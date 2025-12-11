¡ÚºÒ³²»Ù±çÂÎÀ©¤òÈ¯É½¡ÛTHE W Relax Garden Resort¡¢6kWÂÀÍÛ¸÷¡ßTESLAÃßÅÅÃÓ¡ßStarlink¡ßÆÃµö½Ð´ê¡È3µ¡Ç½¥µ¥¦¥Ê¡É¤òÈ÷¤¨¤¿°ÜÆ°¼°¥ª¥Õ¥°¥ê¥Ã¥É¡¦¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¤òÄó¶¡¤Ø
THE W Relax Garden Resort¡Ê·²ÇÏ¸©Á°¶¶»Ô¡¿ÁóãÖ³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Í§ß·ÉÒÏ¯¡Ë¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤ËÈïºÒÃÏ¤ØÇÉ¸¯²ÄÇ½¤Ê ¡È°ÜÆ°¼°¥ª¥Õ¥°¥ê¥Ã¥É¡¦¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¡É ¤ÎÄó¶¡ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
ËÜÀßÈ÷¤Ï¡¢
- 6kWÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ
- TESLA PowerwallÃßÅÅÃÓ
- Starlink±ÒÀ±ÄÌ¿®
- ¾å¿å¡¦²¼¿å¡¦¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹ÀÜÂ³
- ¥µ¥¦¥Ê¡Ê¥µ¥¦¥Ê¡ß´äÈ×Íá¡ß¥¹¥Áー¥à¤òÆ±»þ¶õ´Ö¼Â¸½¤·¤¿ÆüËÜ½é¤Î¥µ¥¦¥Ê¡Ë¤òÅëºÜ¤·¡¢ÅÅÎÏ¡¦ÄÌ¿®¡¦±ÒÀ¸¡¦ÆþÍá´Ä¶¤òºÒ³²¸½¾ì¤Ç¼«¸Ê´°·ë¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ ¡Ö°ÜÆ°¤Ç¤¤ëºÒ³²µòÅÀ¡×¤òÌ±´Ö¤ÇÊÝÍ
THE W Relax Garden Resort ¤Î¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¥Ê¥ó¥Ðー¼èÆÀºÑ¤ß¤Î¤¿¤á¸£°ú¤ÇÈïºÒÃÏ¤ØÄ¾ÀÜÈÂÁ÷¤Ç¤¤ë¡È°ÜÆ°¼°ºÒ³²»Ù±çµòÅÀ¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃÏ¿Ì¡¦ÂæÉ÷¡¦Âç±«ºÒ³²¤Ê¤É¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬À£ÃÇ¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÅÅÎÏ¡×¡ÖÄÌ¿®¡×¡Ö±ÒÀ¸¡×¡ÖµÙÂ©´Ä¶¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¡£
¢£ 6kWÂÀÍÛ¸÷ ¡ß TESLA Powerwall ― ÅÅÎÏÌÖ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤â²ÔÆ¯
²°º¬¤Ë6kW¤ÎÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤òÅëºÜ¤·¡¢TESLA Powerwall¡ÊÃßÅÅÃÓ¡Ë¤Ë¾ï»þÃßÅÅ¡£
ÄäÅÅ»þ¤Ç¤â¼¡¤Îµ¡Ç½¤¬²ÔÆ¯²ÄÇ½¡§
- ¥¹¥Þ¥Û½¼ÅÅ¡Ê²°Æâ¡¦²°³°¤ËÂ¿¿ô¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥ÈÀßÃÖ¡Ë
- ¥·¥ã¥ïー¡¢µëÅò
- ¾ÈÌÀ¡¢ÀðÉ÷µ¡¡¢¥Ý¥ó¥×
- Wi-Fiµ¡´ï
Ìë´Ö¡¦°Å·¸õ¤Ç¤âÆ°ºî²ÄÇ½¤Ç¡¢ºÒ³²»þ¤Î¡ÈÅÅÎÏÆñÌ±¡ÉÌäÂê¤òÂçÉý¤Ë´ËÏÂ¤Ç¤¤ë¡£
¢£ Starlink±ÒÀ±ÄÌ¿® ― ÄÌ¿®¾ã³²»þ¤Ç¤â¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò³ÎÊÝ
ÃÏ¾å¤ÎÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬ÅÓÀä¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Starlink¤òÍÑ¤¤¤Æ ¾å¶õ¤Î±ÒÀ±¤«¤éÄ¾ÀÜ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¡£
THE W¤Ç¤Ï¡¢ºÒ³²ÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¡¢¥Ñ¥¹¥ïー¥ÉÉÔÍ×¤ÇÃ¯¤Ç¤âÀÜÂ³¤Ç¤¤ëÀßÄê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ¾å¿å¡¦²¼¿å¡¦¥×¥í¥Ñ¥ó¥¬¥¹¤ÈÀÜÂ³²ÄÇ½
ÈïºÒÃÏ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢
- ¥È¥¤¥ì
- ¥·¥ã¥ïー
- µëÅò
- ÀöÌÌ¤òÄó¶¡¤Ç¤¡¢À¸³è»Ù±çµòÅÀ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡£
¢£ ÆÃµö½Ð´êÃæ¡Ö¥µ¥¦¥Ê ¡ß ´äÈ×Íá ¡ß ¥¹¥Áー¥à¡×3µ¡Ç½¥µ¥¦¥Ê
THE W ¤Î¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤â´õ¾¯¤Ê¡È3µ¡Ç½Æ±»þ¥µ¥¦¥Ê¡É¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢§¡Ê1¡Ë¥µ¥¦¥Ê¡Ê¹â²¹¡Ë
Ã»»þ´Ö¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÈ¯´À¤·¤¿¤¤¿Í¤ËºÇÅ¬¡£
¢§¡Ê2¡Ë´äÈ×Íá¡ÊÃæ²¹¡¦±óÀÖ³°Àþ¡Ë
¹â²¹¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â¤æ¤Ã¤¯¤ê²¹¤Þ¤ì¤ë¡£
¢§¡Ê3¡Ë¥¹¥Áー¥à¡Ê¹â¼¾¡Ë
´¥Áç¤·¤¿È©¤ä¹¢¤Ë½á¤¤¤òÍ¿¤¨¡¢ÈèÏ«²óÉü¡¦¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤ËÌòÎ©¤Ä¡£
¢§ Ëü¿Í¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎºÒ³²¥±¥¢ÀßÈ÷¡×
ÈòÆñ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¾õ¶·¤äÇ¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê²¹Ç®´Ä¶¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
THE W¤Î3µ¡Ç½¥µ¥¦¥Ê¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀßÈ÷¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÆüËÜÍ£°ì¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢
ºÒ³²»þ¤Î¿´¿È²óÉü¤Ë¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£
¢£ Ê¿»þ¤ÏÁ°¶¶»Ô¤Ç¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤È¤·¤Æ²ÔÆ¯ ― ¼Â±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤¢¤ê
THE W Relax Garden Resort¤Ï¡¢Ê¿»þ¤ÏÁ°¶¶»Ô¤Ç´°Á´ÂßÀÚ¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë²ÔÆ¯Ãæ¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê
¡ÖÉáÃÊ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀßÈ÷¤¬¸½¾ì¤ÇÆ°¤«¤Ê¤¤¡×ÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¡£
¾ï¤Ë¼ÂÌ³±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸½¾ì¤Ç³Î¼Â¤Ë²ÔÆ¯¤¹¤ë°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¢£ ºÒ³²»Ù±ç¡¦¼«¼£ÂÎÏ¢·È¡¦OEM¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÈïºÒÃÏÇÉ¸¯¡ÊÍ×ÀÁ¥Ùー¥¹¡Ë
´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¶¨Äê
Æ±»ÅÍÍ¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¤ÎÀ½ºî¡ÊOEM¡Ë
¤Ê¤É¤ÎÁêÃÌ¤ò¿ï»þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¡ÖºÒ³²»þ¤ËËÜÅö¤ËÌòÎ©¤ÄÀßÈ÷¤È¤Ï¡¢Ê¿»þ¤«¤éÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ëÀßÈ÷¤À¤±¤Ç¤¹¡×
º£²ó¤ÎÃÏ¿Ì¤ÈÃí°Õ¾ðÊó¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢THE W Relax Garden Resort ¤Ï¡È°ÜÆ°¼°ºÒ³²µòÅÀ¡É¤È¤·¤Æ¤Î¼Ò²ñÅªÌò³ä¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°¶¶¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎÈïºÒÃÏ¤Ø¡¢
ÅÅÎÏ¡¦ÄÌ¿®¡¦±ÒÀ¸¡¦²¹Ç®¥±¥¢¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁóãÖ³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Í§ß· ÉÒÏ¯
ÁóãÖ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊTHE W Relax Garden Resort ±¿±Ä¡Ë
Ã´Åö¡§Í§ß·
HP¡§https://thew.jp/
¢£ Í½Ìó¡¦»ë»¡¡¦OEMÁêÃÌ¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡contact@thew.jp
¡ü ¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤´Í½Ìó¡Ê´°Á´ÂßÀÚ¡Ë
https://reservation-thew.jp/
¡ü ºÒ³²ÍÑ¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹»ë»¡¡¦OEMÁêÃÌ
https://thew.jp/contact/
¡ÖÊ¿»þ¤Ï¥ê¥¾ー¥È¡¢Èó¾ï»þ¤ÏºÒ³²»Ù±çµòÅÀ¡×¤È¤·¤ÆÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£