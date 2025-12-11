慶應法学部合格に必要な“法学的思考”を徹底指導！ルークス志塾渋谷校が小論文模試と全8回対策講座を2026年1月開催

Loohcs株式会社

慶應義塾大学法学部の一般入試では、社会制度や法律の構造を踏まえ、公正かつ合理的な論証を行う「法学的思考」が強く求められます。総合型選抜・難関大学小論文の専門塾として実績を重ねてきたルークス志塾（渋谷校）は、この特性に対応するため、2026年1月11日（日）に本番形式の小論文模試、1月19日（火）から全8回の対策講座を実施します。過去に予想テーマを的中させた講師陣が、演習とフィードバックを通じて受験生の論証力を段階的に鍛え、限られた受験期間でも効率よく合格力を高められる内容です。

※2026年度の総合型・学校推薦型選抜現役合格実績を公開している塾・予備校の中で最大 (自社調べ)。慶應法学部の小論文は、一般的な小論文の文章力だけでは突破が難しいのが特徴です。

求められるのは、法学部ならではの「法学的思考」に沿って、自分の主張を公正かつ合理的に組み立てられるかどうかです。社会制度や法律の構造を理解し、事実を多面的に読み解き、筋道だった論証を行う力が問われます。

ただし、小論文にむやみに時間をかけるのは効率的ではありません。

英語・歴史などの一般科目は点数差が大きく出やすい一方、小論文は採点の振れ幅が比較的限定的です。そのため、一般科目に学習時間をしっかり割きつつ、小論文は専門指導で効率よく“法学的な考え方”を押さえることが、合格までの現実的なバランスになります。

ルークス志塾では、こうした法学部小論文の特性を理解した講師陣が指導を行い、演習とフィードバックを通して受験生が必要とする論証力を段階的に身につけられるようにしています。

慶應法学部 一般入試 小論文模試・解説講座

実施日：2026年1月11日（日）



法学部の本番レベル問題を使用した模擬試験＋解説・フィードバック。

特に重視される 法学的思考／多面的な読解／公正な論証 の3点を軸に講義を行います。

【時間割】

15:00-16:00 模擬試験

16:15-17:15 解説・フィードバック

慶應法学部 一般入試 小論文対策講座（全8回）

詳細を見る :https://loohcs-shijuku.com/campaign/p151377/

実施期間：2026年1月19日（火）～ 2月13日（金）

法学部の小論文に必要な法学的思考／公正な論証／社会制度の構造理解を中心に扱う少人数制100分×全8回の専門講座です。

過去問テーマの深掘り、関連知識の整理、演習と講師フィードバックを組み合わせ、本番で必要な論理展開力を鍛えます。

【全8回 日程】（19:00-20:40）

主催校舎/お問い合わせ先

- 1月21日（水）- 1月24日（土）- 1月28日（水）- 1月31日（土）- 2月4日（水）- 2月7日（土）- 2月11日（水・祝）- 2月14日（土）詳細を見る :https://loohcs-shijuku.com/campaign/p151377/

ルークス志塾 渋谷校舎

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町15-14 フジビル40 6F

メール：shibuya@juku.loohcs.co.jp

基本的には、メールでのご連絡をお願いしております。

12/28～1/3は年末年始期間のため、お問い合わせへの回答にお時間をいただきます。

ルークス志塾とは

Loohcs志塾（ルークス志塾）は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。長年の経験と実績に基づき、多くの生徒を難関大学合格へ導いています。

特に、慶應義塾大学には毎年100名以上が合格しており、2024年度は136名の実績を誇ります。これは慶應義塾大学の総合型選抜・学校推薦型選抜合格者の約2.3人に1人がLoohcs志塾生であることを示しています。

指導は、生徒一人ひとりの個性と目標に合わせた個別指導を基盤としつつ、少人数グループでの議論も取り入れています。講師陣は総合型選抜での合格経験者が多く、実践的なアドバイスを提供。小論文・面接対策から出願書類作成まで、合格に必要なスキルを網羅的に指導します。

将来の目標が不明確な生徒へのサポートも充実しており、自己分析を通じて進路決定を支援。対面・オンライン指導の選択も可能です。

Loohcs株式会社について

わたしたちは「すべての人を主人公に」をビジョンに掲げ、大学教養レベルを先取りしたリベラルアーツ学習と、社会で活きるスキルを実践的に学べるプロジェクト学習の2本を柱に、子どもたちが変化のきっかけをつかみ、自らの人生を「美しい物語」として語り合えるような場を創る事業を展開しています。

代表取締役：嶺井 祐輝

所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 3階（渋谷本校）

Webサイト：https://loohcs.co.jp/