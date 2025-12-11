D&Nホールディングス株式会社、資本金増資のお知らせ

D&Nホールディングス株式会社D&Nホールディングス株式会社

D&Nホールディングス株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役CEO：内田大樹、以下「D&Nグループ」）は、2025年12月1日付で自己資本による700万円の増資を実施し、資本金を300万円から1,000万円へ増資いたしましたのでお知らせ申し上げます。

この度の増資は、D&Nグループ全体の事業成長に伴う財務基盤の強化を目的として行ったものです。

【増資概要】

・増資前資本金：300万円

・増資後資本金：1,000万円

・実施日：2025年12月1日

今回の増資により、当社は事業基盤のさらなる強化を図り、グループ全体の企業価値向上に一層努めてまいります。

今後とも変わらぬご支援とご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

会社概要

称号

D&Nホールディングス株式会社

代表取締役

内田大樹

資本金

1000万円

グループ本社所在地

大阪府大阪市西区北堀江1-2-19 アステリオ北堀江ザ・メトロタワー4F

事業内容

各種EC事業および関連コンサルティング事業

グループ子会社の株式保有および経営管理、運営指導および管理業務の受託

グループ経営に係る企画、財務、総務、人事その他バックオフィス業務の統括

本件に関するお問い合わせ

https://dandn-holdings.co.jp/inquiry