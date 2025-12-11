韓国ボーイズグループTIOT × BUSAN DEPART大阪・なんばマルイでスペシャルオフラインイベント開催！

株式会社DONGRAMYPROJECT

株式会社DONGRAMY PROJECT（本社：福岡県北九州市）が運営するBUSAN DEPARTは、韓国ボーイズグループTIOTとのスペシャルオフラインイベントの開催をお知らせいたします。本イベントでは、人生4カットでの撮影会をはじめ、サイン会、2ショット撮影会、ハイタッチ会など多彩な交流イベントを実施し、対象アルバムをBUSAN DEPARTオンラインショップまたは対象店舗にてご購入いただいた方は、必ずいずれかのイベントへご参加いただけます。オフラインイベントは大阪・なんばマルイ内BUSAN DEPART店舗にて開催され、さらにメンバーが店長として登場する特別イベントも実施予定となっており、アーティストをより身近に感じられる貴重な機会をご用意しております。アルバムをご購入いただいた方には、BUSAN DEPART限定特典として未公開セルフィーフォトカードをプレゼントいたします。ファン必見の特別な体験が詰まった本イベントを、ぜひこの機会にお楽しみください。

■TIOT特典会参加アルバム概要

TIOT - 4th Mini Album [MY PRIDE] (Photobook ver.) (Random Ver.)

3,700円（税込）

特典1)アルバム1枚購入毎に未公開セルフィーフォトカード1枚贈呈（全5種/ランダム1枚)

特典2)アルバム1枚購入毎に特典会参加抽選くじ引きに1回参加可能





■販売/応募期間:2025年12月10日(水)15:00~12月15日(月)23:59

■販売場所

・BUSAN DEPART Qoo10オンラインショップ

https://www.qoo10.jp/g/1147260549

・なんばマルイ3F BUSAN DEPART(最終日20:00まで)

・博多マルイ3F 人生4カット(最終日21:00まで)





■オフラインショップ店舗

■オフラインイベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/107950/table/132_1_133183cc94d5382316298e095b980062.jpg?v=202512111027 ]

【特典会内容(ランダム)】

・人生4カット撮影会（メンバーランダム）メンバーと1:1で人生4カットが撮影できます

・個別サイン会（メンバーランダム）対象アルバムor特典トレカへのサインが可能

・個別2ショット会（メンバーランダム）お客様のスマートフォンでメンバーが撮影します

・メンバー全員ハイタッチ会ハイタッチ会参加中、お客様のスマートフォンで撮影可能です

【TIOT×BUSAN DEPARTスペシャルオフラインイベント参加方法】

1.BUSAN DEPARTQoo10オンラインショップまたは対象店舗にて対象のアルバムを購入

2.イベント当日店長イベントにてメンバーより、アルバム購入枚数の数だけ、特典トレカを直接お渡し＆参加する特典会のくじ引きに参加（ハズレなし）

3.店長イベント終了後、くじ引きで当選した特典会にご参加いただけます。

■イベント開催日時:2025年12月27日(土)

イベントスケジュール

店長イベント:14:00~15:00

特典会:15:30~17:00

※状況により前後される場合がございます。

■開催場所:なんばマルイ3F BUSAN DEPART

〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波３丁目８－９なんばマルイ

■店長イベント概要

イベント当日には、メンバーが店舗の“店長”として登場するスペシャル企画も実施予定。

より近い距離でTIOTと触れ合える、特別なひとときをお楽しみいただけます。

店長イベント内容

1）アルバム購入枚数に応じて特典セルフィーフォトカードをメンバーより直接贈呈

2)特典会参加のくじ引きイベントをメンバーが対応

TIOT×人生4カットＳＮＳキャンペーンを開催いたします。

対象の人生4カット店舗にてTIOTフレームを2回撮影毎に、人生4カット限定未公開セルフィーフォトカードを贈呈。スペシャルなこの機会をお見逃しなく。

■特典配布期間

2025年12月27日(土)~2026年1月31日(土)

■キャンペーン対象店舗

・なんばマルイ３F BUSAN DEPART

・博多マルイ３F 人生4カット

【参加方法】

対象の人生4カット店舗にて特典対象TIOTコラボフレームを2回撮影ごとにTIOT未公開セルフィーフォトカードを1枚贈呈。(全5種ランダム1種)

※対象店舗のレジにてTIOT特典付撮影券をご注文下さい。

※撮影券なしで撮影した場合や、他店舗で撮影したものをお持ち込などは特典贈呈の対象外となりますのでご注意ください。

※特典は撮影当日のみお渡し可能です。

■TIOT

TIOT（ティーアイオーティー）は、韓国の5人組ボーイズグループです。オーディション番組『BOYS PLANET』出演者を中心に結成され、2024年4月にデビューしました。グループ名「TIOT」は「This Time Is Our Turn」（今この瞬間こそが僕たちの時代）の略で、強い意志が込められています

【X】 https://x.com/tiot_now_jpn

【Instagram】 https://www.instagram.com/tiot_now/(https://www.instagram.com/tiot_now/)

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@tiot_now

【YouTube】 https://www.youtube.com/@TIOT_NOW





■人生4カットとは

韓国での発売から5年で590店舗を開設した、韓国国内市場シェア50%以上のプレミアムフォトブランド。「盛れないプリクラ」として今までにない地位を確立し、アイドルのカムバック時期やセンイル（誕生日）の推し活として、推しを楽しむ国内外の新たな文化として、MZ世代を筆頭に多くの顧客を魅了。多くのK-POPアイドルやアニメーションとのコラボフレームが登場し、韓国のみならず日本国内外のインバウンド人気も急上昇している。



【人生4カット 公式SNS】

●Instagrm(https://www.instagram.com/life4cuts_jp)

●X(旧：Twitter)(https://twitter.com/life4cuts_jp)

●TikTok(https://www.tiktok.com/@life4cuts_jp?lang=ja-JP)

【人生4カット公式サイト】

https://life4cuts.net/(https://life4cuts.net/)