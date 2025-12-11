武甲温泉や玉川温泉、おふろcafe 等で、お客さまからいただいた柚子を使った「冬至のゆず風呂」を実施します

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する埼玉県内の温浴施設では、2025年12月22日（月）の冬至に合わせて、12月19日（金）から「ゆず風呂」を実施します。

お風呂に浮かべるゆずは、「ゆずゆずってください！キャンペーン」でお客さまからいただいたものを使用します。冬至にゆず風呂に入ると風邪をひかないという古くからの風習があります。季節の風物詩である「ゆず風呂」に入りながら、今年1年を振り返ってみてはいかがでしょうか？

実施店舗と実施期間：

◎秩父湯元 武甲温泉

実施期間：2025年12月19日（金）～12月23日（火）

埼玉県秩父郡横瀬町横瀬4628-3

https://buko-onsen.co.jp/

◎昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉

実施期間：2025年12月19日（金）～12月31日（水）

埼⽟県比企郡ときがわ町玉川3700

https://tamagawa-onsen.com/

◎おふろcafe ハレニワの湯

実施期間：2025年12月19日（金）～12月22日（月）

埼⽟県熊谷市久保島939

https://ofurocafe-hareniwanoyu.com/

◎温泉と発酵 おふろcafe 白寿の湯

実施期間：2025年12月19日（金）～12月31日（水）

埼玉県児玉郡神川町渡瀬337-1

https://ofurocafe-hakujyu.com/

◎おふろcafe utatane

実施期間：2025年12月19日（金）～12月26日（金）

埼玉県さいたま市北区大成町４丁目179-3

https://ofurocafe-utatane.com/

◎BIO-RESORT HOTEL&SPA O Park OGOSE

実施期間：2025年12月19日（金）～12月31日（水）

埼玉県入間郡越生町上野3083-1

https://opark.jp/

※ゆずの状況によっては、ゆず風呂実施期間が変更になる場合もございます。各店公式サイトでご確認ください。

■株式会社温泉道場

2011年3月創業。埼玉県を中心に「おふろcafe(R)」ブランドをはじめとする温浴施設や、リゾート施設の運営やコンサルティング、地域事業投資再生支援を行う。「おふろから文化を発信する／地域を沸かす」の企業理念の下、業界での新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/