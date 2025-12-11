【伝統×アート×拠点】佐賀県有田町｜地域おこし協力隊の採用支援業務を開始

株式会社andONE

地域創生に特化した人材エージェンシーである株式会社andONE（本社：東京都中央区、代表取締役社長：長尾成浩、以下andONE）は、佐賀県有田町における地域おこし協力隊の採用支援を開始いたしました。本事業では、「有田焼」で知られる歴史文化の集積地・有田町において、文化芸術イベントやアートプロジェクトを通じて地域振興を推進する人材の募集を行います。andONEでは、これまで複数の自治体において地域おこし協力隊の採用・活動中の伴走支援を手掛けており、今回の取り組みでも人材の採用支援を一気通貫でサポートします。

文化芸術の力で有田町をアップデートする

佐賀県有田町は、日本磁器発祥の地として知られ、400年以上にわたり「有田焼」の文化を育んできました。町内には窯元・工房・伝統的建造物が点在し、毎年100万人を超える人が訪れる「有田陶器市」など、国内外に誇る文化資源が豊富です。また、町民文化の発信拠点として整備された「炎（ほのお）の博記念堂(https://kinendou.com/)」は、本格的な文化ホールと展示施設を備え、芸術・文化イベントの開催を通じて地域の賑わい創出を担っています。

「炎の博記念堂」文化ホール「炎の博記念堂」コンベンションホール

今回募集する協力隊には、この「炎の博記念堂」を拠点に、アートディレクション・イベント企画運営を通じて新たな文化づくりに挑戦していただきます。伝統産業×アートの掛け算を起点に、地域内外のアーティスト・文化人材との協働や、まちの魅力発信に取り組むポジションです。3年間のロードマップに基づき、Missionの実現に向け、町と協力隊が相談しながら段階的にプロジェクトを推進します。

＜Mission＞

・有田焼をはじめとした芸術文化資源の掘り起こし

・地域住民・アーティスト・地元事業者との協働によるプロジェクト形成

・展示やプロジェクトを通じた有田町の新しい価値発信

地域おこし協力隊の活動内容と求める人物像

募集する地域おこし協力隊員には、企画運営を中心に以下のような業務を想定しています。

（１）企画運営：「炎の博記念堂」における自主事業企画の立案・実施

（２）運営貸館業務：貸館に関する営業活動、相談の受付

（３）施設運営業務：施設運営に関する事務・技術補助・管理業務

（４）自主事業：地域おこし協力隊として自らイベントを企画・運営

＜こんな方を歓迎します＞

勤務条件

- 文化芸術イベントやワークショップ等の企画運営に興味があるまたは経験がある方- 地方の活性化に意欲を持っている方- 自治会に参加し、地域コミュニティに積極的に関わる意思のある方- 心身ともに健康で、誠実に活動を遂行できる方- アート・クラフト分野に関する知識や経験を持ち、様々な視点で発信できる方- プロジェクトを計画から実行まで推進できるスキルを持つ方- 多様な関係者(行政、地域住民、学生、観光客など)と調整・協働できる方

勤務条件は以下の通りです。

■勤務地 ：歴史と文化の森公園 炎の博記念堂（佐賀県西松浦郡有田町黒川甲1788番地）

■勤務時間：午前8時30分～午後4時30分（週35時間勤務、休憩1時間）

■休 日 ：週休2日（平日は火曜日休館日）

※イベント等により土日勤務の可能性あり（振替休日取得）

■報 酬 ：月額220,748円（昇給・賞与あり）

■雇用形態：会計年度任用職員（パートタイム）

＜暮らしや活動のサポートも充実！＞

（１）住居は有田町が契約し家賃を負担。（物件は本人が選定、引っ越し費用は自己負担）

（２）活動用の公用車を貸与。（通勤・私用には使用不可）

（３）厚生年金・共済組合加入、通勤手当支給。

（４）研修費・出張旅費は町が負担。

（５）自主事業に利用できる補助金制度あり。

（６）一定の条件下で副業可能。

andONEの伴走支援

andONEがでは協力隊員に対して以下のような伴走支援を行っています。

リモート伴走

着任する人材が困ったり悩んだりしたときは、メンターが相談役になります。日々チャットツールでアドバイスしたり、時にはオンラインミーティングで話を聞いて、問題解決の支援をします。

＜リモート伴走の内容＞

・Zoomでのオンラインミーティング

・チャットツールによる各種相談

ナレッジ共有

着任する人材にはプロジェクトを推進する上で役に立つ「ツール」と「しくみ」と「コンテンツ」を提供します。活動する地域の特性を踏まえつつ、他の地域での成功事例を参考にすることで、スピード感のある活動立ち上げと安定した業務推進が可能です。

＜ナレッジの例＞

・企画書フォーマット

・ロードマップのひな形提供

・イベント実施や広報のノウハウ提供

オンラインサロン

弊社から地域にアサインした人材同士は、離れていてもつながっています。困ったときには相談し合えるオンラインサロンを、全国規模で整えています。うまくいったことや難しかったことを共有しながら支え合える、ひとりで悩まなくても良い環境を提供しています。

株式会社andONEについて

andONEは、交流や共創の創出によって地域を盛り上げていきたい若手人材を派遣・伴走支援する、地域創生に特化した人材エージェンシーです。関係人口の創出、移住・定住、企業誘致の促進に寄与することを目指します。また、DE-SIGNグループで培ってきたワークプレイス構築における知見とネットワークを活かし、ワークプレイスを戦略的に活用して組織の活性化を支援する人材を育成する「オフィスキュレーターアカデミー」を2025年より開設しています。

会社概要

社名：株式会社andONE / andONE Inc.

設立：2016年5月6日

代表者：代表取締役社長 長尾成浩

所在地：東京都中央区京橋3-3-11 VORT京橋 2階

グループ会社：株式会社ディー・サイン(https://design-inc.co.jp)、株式会社FaMil(https://www.famil-inc.jp)、株式会社DE-SIGNキャピタル(https://www.de-sign-capital.jp)、株式会社DE-SIGNグループ(https://www.de-sign-group.jp/)

URL：https://www.andone-inc.co.jp/

事業内容：

1. コミュニティマネジャーほか人材の派遣・紹介、伴走支援(https://andone-hr.com)

2. 地方自治体向け地域活性化活動の支援

3. 移住を応援するWEBマガジン「KOKOSUMU(https://www.instagram.com/kokosumu.media/)」の運営

4. ワークプレイスを戦略的に活用して組織の活性化を支援する人材を育成する「オフィスキュレーターアカデミー(https://office-curator-academy.jp/)」の運営

