【霞ヶ関キャピタル】初年度年収1,400万円-国内最高水準の「新卒トップタレント採用」を開始

霞ヶ関キャピタル株式会社

霞ヶ関キャピタル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：河本幸士郎）は、初年度年収1,400万円を提示する新卒採用（2027年4月入社）を開始しました。

同時に、学歴・専攻を問わず「日本一」を持つ学生を対象にした「トップタレント選考」のエントリー受付をスタートします。

「年齢や社歴ではなく、若手であっても“生み出した価値”に報いる」

という当社の成果主義を、新卒採用にも拡張する取り組みです。

■背景：売り手市場 早期に事業を担える人材の確保が鍵に

当社は物流施設開発、ホテル開発、ヘルスケア施設開発、海外事業などを展開し、創業14年で時価総額1,900億円、売上高965億円規模に成長してきました。

この成長を牽引してきたのは、「意思決定の速さ」と「成果への報酬」を徹底する組織文化です。

早期に事業責任を担える若手トップ層の確保は、採用市場の構造変化とも相まって重要な経営課題になっています。

新卒採用は売り手市場が続き、リクルートワークス研究所の調査によれば、2026年卒の大卒求人倍率は1.66倍と高水準で推移しています。企業間の採用競争は年々激化し、実際に2024年卒では約半数の企業が初任給を引き上げるなど、若手確保に向けた待遇改善が加速しています。

そこで当社は、新卒であっても突出した能力と実績を持つ人材には、国内最高水準の報酬と裁量を提供する採用モデルを始めました。

■施策１.：初年度年収1,400万円の新卒ポジション

2027年4月入社者を対象とする新卒採用において、入社初年度から年収1,400万円を提示するポジションを新設します。

■施策２.：「日本一」を評価する「トップタレント選考」

従来より行っていた「新規事業立案型選考」に加え、候補者が持つ「日本一」を自由にプレゼンする新選考「トップタレント選考」を新設します。



【評価対象の例】

●起業や事業経営、大規模プロジェクトでの実績

●高度スキルの保有、難関資格の取得、著名な団体への所属

●学業や研究開発、アートでの成果

●国際的な大会や全国規模のコンテストでの受賞歴

専攻・学歴・分野を問いません。個々の適性に合わせて柔軟に職種を決定します。

■代表×若手社員インタビュー公開

霞ヶ関キャピタル代表と若手社員のインタビュー記事が公開されました。

新卒採用に込めた思いや、これからの事業展望について語っています。ぜひご覧ください。

▼インタビュー記事はこちら（東大新聞オンライン）

https://www.todaishimbun.org/pr_20251209/

■新卒採用サイト／選考詳細

新卒採用サイトにて詳細を公開しています。

https://kasumigaseki-recruit.snar.jp/entry.aspx?entryid=b596c3d2-5a14-40db-ab87-61217c0f48f1

■本件に関するお問い合わせ

霞ヶ関キャピタル株式会社 人事採用部 新卒採用担当

E-mail：career@kasumigaseki.co.jp

■会社情報

会 社 名：霞ヶ関キャピタル株式会社

設 立：2011年9月

代 表：代表取締役 河本 幸士郎

本 社：〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目2番1号 霞が関コモンゲート 西館 28階

資 本 金：190億236万円（資本準備金含む）※2025年月8月末日現在

従業員数：349名（単独）※2025年8月末日現在

主な事業：不動産コンサルティング事業（物流施設開発、ホテル開発、ヘルスケア施設開発、海外事業）