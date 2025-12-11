¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Âç¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡Ø¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë¡Ù¤Î¿·ºî¤ò12·î12Æü¤ËÈ¯Çä
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥µ¥ó¥Þー¥¯½ÐÈÇ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¤è¤ê¡¡¶µ°é¼Ô ÄÚÅÄ¿®µ®»á¤Ë¤è¤ëºÇ¿·ºî¡Ø¾¡¼ê¤ÊÌ´¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ë¿Æ¤òÁþ¤àÍ¥ÅùÀ¸¤È¡¢ÅìÂç¤ÏÌµÍý¤È¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤¿³ØÇ¯¥Ó¥ê¤¬¡¢¸½Ìò¹ç³Ê¤·¤¿ÏÃ¡Ù¡ÊÄÌ¾Î ¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë£²¡Ë¤ò2025Ç¯12·î12Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£https://amzn.asia/d/7ZIbAWl
ËÜºî¤Ï¡¢2013Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿Âç¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¡Ø³ØÇ¯¥Ó¥ê¤Î¥®¥ã¥ë¤¬1Ç¯¤ÇÊÐº¹ÃÍ¤ò40¾å¤²¤Æ·ÄØæÂç³Ø¤Ë¸½Ìò¹ç³Ê¤·¤¿ÏÃ¡Ù¡ÊÄÚÅÄ¿®µ®Ãø KADOKAWA¡ËÄÌ¾Î¡Ø¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë¡Ù¤«¤é12Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·ºî¤Ç¤¹¡£
2013Ç¯Åö»þ¡¢¡Ø¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë¡Ù¤Ï¼õ¸³À¸¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤¬¹¤¬¤ê¡¢½ñÀÒÈ¯¹ÔÉô¿ô¤Ï128ËüÉô¤òÆÍÇË¡£ÍÂ¼²Í½ã¤µ¤ó¼ç±é¤Ç±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô200Ëü¿ÍÆÍÇË¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬28²¯±ß¤òÆÍÇË¡£°ìÂç¥Öー¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼ÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤ËÅú¤¨¤¿¤¤――12Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë£²¡×È¯Çä¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³
¿·´©¼¹É®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë¡Ù¤ÇÄÚÅÄ¿®µ®¤µ¤óÌò¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¡¦°ËÆ£½ß»Ë¤µ¤ó¤Î¡Ö¤¢¤ÎÊª¸ì¤ÎÂ³¤¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ì¸À¤¬¡¢12Ç¯Á°¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡È¿·¤·¤¤¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë¡É¤ò½ñ¤¯·è°Õ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
AI¤ÎÂæÆ¬¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¡¢Â¿ÍÍÀ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢¤¤¤Þ¤ä¡ÖÎÉ¤¤³ØÎò¡á¹¬¤»¡×¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤»þÂå¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë£²¡Ù¤Ç¤Ï¡¢£µ¿Í¤Î¹â¹»À¸¤Î¡Ö¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌä¤¤¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÅú¤¨¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¡Ö¤É¤¦¤»ÌµÍý¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥ª¥È¥Ê¤ÎÂç±³¤À¡£¡È¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë½Î¡É¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿4¿Í¤Î¹â¹»À¸¡£¿Æ¤ÎÌ´¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÍ¥ÅùÀ¸¤Î´õ±É¡¢¡ÖÅìÂç¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý¡×¤È¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤ëæÆÂÀ¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬Â³¤«¤Ê¤¤·òÂÀ¡¢¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤¿Èþºé¡£Èà¤é¤òÆ³¤¯¤Î¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤Î²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤¹¶µ»Õ¡¦ÄÚÅÄÀèÀ¸¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢¡Ö¤É¤¦¤»ÌµÍý¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤¯¼þ¤ê¤Î¡È¥ª¥È¥Ê¡É¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¡È¥ª¥È¥Ê¡É¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢Çò·ìÉÂ¤ò´µ¤¦¾¯Ç¯¡¦ÍªÅÍ¤¬¸½¤ì¤ë¡£¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤À¤±¡¢ËÍ¤Ï¡È´µ¼Ô¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡È¼õ¸³À¸¡É¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡£¡×¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡È¿®¤¸¤ëÎÏ¡É¤¬¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢´õË¾¤ÎÊª¸ì¡£
¡¦ÄÚÅÄÀèÀ¸¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©
¡¦ÊÐº¹ÃÍ¤ò£²£°¾å¤²¤ë¡¢AI³èÍÑË¡¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡©
¡¦¤É¤¦¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤ì¤Ð¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤¡©
¡¦¼õ¸³¤ÈÎø°¦¤ÎÉ¬¾¡Ë¡¤ÏÆ±¤¸¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥ó¥È¡©
¡¦ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÅìÂç¤«¡©¿È¤Î¾æ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Âç³Ø¤«¡©
¡¦¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»Ò¤Î²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤»¤ë¡©
¡ÚËÜ½ñ¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
Ãø¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë¡Ù¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁ´Éô½ñ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö²ÈÂ²¡×¤È¡ÖÀèÀ¸¡¦À¸ÅÌ¡×¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤«¤é¡¢¡ÖÃç´Ö¡×¤½¤·¤Æ¡ÖÀèÀ¸Æ±»Î¤Î´Ø·¸¡×¤Þ¤Ç¡£¶µ°é¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¿·ÌóÀ»½ñ¤¬¤³¤Î¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë£²¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´õË¾¤¬¤¢¤ë¿Í¡¢´õË¾¤¬¤Ê¤¤¿Í¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÊý¤Ë¤âÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
--ÄÚÅÄ¿®µ®
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÄÚÅÄ¿®µ®¡Ê¤Ä¤Ü¤¿¡¦¤Î¤Ö¤¿¤«¡Ë
ÄÚÅÄ½Î½ÎÄ¹¡£Îß·×120ËüÉôÆÍÇË¤Î½ñÀÒ¡Ø³ØÇ¯¥Ó¥ê¤Î¥®¥ã¥ë¤¬1Ç¯¤ÇÊÐº¹ÃÍ¤ò40¾å¤²¤Æ·ÄØæÂç³Ø¤Ë¸½Ìò¹ç³Ê¤·¤¿ÏÃ¡Ù(ÄÌ¾Î¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë)¤äÎß·×10ËüÉôÆÍÇË¤Î½ñÀÒ¡Ø¿Í´Ö¤Ï9¥¿¥¤¥×¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1300¿Í°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¡Ö»ÒÊÌ»ØÆ³¡×¤·¡¢¿´Íý³Ø¤ò¶î»È¤·¤¿³Ø½¬Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤òÃ»´ü´Ö¤ÇµÞ·ã¤Ë¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÇÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£Âç´ë¶È¤Î¿Íºà°éÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤â¤Ä¤È¤á¡¢µ¯¶È²È¡¦·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â»ý¤Ä¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ªÅù¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£¼ñÌ£¤ÏºÊ¤È»Ò¤É¤â¤ÈÍ·¤Ö¤³¤È¡£ÅìµþÅÔºß½»¡£
½ñ»ï¾ðÊó
½ñÌ¾¡§¡Ø¾¡¼ê¤ÊÌ´¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ë¿Æ¤òÁþ¤àÍ¥ÅùÀ¸¤È¡¢ÅìÂç¤ÏÌµÍý¤È¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤¿³ØÇ¯¥Ó¥ê¤¬¡¢¸½Ìò¹ç³Ê¤·¤¿ÏÃ¡Ù
Ãø¼Ô¡§ÄÚÅÄ¿®µ®
Äê²Á¡§1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î12Æü
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥Þー¥¯½ÐÈÇ
https://amzn.asia/d/7ZIbAWl
