慶應SFC合格に直結する小論文力を鍛える！ルークス志塾渋谷校が小論文模試と全8回対策講座を2026年1月開催

慶應義塾大学SFCの一般入試では、膨大な資料を読み解き、SFCが求める思考を踏まえて自らの意見を構築する高度な小論文力が求められます。総合型選抜専門塾としてSFC合格者を多数輩出してきたルークス志塾（渋谷校）は、この独特な形式に対応するため、2026年1月12日（月・祝）に本番レベルの小論文模試、1月19日（月）から全8回の対策講座を実施します。過去に予想テーマを的中させた講師陣によるフィードバックを通じ、受験生が短期間で必要な思考力と論証力を身につけられるよう支援します。

慶應SFCの小論文は、通常の小論文対策だけでは対応が難しい独特の形式を持っています。

扱う資料の量や記述量が非常に多く、論理的な文章力が備わっていることが前提のうえで、「SFCがどのような学生を求めているか」を踏まえた回答を作る必要があります。単に文章を書くのではなく、SFCという学部そのものへの理解が問われる点が特徴です。

ただし、限られた受験期間の中で小論文だけに多くの時間を割くのは得策ではありません。

英語や数学など一般科目は点数差が出やすい一方、小論文は一人で対策しづらく、模範解答を見ても“わかったつもり”で終わってしまうことも多い科目です。一般科目には自習で得点を伸ばせる部分が多いため、小論文は専門的な指導に任せて効率よく対策するほうが、全体のバランスとして現実的です。

ルークス志塾では、SFCの特徴や出題傾向を深く理解した講師陣が指導を行い、過去の予想テーマが的中した実績もあります。必要な思考プロセスを演習とフィードバックで習得し、SFCが求める解答をしっかり形にしていくことができます。

慶應SFC 一般入試 小論文模試・解説講座

実施日：2026年1月12日（月・祝）

SFC本番レベルの小論文問題を使用した模擬試験と、学部ごとの解説・フィードバックを実施します。

▼ 時間割

＜総合政策学部＞

14:00-16:00 模擬試験

16:10-17:10 解説・フィードバック

＜環境情報学部＞

17:30-19:30 模擬試験

20:00-21:00 解説・フィードバック

慶應SFC 一般入試 小論文対策講座（全8回／または16回）

実施期間：2026年1月19日（月）～ 2月13日（金）

総合政策・環境情報それぞれの学部に合わせて構成された全8回の少人数制連続講座（各回100分）。

SFCで求められる「複合的思考」「社会課題の構造化」を鍛えるため、重要テーマの過去問講義と予想テーマの知識インプットを組み合わせて実施します。

▼ 日程

【総合政策学部（全8回）】

時間：全日程19:00-20:40

- 1月19日（月）- 1月22日（木）- 1月26日（月）- 1月29日（木）- 2月2日（月）- 2月5日（木）- 2月9日（月）- 2月12日（木）

【環境情報学部（全8回）】

時間：全日程19:00-20:40

- 1月20日（火）- 1月23日（金）- 1月27日（火）- 1月30日（金）- 2月3日（火）- 2月6日（金）- 2月10日（火）- 2月13日（金）

ルークス志塾 渋谷校舎

〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町15-14 フジビル40 6F

メール：shibuya@juku.loohcs.co.jp

基本的には、メールでのご連絡をお願いしております。

12/28～1/3は年末年始期間のため、お問い合わせへの回答にお時間をいただきます。

ルークス志塾とは

Loohcs志塾（ルークス志塾）は、総合型選抜（旧AO入試）対策に特化した大学受験予備校です。長年の経験と実績に基づき、多くの生徒を難関大学合格へ導いています。

特に、慶應義塾大学には毎年100名以上が合格しており、2024年度は136名の実績を誇ります。これは慶應義塾大学の総合型選抜・学校推薦型選抜合格者の約2.3人に1人がLoohcs志塾生であることを示しています。

指導は、生徒一人ひとりの個性と目標に合わせた個別指導を基盤としつつ、少人数グループでの議論も取り入れています。講師陣は総合型選抜での合格経験者が多く、実践的なアドバイスを提供。小論文・面接対策から出願書類作成まで、合格に必要なスキルを網羅的に指導します。

将来の目標が不明確な生徒へのサポートも充実しており、自己分析を通じて進路決定を支援。対面・オンライン指導の選択も可能です。

Loohcs株式会社について

わたしたちは「すべての人を主人公に」をビジョンに掲げ、大学教養レベルを先取りしたリベラルアーツ学習と、社会で活きるスキルを実践的に学べるプロジェクト学習の2本を柱に、子どもたちが変化のきっかけをつかみ、自らの人生を「美しい物語」として語り合えるような場を創る事業を展開しています。

代表取締役：嶺井 祐輝

所在地：150-0031 東京都渋谷区桜丘町16-12 桜丘フロントビル 3階（渋谷本校）

Webサイト：https://loohcs.co.jp/