドリルエディション』新発売！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年12月11日（木）に『新レインボー はじめて国語辞典 ドラゴンドリルエディション』を発売いたしました。

◆とんでもなくカッコいい「ドラゴンの国語辞典」が新発売！

『ドラゴンドリル』は、ドラゴンがたくさん登場する「カッコよさ」を追求した小学ドリルシリーズです。

これまでに小学1年～4年向けの計18冊を発刊し、シリーズ累計発行部数は100万部を突破しました。

そんな『ドラゴンドリル』が、新たに「新レインボー」とコラボ。

とんでもなくカッコいい「ドラゴンの国語辞典」がここに爆誕しました！！！

ページをめくるたび、ドラゴンドリルに登場するドラゴンたちが登場。

カッコいいデザインで、学習のやる気も思わずアップ！

◆「ことば探しチャレンジ」をクリアして、キラシールを貼ろう！

▲ページの左右にドラゴンのイラストが並ぶ、カッコいいデザイン。

巻末には「ことば探しチャレンジ」があります。

【ことば探しチャレンジ】

１.辞典の中から、指定されたことばを探そう。

２.ミッションを1つクリアするごとに、キラシールを1枚貼ろう。

３.6つのミッションをすべてクリアすると、大迫力のドラゴンの集合イラストが完成！

ゲーム感覚で楽しく遊びながら、辞典の使い方をしっかり身につけられます。

◆しっかり学習をサポート。「はじめての辞典」に最適の1冊

▲ミッションに書かれたことばを、辞典の中から探そう！▲キラシールをすべて貼ると、大きなイラストが完成するぞ！

国語辞典を初めて使う子でもことばを簡単に調べられるように、辞典編集のプロフェッショナルがさまざまな工夫をしています。

大きな文字で見やすいデザインにし、イラストや写真をたくさん使用しました。

また、「ことばのテーブル」として、そのページに載っているすべての言葉を上に並べました。

初心者でもことばが探しやすく、国語辞典のしくみを理解する助けにもなります。

◆【ドラゴンを召喚！ バトル！】小学生の夢を詰め込んだ冒険ファンタジー『ドラゴンドリル・ストーリー』も発売中！

▲そのページに載っている言葉が、上部に一覧でまとまっているので、探しやすい。

小学生向けの読み物シリーズの『ドラゴンドリル・ストーリー』も大好評発売中。

物語の中で登場人物たちは、ドラゴンと絆を結ぶアイテム「ドラゴンドリル」でドラゴンを召喚して戦います。

大迫力のバトルイラストと、引き込まれるストーリーに、夢中になること間違いなし！

すべての漢字にふりがながついているので、初めてのひとり読みにおすすめです。

◆広がり続けるドラゴンドリルの世界

▲第1巻『火山の竜王』の表紙。中にもカッコいいイラストが満載！

小学ドリルとして始まった『ドラゴンドリル』シリーズ。

ドリルだけではなく、よみもの・学習アプリ・ゲームなど、これまでさまざまな形で「ドラゴン×学び」を提供してきました。

今回誕生した『新レインボー はじめて国語辞典 ドラゴンドリルエディション』では、子どもたちに楽しい辞典体験をお届けします。

どんどん広がる『ドラゴンドリル』の世界に、ぜひご期待ください！

▶『ドラゴンドリル』シリーズ最新情報はこちら：https://gakken-ep.jp/extra/dragonwb/

［商品概要］

■『新レインボー はじめて国語辞典 ドラゴンドリルエディション』

監修：金田一秀穂

定価：2,310円（税込）

発売日：2025年12月11日

判型：A5／752ページ

ISBN：978-4-05-306197-3

電子版：未定

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1230619700(https://hon.gakken.jp/book/1230619700)

【本書のご購入はこちらから】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053061970(https://www.amazon.co.jp/dp/4053061970)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18371704/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18371704/)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開