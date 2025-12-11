AI引用提案されたい企業は必須！SEOツールパスカルがAI引用に強くなる新機能「サイテーション分析」をリリース！

株式会社オロパス

株式会社オロパス（本社：北海道札幌市、代表取締役：藤井慎二郎）は、自社が開発・提供するSEOツール「パスカル」において、Web上での話題性（サイテーション）を可視化できる「サイテーション分析」機能をリリースしました。

本機能は、自社ブランドがWeb上でどれだけ話題になっているかを分析し、サイトのSEO評価の向上とAI引用の強化を同時に実現する、AI時代に対応した新しい分析機能です。

ChatGPTなどの生成AIが普及する中、「AIに引用されるブランド」になるための具体的な戦略立案をサポートします。

■ クライアントへの「AI引用提案」に悩む企業や、「自社のAI引用」を目指すマーケ担当者におすすめ！

サイテーション分析機能について :https://www.pascaljp.com/feature/citation.html

ChatGPTをはじめとした生成AIの普及により、多くの企業が「AIに引用されたい」「AI Overviewsに掲載されたい」と考えるようになりました。

【こんなお悩みを抱えていませんか？】

◆ 企業のマーケティング担当者の方

・「AIに選ばれるには何をすればいいか」具体的な施策がわからない

・ 競合はAIに引用されているのに、自社は引用されない理由が知りたい

・ 手作業での競合調査に時間がかかりすぎる

◆ Webマーケ会社・Web制作会社の方

・ クライアントから「AI引用されたい」と相談されるが、具体的な提案ができない

・ データに基づいた戦略的な提案をしたいが、分析に時間がかかる

・ 競合との差を明確に示せる資料が作れない

パスカルのサイテーション分析機能は、自社またはクライアントのブランドが「どのジャンルで話題になっているか」「競合と比べてどこで差がついているか」を数分で可視化。これにより、「ニュースメディアへの露出を強化する」「比較サイトへの掲載を増やす」といった、具体的で戦略的な施策・提案が可能になります。

■ 競合との話題性の差が、ジャンル別に一目でわかる！

ニュース、ブログ、SNS、ECなど、さまざまなジャンルごとに「どこで、どれだけ言及されているか」を自動で分類。自社と競合を並べて比較することで、強い領域・弱い領域が明確になります。



「競合は多く言及されているのに、自社は少ない」というジャンルが一目で分かるため、優先的にアプローチすべきメディアを特定できます。

■ AIによる戦略分析で、ブランディングの次の一手をサポート

※画像はイメージです

分析データをもとに、AIが自社と競合の状況を総合的に整理し、レポートを作成。「強みとして伸ばすべき領域」「改善の余地がある領域」を客観的に示すことで、クライアントへの提案資料や社内での戦略検討に、そのまま活用できます。



データだけでなく、「次に何をすべきか」まで言語化されるため、施策の優先順位づけもスムーズになります。

■ ブランド認知拡大のためのアプローチリストもダウンロード可能

フィルタ機能を使ってカテゴリ、関連度、被リンクの有無、タイトル情報などを組み合わせて絞り込みも可能です。

膨大な言及元から「成果につながる可能性の高いページだけ」を抽出できます。

（絞り込みしたデータはCSVでのダウンロードが可能です）

サイテーション分析機能の概要

・Web上でのブランドの話題性（サイテーション）を自動収集し、ジャンル別に可視化

・言及されているドメイン／ページを一覧化し、アプローチ先を特定

・フィルタ機能により、膨大なリストから優先度の高い候補を抽出

・AIが分析結果を整理し、強み・課題・次に取るべき方向性を言語化

パスカルは今後も、AI検索時代に対応したGEO対策機能の強化を継続してまいります。

新機能に興味がある方は、パスカルの全機能を無料でお試しいただける4日間の無料体験をご用意しています。以下よりお申し込みください。

SEOツール「パスカル」について

4日間の無料体験に申し込む :https://www.pascaljp.com/form/freetrial.html

「パスカル」は、2014年の提供開始以来、Webマーケティング会社やSEOコンサル会社をはじめ、事業会社のマーケティング担当者まで、幅広くご利用いただいているSEOツールです。

（2025年12月時点で2,800社以上にご導入いただいております）

今回リリースしたサイテーション分析機能のほか、キーワード選定や競合サイト調査など、SEOに必要な作業を幅広くサポート。「専門知識がなくても使える」設計で、初めての方でも安心してご利用いただけます。

SEOの効果は、アンケートで「85％以上」の方が実感。

4日間の無料体験をご用意しておりますので、ぜひこの機会に「パスカル」をお試しください。

