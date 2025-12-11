BREXA Technology、「2025年度版　HTML5認定者数　上位企業」で4位にランクイン

株式会社BREXA Technology

株式会社BREXA Technology（本社：東京都千代田区、代表取締役：山崎 高之、以下BREXA Tech）は、特定非営利活動法人エルピーアイジャパンが主催する「2025年度版 HTML5認定者数 上位企業」において、「単年実績」で4位、「有意性の期限内の受験者」で7位にランクインしました。

HTML5プロフェッショナル認定とは、HTML5、CSS3、JavaScriptなど最新のマークアップに関する技術力と知識を、公平かつ厳正に、中立的な立場で認定する認定制度です。その技術力を示す指標のひとつとして数多くの企業で活用されています。

詳細は下記よりご覧いただけます。

■2025年度版 HTML5認定者数上位企業のご紹介

https://html5exam.jp/award/2025/ (https://html5exam.jp/award/2025/)

BREXA Techでは所属するエンジニアに幅広い分野の研修を提供し、資格取得を推奨しています。「HTML5プロフェッショナル認定」も、I T系エンジニアの代表的な資格として、多くの従業員が取得できるよう各種支援を推進しています。今後も、研修や資格取得推奨等、エンジニアのキャリアアップをサポートし、お客様の課題解決や発展に貢献してまいります。

■BREXAグループについて〈https://www.brexa.com〉

BREXAグループは、1997年創業以来、製造やIT関連を中心とする人材サービス企業として成長を続け、2024年時点で国内外216社、約12万6千名の従業員が所属する人材成長プラットフォーム企業です。若年層・未経験者・外国人の育成や、中堅層のリスキリングを国内外20ヶ所の研修施設・450以上の豊富な研修内容で実現しています。2025年より株式会社アウトソーシングよりグループの社名を変更し、新ブランド「BREXA」を発表。就職やキャリア形成における境界をなくし、働く人々の新たな可能性を拡大するグローバル企業として事業拡大を進めてまいります。売上約8,000億円、国内3位・世界9位。

株式会社BREXA Technology

HP：https://technology.brexa.com/

代表者：代表取締役社長 山崎 高之

本社所在地：東京都千代田区丸の内一丁目８番３号

丸の内トラストタワー本館16・17階

事業内容：ＩＴ・機械・電子・電気・ソフトウェアの技術者派遣及び開発請負、職業紹介業務（専門職の職業紹介）



【問い合わせ先】

株式会社BREXA Technology 広報担当

Email ：pr@brexa.com