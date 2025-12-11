SPOTV NOW運営のSPOTV JAPAN、グローバルクラウドERP「multibook」採用

株式会社マルチブック

株式会社マルチブック（本社：東京都品川区、代表取締役社長 渡部 学、以下「当社」）は、株式会社SPOTV JAPAN（本社：東京都港区、代表取締役 洪 苑義、以下、「SPOTV JAPAN」）において、当社が提供するグローバルクラウドERP「multibook」の会計および固定資産管理機能が採用されたことをお知らせいたします。

今回の導入により、SPOTV JAPANはmultibookを活用して経理業務の内製化を実現しました。韓国本社は韓国語・英語で同一データを参照・統制できる体制を構築し、これにより連結決算の早期化、経営数値のリアルタイム把握、そして業務標準化を推進します。

■SPOTV JAPANについて

株式会社SPOTV JAPAN（旧株式会社LIVE SPORTS MEDIA）は、韓国でスポーツメディアをリードするEclat Media Groupの日本法人です。「MLB」「ROSHN Saudi League」などグローバルトップスポーツを配信する有料サービス「SPOTV NOW」を運営し、スポーツの経験・ノウハウを生かしたライセンス事業、制作受託事業も行っています。

■「multibook」採用理由

SPOTV JAPANは、これまで外部に委託していた経理業務の内製化を推進することを決定しました。システム選定にあたっては、日本語・韓国語・英語への対応に加え、シンプルな操作性・運用性を重視していました。多言語対応、スピーディな立ち上げ、そしてシンプルな操作性・運用性が評価され、「multibook」の採用に至りました。

■今後の展望

今後は「multibook」を活用し、日本法人の経理業務を標準化することで業務効率化を実現するとともに、リアルタイムなモニタリング体制を強化し、決算の早期化を推進します。さらに、韓国本社向けのレポーティング品質を高め、グループ全体の経営管理強化を実現します。

■グローバルクラウドERP 「multibook」概要

2027年4月1日以後に開始する事業年度から強制適用となる新リース会計基準に対応。

導入が速い、処理速度が速い、解決が早い、速さを追求するグローバルクラウドERP。

12カ国語・多通貨・複数帳簿に対応し、全世界の拠点をシームレスに統合します。製造・商社・飲食・建設など多業種にわたり、上場企業から非上場企業まで、35ヵ国・600社以上での導入実績があります。

主な機能：会計、ロジスティクス、固定資産管理、IFRSリース資産管理、新リース会計基準、立替経費精算、マネジメントコックピット、BPOコックピット、外部連携(連結会計、倉庫管理等)機能

サービス名：「multibook」(マルチブック)

URL：https://www.multibook.jp/

※12の対応言語：

日本語、英語、タイ語、ベトナム語、韓国語、ミャンマー語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語(繁体字・簡体字)、インドネシア語

■株式会社SPOTV JAPAN 会社概要

会社名：株式会社SPOTV JAPAN

代表者：代表取締役 洪 苑義

設立：2016年4月

本社：東京都港区浜松町 2-10-6 PMO浜松町III 2階

事業内容：SPOTV NOW 運営/ SPORTS LIVE Production 製作

URL：https://spotv.jp/#/

■株式会社マルチブック 会社概要

会社名：株式会社マルチブック

代表者：代表取締役社長 渡部 学

設立：2000年9月

本社：東京都品川区西五反田1-1-8 NMF五反田駅前ビル5階

海外拠点：シンガポール ・タイ ・フィリピン

事業内容：グローバルクラウドERPサービス 「multibook」等の企画・開発・提供

URL：https://www.multibook.jp/