LegalOn Technologies、ISMS認証、ISMSクラウドセキュリティ認証を取得

株式会社LegalOn Technologies

株式会社LegalOn Technologies（本社：東京都渋谷区 代表：代表取締役 執行役員・CEO 角田望、以下LegalOn Technologies）は、ISMS認証（ISO/IEC 27001:2022）及びISMSクラウドセキュリティ認証（ISO/IEC 27017:2015）の審査を受けた結果、認証を取得いたしました。

■ISMS認証及びISMSクラウドセキュリティ認証について

ISMSは、「Information Security Management System」の略称であり、組織に情報セキュリティ、サイバーセキュリティ及びプライバシー保護に関するリスクマネジメントプロセスを適用するための国際的な規格です。ISMS認証を取得するには、情報の機密性(Confidentiality)、完全性(Integrity)、可用性(Availability)を維持し、かつ、リスクを適切に管理したうえで、審査機関から審査を受ける必要があります。

ISMSクラウドセキュリティは、クラウドサービス固有のリスクへ対応するための規格です。ISMSクラウドセキュリティ認証を取得するには、ISMSの適用範囲内におけるクラウドサービスに関する情報の機密性、完全性及び可用性の喪失に伴うリスクを特定し、リスクを適切に管理したうえで、審査機関から審査を受ける必要があります。

当社は、2018年12月にISMS認証を取得し、2021年12月にISMSクラウドセキュリティ認証を取得しております。今回の審査においては、グローバル統一のブランドである世界水準の法務AI「LegalOn」、AIカウンセル「CorporateOn」の認証を取得いたしました。特に、グローバルで提供している「LegalOn」については、国際基準に準拠した高いセキュリティと厳格なクラウドセキュリティ管理によって、世界中のお客様が安心してご利用いただけます。

■ISMS認証概要

■ISMSクラウドセキュリティ認証概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/36601/table/729_1_3e0fc9f6ae852b1c008c2400cf96c528.jpg?v=202512111027 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/36601/table/729_2_186ed3d57a0ec3ae26a3c8de8dfec2cf.jpg?v=202512111027 ]■「LegalOn: World Leading Legal AI」について（ URL：https://www.legalon-cloud.com/ (https://www.legalon-cloud.com/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_campaign=pr_release_20251211)）

「LegalOn: World Leading Legal AI」は、国境を越えて非効率な法務業務を一掃し、お客様の法務チームが思考と決断にフォーカスし、全社の成長を牽引することを可能にします。LegalOn Technologiesの法務コンテンツとAI（エージェント）は、お客様の競争力強化と成長に貢献し、より優れた法務プロセスを通じて、お客様のビジネスを迅速に前進させることを目指します。「LegalOn」には、法務相談やリーガルリサーチ、論点整理、契約書レビュー、契約書作成など、高度かつ複雑な法務業務に対応するAIエージェント「LegalOn Agents」を搭載し、各法務業務を弁護士監修コンテンツや外部情報とも連携しながら自律的に処理し、法務チームを強力にバックアップします。同時に、「LegalOn」を活用するだけで「LegalOn」上にナレッジが自然に蓄積され、AIエージェントによる業務遂行に自然と反映される状態を実現します。

「LegalOn」は法務チームのために開発された「世界水準の法務AI」としてお客様の法務チームを強力にバックアップし続けます。



■ 株式会社LegalOn Technologiesについて（ URL：https://legalontech.jp/ ）

株式会社LegalOn Technologiesは、AI分野における高度な技術力と法律・契約の専門知識を兼ね備えたグローバルリーガルAIカンパニーです。2017年の設立当初から、AIを活用したリーガルAIサービスの開発に注力し、現在は、「LegalOn: World Leading Legal AI」を展開しています。グローバルでの有償導入社数は、2025年9月末時点で7,500社を突破しています。2025年1月から事業領域をコーポレート全体に拡大し、AIカウンセル「CorporateOn」の提供を開始しました。大規模言語モデル（LLM）やAIエージェントなどの最先端のAI技術を製品開発に取り入れ、多様な企業課題に応えるソリューションを通じてお客様のビジネスを支援します。



【株式会社LegalOn Technologies】

社名 ：株式会社LegalOn Technologies（リーガルオンテクノロジーズ）

設立 ：2017年4月

代表 ：代表取締役 執行役員・CEO 角田 望

事業内容：法務、コーポレート業務に関するAIサービスの企画・開発

所在地 ：〒150-6219 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー19F

資本金等：198.5億円（資本準備金等含）