『第2回 小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC』に狩野英孝、かまいたち・濱家、IMP.・横原悠毅らの参加が決定！12月13日（土）21時より「ABEMA」で無料独占放送

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年12月13日（土）21時より、ポーカーのオリジナルトーナメント『第2回 小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC』を開催し、その模様を無料独占放送いたします。このたび、第2弾の参加者を発表いたしました。

ポーカーは、現在世界の競技人口が1億人を超えると言われており、大規模な世界大会も定期的に開催されています。また、知力や体力、集中力、忍耐力、決断力、さらには運を必要とし、プレイヤー同士が読み合い、騙し合う究極のマインドスポーツとして、注目を集めている競技です。

『小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC』は、各界から集結した豪華芸能人らが、賞金100万円と“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメントです。芸能界トップクラスの実力者とも称され、長年“KOYABU SONIC”を主催してきている小籔千豊がチェアマン兼プレイヤーを務め、2025年5月に初開催。芸人やアーティスト、俳優、プロポーカー・麻雀選手など、さまざまなメンバーが集結。熾烈な戦いのすえ、初代王座にはモデルでプロ雀士の岡田紗佳が輝きました。本大会は8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名が進出するファイナルステージで構成されています。また、通常ではマナー違反となる煽り行為やボケ、ツッコミなどの発言が全て可能となっており、本大会でしか味わえないトーナメントの雰囲気をお楽しみいただけます。

このたび開催が決定した第2回大会にも、総勢16名の豪華芸能人らが集結いたします。新たにお笑い芸人の狩野英孝とかまいたち・濱家隆一、またAKB48の元メンバーでタレントの篠崎彩奈の初参加が決定。さらに前回に引き続き、大家志津香、岡野陽一、リンダカラー∞・Den、IMP.・横原悠毅らの参加も決定いたしました。初参加となる狩野は「いつも騙されてばかりなので今回は初めて騙します」、濱家は「会場が沸くような大きな見せ場を作ってみたい」と意気込みを寄せています。（コメント全文は以下）

この他、第1弾参加者として発表した初参加のマテンロウ・アントニー、ニューヨーク・嶋佐和也、三浦翔平、また第1回大会にも参加した平成ノブシコブシ・吉村崇、さや香・新山、俳優の本郷奏多、プロポーカープレイヤーの“みさわ”こと小原順と岡本詩菜を含む計16名が熱い戦いを繰り広げます。

またABEMAポーカー公式X・YouTubeでも、番組の模様をお届けしていく予定です。ポーカーファンはもちろん、ポーカー初心者の方も気軽に、“マインドスポーツ”としての心理戦の模様をお楽しみいただける『第2回 小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC』にぜひご期待ください。

これまで「ABEMA」では、「麻雀チャンネル」においてプロ麻雀リーグ「Mリーグ」を生中継するほか、「将棋チャンネル」では「ABEMA」オリジナル対局を定期的に実施するなど、様々な競技を放送してまいりました。「ABEMA」を通して、「頭脳スポーツ」という新たなスポーツジャンルをより多くの方に身近に楽しんいただくことを目指しております。今後もバラエティ豊かな番組づくりおよび機能拡充を強化するとともに、「ABEMA」ならではの魅力的なコンテンツの提供を積極的に行ってまいります。

■初参加者コメント全文

◇狩野英孝

いつも騙されてばかりなので今回は初めて騙します。

◇濱家隆一（かまいたち）

できれば会場が沸くような大きな見せ場を作ってみたいと思います。よろしくお願いします。

■『第2回 小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC』・番組概要

・初回放送日：12月13日（土）21時～22時 ※以降毎週土曜21時より全8回放送

・放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

・#1放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/97sEt7F6bAFqEF

・番組URL：https://abema.tv/video/episode/90-2032_s2_p911

・出演者：

小籔千豊

※以下五十音順

アントニー（マテンロウ）

大家志津香

岡野陽一

岡本詩菜

小原順（みさわ）

狩野英孝

嶋佐和也（ニューヨーク）

篠崎彩奈

Den（リンダカラー∞）

新山（さや香）

濱家隆一（かまいたち）

本郷奏多

三浦翔平

横原悠毅（IMP.）

吉村崇（平成ノブシコブシ）

・実況：田口尚平（予選、ファイナルステージ）、辻歩（敗者復活戦）

・ABEMAポーカー公式X：https://x.com/poker_ABEMA

・ABEMAポーカー公式YouTube：https://www.youtube.com/@poker_ABEMA

