【冬の福袋】“本気の福袋” が今年も登場！　12月12日（金）から大人気企画「60％の福袋」がファッション通販サイト「60%」で販売開始

株式会社シックスティーパーセント

毎年即完を記録する60%の人気企画「60％の福袋」が、この冬 “本気の福袋” としてさらにパワーアップして登場。今年は 一部アイテムの事前公開 に加え、ブランドによっては 4万円相当 のアイテムも

Z世代から熱烈な支持を集めるオンラインセレクトストア「60%（シックスティーパーセント）」では、韓国をはじめアジア各国の人気ブランドが集結し、ここでしか手に入らない冬限定の特別セレクトを用意。

今年は企画段階から「本気」を掲げ、通常販売では見られない組み合わせや、冬の着こなしに直結する実用アイテムを詰め込んだスペシャルなボックスを提供する。

過去の福袋では販売開始から数秒～数分で完売するブランドも多数。今回は “本気”のアップデート により、初めての人にもリピーターにも満足度の高い内容となっている。

販売価格 9,800円(送料別途)にセット内容は 20,000円以上が必ず封入。さらに、一部のブランドでは驚きの 40,000円相当 のアイテムが入る“本気の大当たり”も登場。

冬のワードローブを一気に整えたい人にとって、見逃せない特別なチャンス。

参加ブランド：MUCENTMUCENTの確約アイテム参加ブランド：midnight movemidnight moveの確約アイテム

■期間

12月12日（金）20:00 ～ 1月5日（日）11:59

■サイトページ

https://www.sixty-percent.com/plans/202512-winter-lucky-box_elp(https://www.sixty-percent.com/plans/202512-winter-lucky-box_elp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)

■参加ブランド数

100以上

■ 株式会社シックスティーパーセント

2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2000以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2024年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2024年10月時点

会社名 ：株式会社シックスティーパーセント

代表者 ：代表取締役 真部大河

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-33-15

設立 ：2018年7月

HP ：https://corp.sixtypercent.com/

【本サービスおよび、本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

・お問い合わせ先：株式会社シックスティーパーセント 広報担当

・E-Mail ：press@sixty-percent.com

■ 60%

「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2000以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2024年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。

webサイト：https://www.sixty-percent.com/

アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k

Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent

Tiktok：https://www.tiktok.com/@sixtypercent_60?lang=ja-JP