【ドラゴン×辞典】シリーズ累計100万部突破の人気ドリルとコラボ！ 『新レインボー はじめて国語辞典 ドラゴンドリルエディション』新発売！
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2025年12月11日（木）に『新レインボー はじめて国語辞典 ドラゴンドリルエディション』を発売いたしました。
◆とんでもなくカッコいい「ドラゴンの国語辞典」が新発売！
『ドラゴンドリル』は、ドラゴンがたくさん登場する「カッコよさ」を追求した小学ドリルシリーズです。
これまでに小学1年～4年向けの計18冊を発刊し、シリーズ累計発行部数は100万部を突破しました。
そんな『ドラゴンドリル』が、新たに「新レインボー」とコラボ。
とんでもなくカッコいい「ドラゴンの国語辞典」がここに爆誕しました！！！
ページをめくるたび、ドラゴンドリルに登場するドラゴンたちが登場。
カッコいいデザインで、学習のやる気も思わずアップ！
▲ページの左右にドラゴンのイラストが並ぶ、カッコいいデザイン。
◆「ことば探しチャレンジ」をクリアして、キラシールを貼ろう！
巻末には「ことば探しチャレンジ」があります。
【ことば探しチャレンジ】
１.辞典の中から、指定されたことばを探そう。
２.ミッションを1つクリアするごとに、キラシールを1枚貼ろう。
３.6つのミッションをすべてクリアすると、大迫力のドラゴンの集合イラストが完成！
ゲーム感覚で楽しく遊びながら、辞典の使い方をしっかり身につけられます。
▲ミッションに書かれたことばを、辞典の中から探そう！
▲キラシールをすべて貼ると、大きなイラストが完成するぞ！
◆しっかり学習をサポート。「はじめての辞典」に最適の1冊
国語辞典を初めて使う子でもことばを簡単に調べられるように、辞典編集のプロフェッショナルがさまざまな工夫をしています。
大きな文字で見やすいデザインにし、イラストや写真をたくさん使用しました。
また、「ことばのテーブル」として、そのページに載っているすべての言葉を上に並べました。
初心者でもことばが探しやすく、国語辞典のしくみを理解する助けにもなります。
▲そのページに載っている言葉が、上部に一覧でまとまっているので、探しやすい。
◆【ドラゴンを召喚！ バトル！】小学生の夢を詰め込んだ冒険ファンタジー『ドラゴンドリル・ストーリー』も発売中！
小学生向けの読み物シリーズの『ドラゴンドリル・ストーリー』も大好評発売中。
物語の中で登場人物たちは、ドラゴンと絆を結ぶアイテム「ドラゴンドリル」でドラゴンを召喚して戦います。
大迫力のバトルイラストと、引き込まれるストーリーに、夢中になること間違いなし！
すべての漢字にふりがながついているので、初めてのひとり読みにおすすめです。
▲第1巻『火山の竜王』の表紙。中にもカッコいいイラストが満載！
◆広がり続けるドラゴンドリルの世界
小学ドリルとして始まった『ドラゴンドリル』シリーズ。
ドリルだけではなく、よみもの・学習アプリ・ゲームなど、これまでさまざまな形で「ドラゴン×学び」を提供してきました。
今回誕生した『新レインボー はじめて国語辞典 ドラゴンドリルエディション』では、子どもたちに楽しい辞典体験をお届けします。
どんどん広がる『ドラゴンドリル』の世界に、ぜひご期待ください！
▶『ドラゴンドリル』シリーズ最新情報はこちら：https://gakken-ep.jp/extra/dragonwb/
［商品概要］
■『新レインボー はじめて国語辞典 ドラゴンドリルエディション』
監修：金田一秀穂
定価：2,310円（税込）
発売日：2025年12月11日
判型：A5／752ページ
ISBN：978-4-05-306197-3
電子版：未定
発行所：株式会社 Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1230619700(https://hon.gakken.jp/book/1230619700)
【本書のご購入はこちらから】
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053061970(https://www.amazon.co.jp/dp/4053061970)
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18371704/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18371704/)
