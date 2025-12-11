【東京公演の全席完売*¹＆大好評につき】『くるみ割り人形 The Ballet Show』東京“追加公演”2/21(土)17:00 開催決定！主要キャスト＆新ビジュアルも発表！

株式会社ワイブロ

株式会社ワイブロ（本社：東京都港区芝浦3-6-5 Biz Feel田町 4F／代表取締役：山本大輔）は、観客満足度99％*²・SNS総再生数10億回超*³のエンタメバレエ新作『くるみ割り人形 The Ballet Show』について、東京既存公演の全席完売*¹を受け、2/21(土)17:00開演の追加公演を決定しました。大阪公演は引き続き販売中です。追加公演概要や主要キャスト、新ビジュアルを本リリースで発表します。

今回の東京公演は、販売開始直後から大きな反響をいただき、SSS席はわずか30分で完売*⁴。その他の席も続々と売れ、解禁から間もなく全席完売*¹を達成しました。追加公演を望む声を多数寄せられたことを受け、より多くのお客様へ“The Ballet Show流”の新しい「くるみ割り人形」をご体験いただけるよう、追加公演を実施する運びとなりました。チケットをご購入いただいた皆様、そして多くのご期待と温かいご声援をお寄せくださった皆様に、心より感謝申し上げます。

追加公演の席にも限りがあるため、この機会をぜひお見逃しなく。

【公演日時】追加公演確定！

【追加公演：東京】

・2月21日（土）16:00開場 17:00開演／19:30終演予定

▽販売スケジュール

先行発売：2025年12月10日（水）19:00～公式会員限定で販売

一般発売：2025年12月15日（月）19:00～公式LINEより販売開始

▽販売チケットは公式 LINEまたは下記URLより購入できます。

※12月15日19:00に、下記URLが一般販売に切り替わります。

東京公演：https://teket.jp/15767/60356

【販売中：大阪】大阪狭山市文化会館（SAYAKAホール）

・2月14日（土）15:30開場 16:30開演／19:00 終演予定

・2月15日（日）11:00開場 12:00開演／14:30 終演予定

▽販売チケットは下記 URL または公式 LINE より購入ができます。

大阪公演：https://teket.jp/15767/57492

【完売：東京】東京かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール

・2月21日（土）11:00開場 12:00開演／14:30終演予定

・2月22日（日）11:00開場 12:00開演／14:30終演予定

既存の東京公演は全席完売*¹。SNSでは「良い席が取れなかった」「購入しようとしたら既に売り切れだった」「追加希望」といった声を多数いただき、より多くの方にThe Ballet Showの新しい『くるみ割り人形』を体験いただくため、追加公演を決定しました。人気のSSS席や前方席は早い段階での完売が見込まれるため、是非この機会に販売開始のタイミングでの購入をお待ちしております。

*¹ 当社販売ログによる計測（対象：2026年2月『くるみ割り人形 The Ballet Show』 東京公演全席）

*² 本数値は、2025年8月29日～9月16日の期間、当社が来場者に対して実施したアンケート（回答数1,239件、調査方法：Googleフォームによるアンケート）において集計した結果による。

*³ ヤマカイ＆ネレアのYouTube・TikTok・Instagramのフォロワー数の合計（2025年12月時点）

*⁴ 当社販売ログによる計測（対象：2026年2月『くるみ割り人形 The Ballet Show』 東京公演SSS席）

【主要キャスト決定のお知らせ】

今回の『くるみ割り人形 The Ballet Show』は、クララが“愛をもらう喜び”から“与える愛”に気が付く成長の物語。その物語を体現しながら、「日本にバレエを広める」というThe Ballet Showの愛を広げていってくれるキャストを選定しました。

一部新ビジュアルとともに、主役級の配役を紹介します。

＜クララ＞

中野伶美

＜ドロッセルマイヤー＞

山本開斗（ヤマカイ）

＜くるみ割り人形＞

◆人間ver

石井智也

◆人形ver

岡田晃明

※写真は今後公開予定

＜金平糖の精＞

市原晴菜

田中伶奈

＜金平糖の王子＞

コリアーニ雄大

ハンク

※ネズミの王様も、コリアーニ雄大・ハンクのWキャスト

＜ネズミの女王＞

植田綾乃

※写真は今後公開予定

＜雪の女王＞

植田穂乃香

※写真は今後公開予定

他キャストの発表や配役バトルはヤマカイTV（YouTube）で公開中。

今後、フルキャストも動画で発表します。

オーディションに参加してくれたすべての素晴らしいダンサーに、心より感謝します。

YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/@Y_Ballet/videos

【募集中！】『くるみ割り人形 The Ballet Show』クラウドファンディング

・支援受付開始：2025年10月26日(日) 10:00

・支援受付締切：2026年1月12日(月・祝) 23:59

・受付ページ：https://camp-fire.jp/projects/892425/preview?token=1knhfdv0&utm_campaign=cp_share_c_msg_projects_show(https://camp-fire.jp/projects/892425/preview?token=1knhfdv0&utm_campaign=cp_share_c_msg_projects_show)

今回のご支援は、出演ダンサーの報酬・旅費、会場費、舞台演出クオリティの向上、そして“観客参加型の体験演出”の実装などに充当します。

すべては、The Ballet Showならではの新しい『くるみ割り人形』を創り、公演にお越しいただく皆さまに最大の楽しさを届けるために活用します。

もし私たちの活動に共感いただける方はご支援をお願いいたします。

【参考実績】

・前回公演580万円を達成*¹

・観客満足度99％（2025/8/29～9/16、n=1,239、当社調査）*²

・SNS総再生数10億回超（2025年9月時点）*³

*¹ 前回クラウドファンディング最終到達額（当社集計：580万円）。

*² 本数値は、2025年8月29日～9月16日の期間、当社が来場者に対して実施したアンケート（回答数1,239件、調査方法：Googleフォームによるアンケート）において集計した結果による。

*³ ヤマカイ＆ネレアのYouTube・TikTok・Instagramのフォロワー数の合計（2025年10月時点）

プロバレエダンサー 兼 舞台監督 ヤマカイ

1995年10月20日北海道生まれ。7歳でバレエを始める。

函館ラ・サール高校卒業後、渡米。全米各地の舞台で主役として数々のステージに立ち、プロバレエダンサーとして活躍。「日本のバレエのイメージを変えたい」という想いからYouTubeでの発信を開始。

以来、7年半にわたり、ダンサーとしての活動と並行して、撮影・編集をすべて1人で行いながら動画投稿を継続。

2024年には、パートナーのネレア氏とともに『The Ballet Show』を始動。初公演を大成功で終え、“エンタメバレエ”という新たなジャンルを牽引している。

現在もダンサーとYouTuberの二軸で活動し、バレエ文化の裾野を広げる第一人者として注目されている。

プロバレエダンサー 中野伶美（なかの れみ）

1998年10月30日東京生まれ。3歳でバレエを始める。

数々の全国・国際バレエコンクールで1位を受賞し、スカラシップを得て英国のバレエ学校に留学。卒業後、2019年からアメリカ・ルーマニアでバレリーナとして活躍。

10年間海外で活動し、昨年より東京を拠点にフリーランスとして幅広く活動中。

プロバレエダンサー 兼 舞台監督 ネレア

1997年10月12日スペイン・バスク地方生まれ。

3歳でバレエを始め、13歳でマドリードの名門バレエ学校に所属。わずか１年後にモスクワのボリショイ・バレエ学校へ転入し、18歳でバレエアーティストのディプロマを取得。

ロシア国立バレエ団、アメリカの複数のバレエ団でプリンシパルとして活躍。教育者・発信者としてもバレエ普及に力を注ぎ、2023 年にヤマカイとともに日本へ拠点を移し『The Ballet Show』を始動。以降、全ての作品で主演を演じてきたが、今回の「美女と野獣」をもって主演活動を一時休止し、芸術監督として注力していく。

『The Ballet Show』を通して、バレエをもっと身近で気軽に鑑賞してもらえる未来の実現に向けて挑戦している。

The Ballet Show 公式会員クラブ

The Ballet Showでは、公式会員クラブを通じて、公演の先行チケット販売や会員限定のデジタルコンテンツを提供しています。

これまでに上演した「白雪姫」「アラジン」などの公演映像を高画質で視聴できるほか、先日閉幕した「美女と野獣」の映像も配信開始しております。

また、毎回好評の会員限定でご購入いただけるSSS席も用意しており、次回作『くるみ割り人形』の東京追加公演も会員限定で12月10日(水)からチケット先行販売を実施中。是非この機会に『The Ballet Show』が贈る特別な時間をぜひご堪能ください。ご入会をお待ちしております。

【スポンサー募集】“観るバレエ文化”を一緒に創りませんか?

The Ballet Showでは、舞台制作や公演活動を共に支えてくださるスポンサー企業様を募集しています。

「初めてバレエを観たけど、こんなに楽しいなんて！」「家族で楽しめる新しいエンタメ」といった声を頂くたびに、私たちはこの文化の可能性を実感しています。

本プロジェクトは、舞台のセット・衣裳・演出・照明・映像制作・海外アーティスト招聘など多くの要素から成り立ち、その活動には継続的な支援が必要不可欠です。

バレエ文化を未来につなぐこと。そして、それを通じて人々の暮らしに豊かさと喜びを届けること。

そのビジョンに共感し、共に歩んでいただける企業様を、心よりお待ちしております。

■ご協賛のポイント【年間1億リーチのPR効果】

・年間観客数2万人の公演で、協賛企業名を掲載

・質の高い商品に関心を持つ層へ向けたブランディング

・CSR活動としての芸術支援実績の創出

・YouTubeタイアップなどによる認知向上 ほか

The Ballet Showの活動を未来へと繋げていくために、活動趣旨をご理解いただき、皆様のご支援を賜りたく心よりお願い申し上げます。

少しでもご関心をお持ちいただけましたら、以下よりお気軽にご連絡ください。

お問合せ先：wibro.business@gmail.com

『The Ballet Show』について

2024年1月より始動。SNS総フォロワー数約100万人*¹ のプロバレエYouTuber・ヤマカイ＆ネレアによる、誰もが楽しめるバレエ公演を届けるエンタメバレエプロジェクト。

2025年9月現在、年間観客数2万人・公演満足度99％*² ・累計観客数4万人・累計公演数30回超を記録し、全公演が大盛況となっています。

「-バレエを広める-」

これが私たち『The Ballet Show』が掲げる最上最高の理念であり、そして、この理念達成のため「バレエを当たり前に楽しんで観る文化が根付いている日本」を目指します。



「あ、来週暇だったらバレエ観に行かない？」

そんな会話が日常になる社会と、バレエが“特別な芸術”ではなく、誰もがエンターテインメントとして楽しめるものになる世界の実現に向けて、The Ballet Showは日々活動中です。



*¹ ヤマカイ＆ネレアのYouTube・TikTok・Instagramのフォロワー数の合計（2025年12月時点）

*² 本数値は、2025年8月29日～9月16日の期間、当社が来場者に対して実施したアンケート（回答数1,239件、調査方法：Googleフォームによるアンケート）において集計した結果による。





▽公式HP

https://theballetshow.co.jp/

※チケット情報につきましては、公式LINEアカウントよりご確認いただけます。



▽公式会員クラブ

https://the-ballet-show-fan.up.railway.app/



▽公式SNS

ヤマカイ

・YouTube：https://www.youtube.com/@Y_Ballet/featured

・Instagram：https://www.instagram.com/yamakai_official/

・TikTok：https://www.tiktok.com/@bringballet0420

・X：https://x.com/handsomedancerk



ネレア

・YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCqI1zld-YlDGD57BKBqxWOw

・Instagram：https://www.instagram.com/nerea.barrondo/



The Ballet Show

・YouTube：https://www.youtube.com/@%E3%83%90%E3%83%AC%E3%82%A8%E5%9B%A3TheBalletShow-w4v

・LINE：https://line.me/R/ti/p/@646bsmyi



【企業様・一般のお客様のお問合せ先】

株式会社ワイブロ 広報部

E-mail：wibro.pr@gmail.com

MOBILE：070-9341-0967（小松携帯）

営業時間：10:30～19:30



■会社概要

社名：株式会社ワイブロ

代表者名：山本大輔

事業内容：バレエ舞台事業、 SNSマーケティング/コンサルティング（分析・戦略立案・動画企画等）



