Bluefield Energy、Fluenceと系統用蓄電所オプティマイザー分野に関する提携調印式を12月10日に開催

■【背景】

Bluefield Energy株式会社調印式にて握手を交わすBluefield Energy代表取締役の島田氏（左）とFluence事業開発マネージャー水口氏（右）。

Bluefield Energy株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：島田 孝文、以下「Bluefield Energy」）は、日本全国で系統用蓄電所や低圧を含む太陽光発電所のアグリゲーションサービスおよび開発支援サービスを提供しており、電力システムの安定化とエネルギーの長期安定確保に貢献する事業を展開しています。

一方、Fluence Energy Japan合同会社（以下、「Fluence」）は2025年に日本法人を設立し、蓄電所向けオプティマイザー（AIによる収益増および運用の自動化）のMosaic(TM)および蓄電池販売の日本展開を本格化させています。

※Mosaic(TM)は、Fluenceが提供する系統用蓄電池向けSaaS型サービスで、AIによる価格予測と入札最適化機能により蓄電池の収益最大化および蓄電池運用の自動化により蓄電池所有者による運営の無人化を支援します。

今回の戦略的提携は、Bluefield Energyが掲げる企業ミッション「エネルギーの制約から人と社会を解き放つ」の実現に向けた重要な一歩です。両社は、日本の系統用蓄電所運用のサービス展開を共同で強化してまいります。

■【提携内容の概要】

Bluefield EnergyとFluenceは、以下の領域での協業を進めます：

- 系統用蓄電所運用サービス提供に必要な技術的検証や運用要件の共同検討- 系統用蓄電所運用サービス詳細設計を含む事業戦略の構築と取り組みの推進- Bluefield Energyのアグリゲーション基盤とFluenceのMosaic(TM)を統合した系統用蓄電所の運用サービスの提供

今回の事業提携は、日本国内における系統用蓄電所運用を高度化し、電力システムの安定化に向けた取り組みを大きく前進させるものです。

■【調印式開催の目的】

本調印式は、Bluefield EnergyとFluenceが共同で推進する系統用蓄電所のアグリゲーションサービスの基盤整備を目的とした、正式なパートナーシップ締結の場として実施いたしました。

協定書を署名するBluefield Energy代表取締役の島田氏（左）とFluence事業開発マネージャー水口氏（右）。

両社は今後、蓄電池の高度活用を通じて日本の電力システムの安定化を目指します。

■【調印式 概要】

名称： Fluence x Bluefield Energy 事業提携 調印式

日時： 2025年12月10日（水）14:00～

場所： 東京都内

主催： Fluence Energy Japan合同会社 / Bluefield Energy株式会社

出席者： Fluence Energy Japan合同会社 事業開発マネージャー 水口勝博

Bluefield Energy株式会社 代表取締役 島田孝文

内容： 開会挨拶

提携概要説明

協定書署名

記念撮影

観覧形式： 一般観覧なし（関係者および取材メディアのみ）

■【代表者コメント】

Fluence Energy Japan 事業開発マネージャー 水口 勝博

一旦の成熟を見せている日本のアグリゲーション市場において、黒船として業界に大きな影響を及ぼすアグリゲーターであるBluefield Energy様とのパートナーシップを結ぶことを大変うれしく思います。 当社のサービスは24時間ネガポジの自動運用を可能とし、選択可能な商品の中から約定可能性や収益を考慮して最適なものを選択し続けるというものです。

これら要求に対して対応するアグリゲーターであることを本来目的としていたということを最初お聞きし、両社の連携で市場に本当に求められるサービスを提供できると確信しました。本提携を通じて、当社とBluefield Energy様は、日本のアグリゲーション市場におけるデファクトスタンダードとなるべく、本当に求められる革新的なサービス提供を加速してまいります。

Bluefield Energy 代表取締役 島田 孝文

このたび Fluence 社との戦略的提携を締結できたことを大変喜ばしく思います。世界40か国以上で蓄電池システムの導入実績を有し、再生可能エネルギーの活用とエネルギーの最適化の領域で世界をリードしてきたFluence社と弊社の技術を結集することで、日本の系統用蓄電所の運用効率と価値最大化をこれまで以上に加速できると確信しています。

当社が掲げる “エネルギーの制約から人と社会を解き放つ” というミッションのもと、再生可能エネルギーを含む理想的なエネルギーミックスの実現と運用効率化をより強力に推し進めてまいります。 今回の提携は、その実現に向けた大きな一歩であり、日本のエネルギー市場に新たな選択肢と価値を提供していくための重要なパートナーシップとなると考えています。

■【会社概要】

●Fluence Energy Japan合同会社

所在地：東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内8階

代表者：代表社員 Andrew Kelley

設立：2025年2月 事業内容：蓄電池運用の最適化サービスMosaic(TM)の提供、アセットマネジメントサービスNispera(TM) の提供、蓄電システムSmart Stackの販売提供

公式サイト : Fluence：SiemensとAESグループ(https://fluenceenergy.com/japan/)

●Bluefield Energy株式会社

所在地：東京都中央区八重洲2-11-2城辺橋ビル8FA号

代表者：代表取締役 島田 孝文

設立：2024年11月

事業内容：エネルギー領域でのデジタルソリューション開発および電力アグリゲーション事業を展開。「エネルギーの制約から人と社会を解き放つ」をミッションに、電力の課題解決に取り組んでいます。

公式サイト：https://bluefieldenergy.co.jp/

メディア問い合わせ：Bluefield Energy PR Team pr@bluefieldenergy.co.jp