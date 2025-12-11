加森観光株式会社とルスツリゾートテック株式会社、リゾート体験を進化させる新デジタルウォレットアプリを共同ローンチ

ルスツリゾートテック株式会社

加森観光株式会社（代表取締役：加森久丈）と、ルスツリゾートテック株式会社（取締役：平戸慎太郎、岩永朝陽、加森久丈）は、両社共同により開発した新モバイルアプリケーション「RUSUTSU WALLET」（アプリ名：ルスツアプリ）を本日 2025年12月11日にローンチ致しました。

今回のリリースは、両社が掲げる「リゾートのデジタル化」「顧客体験の向上」へ向けた第一歩となるもので、北海道最大級の一体型リゾートであるルスツリゾートが“次世代のリゾート体験”へ進化するための基盤となります。

■ アプリ概要：リゾートサービスをスマートに管理するデジタルウォレット

本アプリケーションは、外部の第三者決済ゲートウェイと連携し、スキーチケットやアクティビティ、体験コンテンツをスマートフォン上で購入・管理できるデジタルウォレット型アプリです。スマートフォンひとつで多様なサービスを利用できる利便性に加え、混雑緩和や滞在中のストレス軽減など、リゾート体験の質を大きく向上させることを目的としています。

将来的には、リゾート内の多様なサービスをシームレスに統合する「リゾートのデジタルハブ」となることを目指し、段階的に機能拡充を進めてまいります。

■ アプリ限定特典付きリフト券のデジタル販売を開始（先行提供）

今冬より、アプリ限定特典として、通常25時間券に 「5時間の追加無料枠」 を付与した特別パッケージを販売します。

● 販売価格（25時間＋5時間）

大人（19～64歳）：33,100円

シニア（65歳以上）：27,700円

中人（13～18歳）：27,700円

小人（4～12歳）：16,600円

また今後は、 スキーヤー／家族旅行／長期滞在／インバウンドなど、来訪者ごとのニーズに合わせた特典やプランを自動で提案するパーソナライズ機能の拡張も予定しています。



■ 今冬スタートするサービス（試験提供）

１. お得な一部リフト券のアプリ販売（テスト運用）

従来の券売機や窓口販売に加え、スマートフォンから手軽に購入できる仕組みを導入。利便性の向上と、チケット売場の混雑緩和を目指します。

２. デジタルくじの販売

リゾート滞在中の“ワクワク体験”を演出する新企画。アプリ限定の抽選イベントを第一弾として開始します。

３. ルスツリゾート内スタンプラリー

家族連れ・友人グループ・インバウンド旅行者など、幅広い来訪者が楽しめる回遊型コンテンツ。リゾート内のスポットを巡りながらデジタルスタンプを集めることで、滞在価値を高める試みです。

■ 今後の展開：アプリで利用可能なサービスを随時拡大

RUSUTSU WALLET（アプリ名：ルスツアプリ）は、デジタルチケットの販売機能だけにとどまりません。 アクティビティ、ショップ、体験、飲食などのリゾート内サービスを統合し、 リゾート全域をつなぐ“デジタルハブ”として発展していく構想を持っています。

今後予定している拡張は以下の通りです：

- リゾート内全体のキャッシュレス化- ポイント制度・メンバーシップ制度の導入- イベント・キャンペーンとのデジタル連動- 来訪者属性に応じたサービス提案の高度化（パーソナライズ）

来訪前から滞在中、そして帰宅後まで連続的に価値を届けることで、 より豊かで再訪性の高いリゾート体験を目指します。



■ 先進的な取り組み：特別権利・限定優遇をデジタル提供へ

RUSUTSU WALLET（アプリ名：ルスツアプリ）は今後、従来では提供が難しかった“特別な価値そのもの”をアプリ経由で最適化して届ける仕組みへと進化していきます。人気アクティビティの優先販売や先行案内が受けられるようになり、特別待遇プランもアプリ限定で幅広い層へ提供されます。さらに、ハイシーズンでも利用可能な特別な優待枠をデジタルで管理し、必要とする方へ的確に届ける体制を構築します。

また、顧客の目的や利用スタイルに応じたパーソナライズ提案も強化していきます。家族旅行者にはファミリー向け体験、アクティブ層には上級スキーヤー向け滑走プラン、長期滞在者には独自の優遇施策、そして海外来訪者には多言語対応の特典を提示するなど、個々に最適化された提案を実現していきます。

さらにアプリは、滞在中のみならず滞在前・滞在後にも継続的に価値を提供します。限定特典や優先案内の通知、季節イベントや優待情報の配信、来訪者の趣向に合わせた個別のコミュニケーションを通じ、「リゾートにいない時もルスツとつながっている」と感じられる体験を創出します。

こうした取り組みにより、RUSUTSU WALLETは、日常の中でも自然とリゾートとのつながりが生まれる “継続型リゾート体験” を育てていきます。

■ コミュニティ形成：リゾートと来訪者をつなぐ新しい関係づくりへ

RUSUTSU WALLET（アプリ名：ルスツアプリ）は、単なるサービス提供のためのアプリではなく、 リゾートと来訪者、地域事業者、リピーターをゆるやかにつなぐ“コミュニティ基盤”としての役割も担っていきます。来訪者がリゾートを訪れる瞬間だけでなく、滞在前後の時間も含め、 「ルスツに関わるすべての人が自然とつながり続ける仕組み」をデジタルの力で育てていきます。

アプリを通じた地域事業者とのコラボレーションや、季節ごとの参加型イベントの開催、 さらにはリピーター向けの特別優遇施策などを組み合わせることで、 “利用者”ではなく“参加者”“仲間”としてリゾートに関わり続ける関係性が生まれます。

また、来訪者の興味関心や行動データに基づいて、それぞれが楽しめる情報や企画を個別に届けることで、 ルスツでの体験が「一回きりの滞在」から「継続的に参加したくなる活動」へと変わっていきます。 この仕組みは、来訪者同士の交流を生み、地域の文化や魅力を共有し合う場をつくり、 リゾート全体の“ファンコミュニティ”を育てる土壌となります。

将来的には、来訪者の参加状況や貢献度に応じて得られる特典、 地域活動と連動したコミュニティ施策、 さらにはデジタル上で継続的にアップデートされる限定情報の提供などを通じ、「リゾートにいない時にも、ルスツに関わり続けたくなる循環」をつくることを目指します。

RUSUTSU WALLET（アプリ名：ルスツアプリ）を中心にしたコミュニティ形成は、 リゾート・地域・来訪者が互いに価値を共有し、支え合い、 “ともに成長していく新しいリゾートのあり方”を実現するための重要な柱となります。

■ リゾートDXの本格推進へ

RUSUTSU WALLETは、単なる便利なアプリではなく、 “滞在そのものをアップデートする”リゾートDXの中心的存在です。 アナログ業務の効率化にとどまらず、来訪者一人ひとりの体験を可視化し、 そのデータをもとにより快適で魅力的な滞在環境を持続的に設計していくデジタル基盤となります。

リゾート内サービスを統合し、利用動線のスマート化、混雑の平準化、パーソナライズされた提案、 そして特別優遇や限定販売の仕組みまでを一つのウォレット上で実現することで、デジタルを起点とした“価値循環型のリゾート体験”をつくりだします。

さらに、地域事業者との連携強化や、観光DXのモデルケースとしての展開も視野に入れており、 ルスツリゾートだけでなく地域経済全体にも波及効果のあるデジタルエコシステム の構築を目指します。

そして将来的には、リゾートが保有するさまざまな価値（利用権、特典、不動産関連情報など）を デジタル上で適切に扱い、賢く循環させていくRWA（Real World Assets）領域への発展も見据えています。 これにより、リゾート資産の新たな価値創出や、来訪者・地域・事業者をつなぐ新しい経済圏形成の可能性が広がります。

これらの取り組みにより、ルスツリゾートは “日本のデジタルリゾートの先導者”として新たなスタンダードを創る存在へと進化していきます。



■ RRT CEO兼加森観光代表取締役、加森久丈のコメント

加森観光は長年、ルスツリゾートにおける“最高の体験価値づくり”に取り組んできました。今回のデジタルウォレットは、その理念を次のステージへ押し進めるプロジェクトです。デジタルの力でお客様の利便性を高めるだけでなく、リゾート全体の価値向上にもつながる取り組みを続けていきます。

これからも地域とともに、より魅力あるリゾートづくりを推進してまいります。





■ 本件に関するお問い合わせ

問い合わせ先：平戸慎太郎

rrtwallet@rusutsu-resort-tech.co.jp



■ ルスツリゾートテック株式会社ホームページ

https://rusutsu-resort-tech.co.jp/