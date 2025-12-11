【ABC-MART限定】冬の都市を彩るクラシックスニーカーコレクション「Handball Spezial」「Stadt」新ビジュアル公開、岸大生、山崎江莉の夫婦が魅せる「街で過ごすさりげない日常」

株式会社エービーシー・マート

ABCマートは、adidas Originalsのクラシックスニーカー「Handball Spezial（ハンドボール スペツィアル）」および「Stadt（シュタット）」のウィンターキャンペーンを、2025年12月11日(木)より全国のABC-MART店舗及び公式オンラインストアにて開催いたします。本キャンペーンでは、トレンドとして再び注目を集める“レトロなムード”を背景に、冬の都市で静かに寄り添う大人のスタイルを表現。SNSを中心に若年層から人気を集める20代の岸大生・山崎江莉夫婦をモデルに起用し、「街で過ごすさりげない日常」をテーマにしたビジュアルを制作しました。クラシックで普遍的な魅力を持つ「Handball Spezial」と「Stadt」。それぞれの個性が、冬の街に上品な存在感を添えます。

●URL：https://gs.abc-mart.net/feature/29476/

◼️冬コーデを彩る、足元から完成するクラシックスニーカーの4LOOK

本キャンペーンでは、「Handball Spezial」と「Stadt」が冬の都会で放つ魅力を、男女4つのスタイルで表現。「Handball Spezial」は、男性にはネイビーを軸にレトロな深みと知性を、女性にはニュートラルカラーで冬服に“抜け”をつくり、幅広いスタイルに寄り添う万能さを演出しています。

「Stadt」は、男性にはモノトーンで上質な大人の静けさを、女性にはピンクで上品な華やかさを添え、クラシックな存在感を際立たせます。クラシックスニーカーが、冬の都市でそれぞれの個性を引き立てるスタイリングです。

◼️レトロが今を彩る、adidas Originalsの新定番

【adidas Originals-Handball Spezial】

クラシックな80年代のインドアスポーツシューズをルーツに持つ人気モデル。ガムソールとスエードのレトロな表情が今のトレンドと共鳴し、冬のスタイリングに深みをもたらします。

【adidas Originals-Stadt】

都市の暮らしを意識したミニマルなクラシックモデル。上品なスエードとシャープなシルエットが特徴で、冬のコートスタイルに品格を加える一足として人気が高まっています。

◼️商品概要

商品名：HANDBALL SPEZIAL

カラー：（左から）*NIGH/SILV/CHAR、*WOND/CORE/GUM5、*CLEA/BROW/GUM5

サイズ：22.0cm～29.0cm（0.5cm刻み）、30,0cm

価格 ：15,950円（税込）

商品名：STADT

カラー：（左から）*CLOU/DARK/GUM5、*DARK/PREL/GUM5、*PINK/SILV/GUM5

サイズ：22.0cm～29.0cm（0.5cm刻み）、30.0cm

*PINK/SILV/GUM5のみ22.0cm～29.0cm（0.5cm刻み）

価格 ：12,100円（税込）

◼️出演者プロフィール

岸大生

1997年4月12日生まれの28歳、群馬県前橋市出身。2022年にアパレルブランド BADWAYを立ち上げ、クリエイティブディレクターを勤める。2024年には家業のオーダースーツ屋 EAST BESTOKE TAILOR東京を立ち上げる。カジュアル着とオーダースーツ共に、若い層を中心に多くの支持を集めている。

山崎江莉

2001年9月13日生まれの24歳、東京都出身。

18歳からSNS活動を始め、ショートヘア、ボブのサロンモデルとして活動後、モデル、インフルエンサーとして活動。『あざとくて何が悪いの?』でゲスト出演など、Instagramにおいて長く注目を集めている。

日本だけではなく韓国などにおいても活動の幅を広げている。

◼️会社概要

会社名 ：株式会社エービーシー・マート

代表者 ：野口実

所在地 ：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号

麻布台ヒルズ森JPタワー48F

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造および

販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話 ：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）