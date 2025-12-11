上半身から骨盤をととのえる人気の「デリットテック　機能性インナーウェア クルーネック　半袖シャツ（男性用）」に新色「ライトベージュ」が新登場！

株式会社ドクターイースト

株式会社ドクターイースト（本社：東京都中央区銀座、代表取締役社長：三山孝仁）は、はくだけで骨盤ととのう「DERIT TECH（以下、デリットテック）」の機能性シリーズ「機能性インナーウェア クルーネック 半袖シャツ（男性用/1枚7,800円〈税込〉）」に新色「ライトベージュ」を2025年12月11日より公式サイトおよびAmazonにて新発売します。

「デリットテック」は、新理論「低筋圧理論」を採用し、必要な筋肉にそって生地に凹凸をつけ、凹凸が皮膚に触れることで、皮膚の感覚センサーを活用し、筋肉にアプローチをします。そのため、締めつけずにいつものインナーウェアを変えるだけで、骨盤の安定を目指し、バランスのとれた身体にととのえるサポートをします。従来のカラー「ブラック」に加え、白シャツなどに透けない新色「ライトベージュ」が登場することで、よりビジネスシーンなどの日常使いがしやすいラインナップを目指します。

【商品特長】

１. 上半身から身体の中心である骨盤にアプローチ

生地に加工したわずかな凹凸を皮膚の感覚センサーがキャッチして、着用するだけで背骨周辺をはじめとした筋肉をサポートします。とくに、肩甲骨の可動域を高めることが期待できる広背筋を積極的にサポート。上半身から骨盤がととのうことで、体型のお悩みや首・腰などの違和感へ無理なくアプローチし、S 字カーブの正しい姿勢およびパフォーマンスの向上が期待できます。

２. 肩に力が入りやすい男性特有の身体特徴を加味した僧帽筋をサポートし、正しい身体の使い方へ

男性は、筋肉量が多く、無意識に肩に力が入りやすいため、これが身体のゆがみの一因になります。 そこで、僧帽筋 をサポートすることで、力を抜くよう働きかけ、本来の正しい姿勢へ導きます。

３. ビジネスシーンに活用しやすい「ライトベージュ」と「ブラック」の2色展開

男性はビジネスシーンや冠婚葬祭等にて白シャツを着用するシーンが多いことも考慮し、

白に透けない「ライトベージュ」が新登場。従来の「ブラック」に加え、2色展開をすることで、

さまざまなシーンで着用いただくことで、多忙な男性のライフスタイルをサポートします。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/90230/table/33_1_970690aba0d1b8f05c430fc901655a95.jpg?v=202512111027 ]

株式会社ドクターイーストについて

株式会社ドクターイーストは、「予防医学」を掲げ、“最新の医学に基づくサービスやプロダクトを生活のすみずみまでお届けする”アンファーグループの一員として、2019年に設立。全国のクリニックの先生や専門家にアドバイスをいただき、医学的根拠に基づいた商品やサービスを通じて人々が 心身共に活力に満ち溢れる豊かな生活の実現を目指します。