『Delta Force』12月大型イベント情報公開！世界初の20vs20世界大会に合わせた特別企画やホリデーイベントが登場！

高品質なFPSタイトルを手がける Team Jade は、『Delta Force』において12月のゲーム内イベントおよびホリデーシーズン施策の詳細を公開しました！

12月11日（木）より世界初の20 vs 20 ウォーフェア世界大会「2025 Delta Force Invitational: Warfare」 が開幕することにあわせ、多彩な連動イベントが実施されます。さらに、大会終了後にはホリデーシーズンを彩る新アーケードモード3種も登場し、12月は過去最大級の盛り上がりを見せることになります。

■2025 Delta Force Invitational: Warfare連動イベント

20vs20世界大会にあわせ、ゲーム内では4つの特別イベントが段階的に展開されます。大会は 12月11日（木）日本時間14：00より、日本公式のX、YouTube、Twitchでミラー配信し、人気ストリーマーによる公認ミラー配信も実施されます。Twitch配信限定視聴で豪華報酬が獲得できるDrops企画も開催予定です。

▼DFIW 2025予想イベント（12月9日（火）～17日（水））

大会期間にあわせて開催される予想イベントは、試合結果を予想して投票するイベントです。提出は1回限りで、締切後の変更はできませんが、予想の的中数に応じて報酬が段階的に豪華になります。投票するだけで獲得できる外観「夜間迷彩-突撃車」をはじめ、トップ4のうち2チーム以上を的中させれば「ゼブラ-歩兵車」、さらに決勝カードを完全的中すると「MG-6リトルバード-オペレーションタイム」が手に入るなど、観戦と連動した特別な企画となっています。

▼「戦場チャレンジ」ミッション（12月5日（金）～18日（木））

大会出場チームが実際に用いる戦術を学びながら挑戦できる、実践型のミッションイベントです。単なる周回ではなく、現行eスポーツメタをベースにした内容が特徴で、12月5日（金）開始のフェーズ1（歩兵戦・偵察スコア・分隊支援） と、12月12日（金）開始のフェーズ2（戦車運用・エンジニア役割・装甲戦術）の2段階構成となっています。報酬には乗り物外観「シフトチェンジ-対空戦車」や、限定ショップで使用できる氷河トークン2,400枚などが用意されています。

▼氷河ショップ（12月5日（金）～18日（木））

「戦場チャレンジ」で獲得した氷河トークンを使って限定外観アイテムを交換できる特別ショップです。アイテムは600トークンごとに交換でき、すべてのミッションを達成すればフルセットを揃えることも可能です。ラインナップはMK47、SR-3M、Mini-14、Bizonの武器外観で構成された「氷河の潜伏者」セットとなっており、冬季イベントならではの装飾が楽しめます。

▼DFIW 2025 ログインイベント（12月14日（日）～27日（土））

世界大会が幕を閉じた後も熱気を維持するために実施されるログインボーナスイベントです。期間中は毎日ログインすることで豪華な報酬を獲得でき、5日目には「古参兵は死なない」スプレー、7日目には「M4A1-ウィンターハンター」など、ユニークかつ高価値のアイテムが用意されています。

祝祭ムードに染まった戦場で、季節感あふれる特別な装備を手に入れながら、冬ならではのバトルを存分にお楽しみください。

『Delta Force』概要

タイトル：Delta Force

開発：Team Jade

パブリッシャー：TiMi Studio Group

プラットフォーム：PC/Consoles/Mobile

PC版&モバイル版正式リリース日：2025年4月22日

コンソール版正式リリース日：2025年8月19日

料金：基本無料、ゲーム内課金あり

公式サイト：https://www.playdeltaforce.com/ja/

PlayStation：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014058/

XBOX：https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/KEYWORD/9NRMZXGKP4NM

iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id6451399876

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proxima.dfm&gl=jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.proxima.dfm&gl=jp)

Steam：https://store.steampowered.com/app/2507950/Delta_Force/?l=japanese

X：https://x.com/DeltaForceG_JP

YouTube：https://www.youtube.com/@DeltaForceGameJP

Discord：https://discord.gg/deltaforcejp

『Delta Force』について

『Delta Force』は、デルタフォースシリーズ最新作として基本プレイ無料のタクティカルシューターで、大規模なマルチプレイモードに加え、シングルプレイや協力プレイのキャンペーンも楽しめる作品です。豊富な武器カスタマイズなど、魅力あふれる内容で登場。

Team Jadeについて

Team Jadeは、TiMi Studio Groupに所属、『Call of Duty: Mobile』や、10年以上にわたり人気を誇るPCシューターゲーム『Assault Fire』の開発で知られ、BAFTAやTGAなどの受賞歴を持つ業界のベテランが集う精鋭開発チームです。