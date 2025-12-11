DHC、お笑い芸人カズレーザーさんと“中身がわかる福袋”を販売！

株式会社ディーエイチシー

株式会社ディーエイチシー(本社:東京都港区、代表取締役社長:宮崎緑、以下:DHC)は、2025年12月11日(木)～2026年1月7日(水)の期間で、人気お笑い芸人カズレーザーさんを「DHC応援団長」に迎え、最大50％OFFの「DHC 福袋2026」を販売します。

今年は、「ゆく年」「くる年」の2つのバージョンをご用意しました。期間中、DHC通販および全国の直営店にて、“中身がわかる福袋”を、数量限定で販売いたします。売切れ御免の福袋、年末年始も美しく健やかに、この機会をぜひご活用ください。

化粧品や健康食品はもちろん、アパレルや雑貨、医薬品、ペット用商品など、すべてのDHC商品から厳選し、全31種類ご用意いたしました。中身がわかるため、日々ご愛用の商品だけでなく、購入を検討している商品も気軽にお試しいただけるチャンスです。

※1:お一人様各福袋一つまでとなります(アパレル・ペットを除く)

※2:数量限定のため、キャンペーン期間中でもなくなり次第終了いたします

年末年始に実施する福袋企画。一年の締めくくりに、そして新しい年の始まりにふさわしい、美と健やかさを詰め込んだ福袋をぜひお求めください。

キャンペーンサイトはこちら https://s.dhc.co.jp/MDE0NDE4

■「DHC 福袋2026」について
■プロフィールカズレーザー（メイプル超合金）

1984年生まれ。

埼玉県出身。同志社大学商学部卒。

2012年、お笑いコンビ「メイプル超合金」を結成し、2015年にはM-1グランプリ2015決勝進出。

フジテレビ「サン!シャイン」、など多数番組出演中。

DHCは、ビューティとヘルスケア領域での取り組みを通じてウェルビーイング経営を目指し、お客様の健康と幸福に貢献することを使命とし、これからも安全で安心、品質にこだわった商品とサービスを提供してまいります。

DHCオンラインショップはこちらから：https://www.dhc.co.jp/