【速報！直木賞候補作決定】嶋津輝『カフェーの帰り道』が第174回直木賞候補にノミネートされました
嶋津輝『カフェーの帰り道』（東京創元社）／カバー図案：「美術海」(C)芸艸堂／装幀：鈴木久美
嶋津輝さんの『カフェーの帰り道』は、大正から昭和にかけて、東京・上野にあるカフェーで女給として働いた女性たちを描いた短編集です。
時代に翻弄されながらも朗らかに働き、何気ない日々を大切に生きた“百年前のわたしたちの物語”ともいえる作品です。
なお、選考会は2026年1月14日（水）16時より行われる予定です。
▶︎嶋津さんインタビュー記事はこちら(https://note.com/tokyosogensha/n/nc68def180845)！
■書誌情報
カフェーの帰り道
嶋津輝
判型：四六判仮フランス装
ページ数：228ページ
発売日：2025年11月12日
ISBN：978-4-488-02936-4
Cコード：C0093
価格：1,870円（税込）
カバー図案：「美術海」(C)芸艸堂
装幀：鈴木久美
内容紹介：
東京・上野の片隅にある、あまり流行っていない「カフェー西行」。食堂や喫茶も兼ねた近隣住民の憩いの場には、客をもてなす個性豊かな女給がいた。竹久夢二風の化粧で注目を集めるタイ子、小説修業が上手くいかず焦るセイ、嘘つきだが面倒見のいい美登里を、大胆な嘘で驚かせる年上の新米・園子。彼女たちは「西行」で朗らかに働き、それぞれの道を見つけて去って行ったが……。大正から昭和にかけ、女給として働いた“百年前のわたしたちの物語”。
目次
「稲子のカフェー」
「嘘つき美登里」
「出戻りセイ」
「タイ子の昔」
「幾子のお土産」
嶋津輝（しまづ・てる）
1969年東京都生まれ。2016年、「姉といもうと」で第96回オール讀物新人賞を受賞。19年、同作を含む短編集『スナック墓場』で書籍デビュー（文庫化にあたり、『駐車場のねこ』と改題）。23年刊行の長編『欅（たすき）がけの二人』で第170回直木賞候補となる。『猫はわかっている』『私たちの特別な一日 冠婚葬祭アンソロジー』などのアンソロジーにも作品が収録されている。
