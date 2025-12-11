[Bowers & Wilkins イベント情報] ISETAN SALONEにて実施中の期間限定ポップアップストアにフラッグシップスピーカー「801 D4」が登場

株式会社ディーアンドエムホールディングス

英国生まれの世界的なハイエンド・オーディオ・ブランドBowers & Wilkinsは、2025年11月19日（水）から2026年1月20日（火）の期間中、東京・六本木のISETAN SALONE 1階のインテリアラウンジにてポップアップストアを開催中です。この度、2025年12月10日（水）～12月25日（木）の期間、フラッグシップ・フロアスタンディング・スピーカー「801 D4」を特別に展示いたします。Bowers & Wilkinsが誇る800 Series Diamondの最上位モデルを体験できる貴重な機会となりますので、ぜひ店頭にてご試聴ください。

801 D4

フラッグシップ・フロアスタンディング・スピーカー

希望小売価格：3,410,000円（1台・税込）

カラー：ウォールナット

展示期間：2025年12月10日（水）～12月25日（木）

イベント概要

Bowers & Wilkins × ROLF BENZ

会期： 2025年11月19日（水）～ 2026年1月20日（火）

会場： ISETAN SALONE 1階 インテリアラウンジ

〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア 1F

営業時間: 午前11時～午後8時

英国のハイエンド・オーディオ・ブランド「Bowers ＆Wilkins（バウワース＆ウィルキンズ）」と、長く愛されるタイムレスなデザインと比類なき座り心地、そしてMade in Germanyの品質で知られるドイツの高級家具ブランド「ROLF BENZ(ロルフベンツ)」がインテリアとオーディオのコーディネートをご提案するポップアップストアです。極上のサウンドとインテリアが、あなたの自宅でのリラックスタイムを彩ります。

ご予約なしでもご来場いただけますが、事前にお電話でご予約いただけますと、Bowers & Wilkinsのスタッフによる、詳細な製品のご紹介をお受けいただけます。また、オーディオやホームシアターのご相談も承っております。

TEL：03-6434-7975 （イセタンサローネ 直通）

Bowers & Wilkinsについて

1966年に英国で設立されたBowers & Wilkinsは、50年以上にわたり高性能オーディオ技術の最前線において業界をリードし続けてきました。Bowers & Wilkinsは、革新性と音質の新たな基準となるホームスピーカー、ヘッドフォン、カスタムインストール製品、カーオーディオ製品を設計・製造することで、数え切れないほどの賞と世界有数のレコーディングスタジオやミュージシャンからの称賛を集めています。この評価は、最上級のサウンドと比類のないリスニング体験を追求する私たちの揺るぎない姿勢に向けられたものです。

www.bowerswilkins.com/ja-jp