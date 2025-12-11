スタートアップ経営の“第二の柱”を支える──StartPass、「COO BASE」を正式ローンチ。

株式会社StartPass

スタートアップのエコシステムプラットフォームを提供する株式会社StartPass（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：小原聖誉）は、COOおよびCOO候補層の実行支援・ネットワーク形成を目的とした新プロジェクト「COO BASE」を正式に立ち上げました。プロジェクト第一弾として、マネージャーイネーブルメントサービスを提供する株式会社EVeM（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：長村禎庸、以下EVeM）と協業し、スタートアップ向けの実践型「COOスクール」を共同開発。StartPassユーザー限定のプログラムを無償で提供いたします。

■背景｜COO課題がつくる“成長の壁”

起業数が増えスタートアップ市場が拡大する一方、組織が成長フェーズに入ると、経営リソースの不足やマネジメント負荷の増大、事業オペレーションの複雑化が一気に表面化します。その中心にあるのが、COOの不在・不全という構造課題です。多くのスタートアップでは、業務範囲の広さから適任のCOOを採用できず、たとえ入社してもオンボーディングが属人的で、横のつながりもないまま孤立しやすい状況にあります。経営企画と実行をつなぐOSも整っていないため、COOは戦略実行、組織づくり、経営の仕組み化といった本来の役割に集中できません。むしろ現場の“gravity（重力）”に引き寄せられるように、雑務や突発対応に追われ続け、戦略と組織の時間が奪われる悪循環が起きています。

■スタートアップ経営の“第二の柱”を支えるために

StartPassは、Growth-Pass（経営OS伴走）の立ち上げ以降、短期間で30社以上のスタートアップの経営課題に深く向き合い、その成長構造を可視化してきました。この密度の高い伴走から得られた知見をもとに、スタートアップに必要なCOOの「採用」「実行支援」「ネットワーク」を一貫して整える新プロジェクトとして「COO BASE」を立ち上げました。COO BASEは、単なる採用サービスでも研修プログラムでもありません。スタートアップ経営を支える“第二の柱”としてのCOOが本来の役割に集中し、迷いなく前へ進めるよう伴走し、その力を引き出す“COOのOS（ベース）”です。

■『COO BASE』が実現する3つの支援軸

COO BASEは、COOが経営の中核として機能するための環境を整える取り組みです。採用・実行支援・ネットワークの3領域でCOOの役割と影響力をエンパワーします。

⑴ 採用（Hire）── 経営を支える右腕の発掘をエンパワー

スタートアップに最適な“COO/COO候補人材”の採用を支援。StartPassの「CxO-Pass」を通じて、COOや右腕候補を推薦・マッチング。COO/COO候補の役割定義・期待値調整・オンボーディングの土台づくりをサポートします。ファウンダーとCOOのギャップを事前に解消し、COOが本来の力を発揮できる経営体制を構築します。

⑵ 実行支援（Implement）── COOとしての視座と実行力をエンパワー

EVeMと共同開発した「COOスクール」では、COOに求められるスキル・マインド・役割の矜持を体系的に学び、COOに必要な戦略実行・経営リズム・仕組み化をフォローします。COOとして果たすべき役割の言語化を通じて、「何を軸に、どう経営に臨むべきか」 を明確化し、COOが現場gravityに飲まれず、経営の中核として機能できる状態をつくります。

⑶ 横のつながり（Network）── 孤立しがちなCOOをエンパワー

“孤立するCOO”をつなぎ、実践知が循環するネットワークを形成。「COO BASE」でCOO同士が交流し、実践事例や経営課題を共有。共通言語と信頼のハブを生み出します。COOが持続的に学び、成長し続けられる環境を提供します。

■COOスクール概要

COO BASEは、COOスクールを軸に運営されていきます。COOスクールは、StartPassユーザー企業を対象に、初期フェーズスタートアップのCOOを支援する1Dayプログラムです。EVeMの持つ体系的なマネジメントナレッジと、StartPassのGrowthOS支援ノウハウを掛け合わせ、COOに求められるスキル・マインド・役割の矜持を体系的に学び、COOに必要な戦略実行・経営リズム・仕組み化をフォローします。

- 対象：StartPassユーザー企業のCOO／COO候補（審査あり）

- 定員：各回10名限定（四半期ごと開催予定）

- 構成：1Dayトレーニング（EVeM）＋1on1（StartPass）

- 特典：終了後、「COO BASE」Slack/イベントへの参加 ※準備中

EVeM 代表取締役CEO 長村禎庸 氏 コメント

私自身、悩めるCOOの1人であったことがきっかけでEVeMを創業したという経緯もあり、今回スタートアップのエコシステムビルダーとして強力なコミュニティを構築されているStartPassさんと一緒にこのCOO BASEを立ち上げられ、とても嬉しく思います。COOという職種は、CEOがどんなタイプか？どんな事業をしているのか？によりそのJob discriptionが変わるため、捉え所のない仕事であり、しかし企業のグロースには欠かせない最重要ポジションです。どういう役割で何をしていくのかというスキルを養うこと、そして同じ役割で戦う他者から学ぶこと、この2つがとても重要だと思います。COO BASEは日本のCOOの希望の場所になるでしょう。その場をStartPassさんと共に盛り上げられればと思います！

■StartPass、COO就任のお知らせ

この度、StartPassはCOO BASEプロジェクトの立ち上げとあわせて、企画者である鈴木純太（ジェイ）がStartPass COOに就任したことをお知らせいたします。鈴木は、前職EVeMでマネージャー育成・組織開発の思想と実践に触れ、「経営を支える“中間層”こそが、日本のスタートアップの課題である」という問題意識を強く持ちました。StartPassに参画後もファウンダーの支援を通じて、ファウンダーの隣に“経営を実装する右腕層”がいないと、成長が再現しないという構造的課題を痛感しております。その課題に正面から向き合うため、自身がCOOとしての役割を体現しながら、COO BASEを推進します。

株式会社StartPass COO 鈴木純太（ジェイ）のコメント

COO BASEは、私自身が過去CxOとして学び、悩み、実践する中で生まれたプロジェクトです。前職EVeMで得た“マネジメントの型”と、StartPassで磨いてきた“実装知”を掛け合わせ、日本のスタートアップにおける“第二の柱（COO）”を本気で強くします。ファウンダーの隣で、COOが力を発揮できる。その環境を整えることこそ、スタートアップの成長を再現性あるものにする鍵だと信じています。

■賛同COO/COO候補のみなさまからのコメント

今回のCOO BASEの立ち上げに際し、多くのCOOの皆さまから賛同と期待の声をいただいています。現場で課題に向き合うCOOから、組織を牽引するCOOまで、幅広いみなさまからコメントをいただいております。

株式会社TAIAN 取締役COO 米倉 元気 氏

COOは、事業フェーズや状況に応じて役割が大きく変容するポジションです。創業期は徹底した「実行力」が求められる一方、組織の成長に伴い、俯瞰的な視座で中長期の重要課題を見極め、着手する経営判断が必要となります。COO BASEは、実務から経営へと視点を切り替える局面に深く伴走し、CxOとしての視座を高めてくれる--そこに真価があると感じています。

Nehan株式会社 代表取締役COO 木嶋 諄 氏

スタートアップが事業成長できるかどうかは、最終的には「実行の質と強度」に尽きると考えています。COOは、その実行を設計し、整えてやり切る役割です。 一方で、現場と経営の間を往復し続けるからこそ、現場の重力に引き寄せられ視野狭窄に陥ることもあります。だからこそ、立ち止まり本当に解くべき課題を見失わないための視座を持つことが欠かせません。 COO BASEは、実行に必要なOSと仲間を得ることで、COOが実行力を最大化できるコミュニティになると感じています。

株式会社テックピット 取締役COO 白鳥 陽太郎 氏

生成AIの登場もあり、特にこの1年で自社や周辺のスタートアップを見てみても、プロダクトの開発スピードが爆発的に早くなっていることを肌で感じます。一方でプロダクトを届けるビジネスプロセスや組織づくりについては「各社が独自で、もがいている」というのが実情ではないでしょうか。そんななか、このようにスタートアップの組織・マネジメントについて、集合知を体系的に学べる場があることは、非常にありがたいです。

という前置きはさておき、日々、現場に飲み込まれそうになるCOOを、このような仲間と視座を与えてくれる場に連れ出してくれてStartPassさん、EVeMさん、ありがとうございます。

株式会社FromTo COO 中田 太志 氏

業種・ステージによって多様なあり方があるCOOという役割について、体系的かつ実践的なアクションを網羅して学ぶことができました。またCOO同士の繋がりができることも心理的にもプラスの機会になりました。皆様の輪が広がることを期待しています。

株式会社アスナロ 執行役員COO 高木智史 氏

事業を構築し、牽引する上で必要不可欠な考え方をインストール出来ただけでなく、非常に具体的で、明日から使えるようなアクションベースでお伝えいただけたのがよかったです。 また、受講者である他社COOの方々との交流ができるのは他にない価値だと感じており、出会える機会自体が少ないので大変貴重な時間でした。 参加をして格段に、視点と視野が変わったと思います。

suswork株式会社 COO 舘川 裕司 氏

スタートアップのCOOには、あらゆる能力が求められます。CEOに合わせて自身の役割を柔軟に変えながら会社を運営していく能力、実務を指揮して成果を出し切る能力、メンバーのモチベートを高める能力、あげればキリがありません。そこは常に戦場であり、自身も組織も高め続けなければなりません。孤独であると感じる方も多いはずです。今回のStartPass様の取り組みは、COO同士の交流を通じて、さらに能力を高め、自社に還元するための重要な仕組みになると確信しております。ぜひ奮ってご参加ください！！

■イベントのお知らせ

COO BASEの正式ローンチを記念し、スタートアップのCOO・COO候補・元COOの方が集い、交流できる場として 「COO Night by StartPass and freee」を開催いたします。

COO Night by StartPass and freee 開催概要

- 日時：2026年1月20日(火)18:30～20:30

- 持ち物 : 名刺1枚（受付で回収します）

- 費用 : 無料

- 形式 : カジュアルな立食形式

- 人数 : 最大80名程度

- 会場 : アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 19階 フリー株式会社

- トークセッション：調整中

- 途中入退場自由

- お申し込み：https://start-pass.notion.site/1-20-COO-Night-2c04548f98038026a565dcef5cabcbec?source=copy_link

■株式会社StartPass 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/68122/table/43_1_ab79375c60c92b4f0fc515800ae05707.jpg?v=202512111027 ]