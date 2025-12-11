″工学で表現を変える″合同会社ツーワンデジタル、MVV（ミッション・ビジョン・バリュー）を策定・発表

合同会社ツーワンデジタル

システム開発・デジタルコンテンツ制作等を手がける合同会社ツーワンデジタル（本社：東京都渋谷区、代表：岸田楓馬）は、今後の事業展開および組織運営の指針とするべく、MVV（ミッション・ビジョン・バリュー）を策定したことをお知らせいたします。

また、今後のプロジェクト推進や採用活動においても、本MVVを共通の基盤として活用し、当社の文化形成を進めてまいります。

MVV（ミッション・ビジョン・バリュー）策定の背景

tagline: Engineering new expression

日本の漫画、アニメ、ゲームといったエンタメ・コンテンツ産業は、国内外で高く評価され、日本人の高い創造性を象徴する分野として発展してきました。外貨獲得産業としての重要性に加え、日本ブランドの向上など多方面で注目が高まる中、政府は「日本発コンテンツの海外市場規模を2033年までに20兆円とする」目標（※）を掲げています。

また、この広義の「コンテンツ」には、AIや先端技術と芸術表現を掛け合わせて生み出される「メディア芸術」や「デジタルアート」といった創作領域も含まれます。これらは、単体の売上規模にとどまらず、「日本はクールで最先端だ」というブランドイメージ（ソフトパワー）を形成する力を持ち、インバウンド（訪日観光）をはじめとする周辺分野への波及も期待されています。

当社は、工学（Engineering）と表現領域を横断する創作を軸に、こうした国産コンテンツ産業への貢献を目指しています。そのため、自社の方向性と価値観を明文化し、継続的な活動の基盤とするべく、このたびMVVを策定いたしました。

※ 出典：内閣府「新たなクールジャパン戦略の推進」

ミッション・ビジョン・バリューの策定

ミッション

- 工学で表現を変える

ビジョン

- 時代に作用する企業へ

当社は、エンジニアリングの視点からコンテンツや芸術表現を捉え、潜在的な文化的・社会的ニーズに応答し、新たな価値を創造することを使命としています。

こうした営みを積み重ねることで、未来を共に創り出す存在でありたいと考えています。

バリュー

これら3つの価値観の組み合わせを「21DQ（21 Digital Quality）」と位置づけ、

前述のミッション・ビジョンに向かう過程において、日々の意思決定や行動の指針として活用しています。

今後の展開：開発者コミュニティの立ち上げ

当社では、オープンな開発者コミュニティの立ち上げを今後の取り組みの一つとして検討しています。

本コミュニティでは、当社が取り組むAI／LLM系のシステム開発（PoC、MVP開発など）やデータ分析といった実務案件を起点に、参加者に対して業務としての参画機会を提供する予定です。また、技術と芸術表現の双方に関心を持つ参加者同士が、情報交換や交流を行う場としての活用も想定しています。

参加対象は、実務経験を積みたい学生インターン・アルバイトや、副業・キャリアチェンジを視野に入れた社会人などを想定しています。コミュニティはDiscordやSlackを用いたオンライン（フルリモート）形式での運営を予定しており、参加にあたっては簡単なオンライン面談を実施いたします。なお、参加費用はかかりません。

本取り組みに先行して関心をお持ちの方は、末尾の問い合わせ先までご連絡ください。

＜創業者プロフィール＞

岸田楓馬（エンジニア、データサイエンティスト、クリエイター）

早稲田大学理工学部卒業後、2019年に合同会社DMM.comへAI・機械学習エンジニアとして入社。

数兆件超のビッグデータ基盤を活用したシステム開発およびデータ活用業務に約6年間従事する一方、インターネット上で楽曲制作を中心とした創作活動にも約5年間取り組む。

工学と表現領域の双方に携わった経験を基に、合同会社ツーワンデジタルを設立。

＜合同会社ツーワンデジタル＞

当社は「工学で表現を変え、時代に作用する」をビジョンに掲げる学際的スタートアップです。

工学と表現領域を横断するインターメディア分野において、システム開発、データ分析、デジタルコンテンツ制作に取り組んでいます。

会社概要

社名：合同会社ツーワンデジタル

所在地：東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609

設立：2024年8月23日

代表：岸田楓馬

URL：https://21-digital.github.io/ja/

＜お問い合わせ先＞

本リリースおよび当社に関するお問い合わせは、下記よりご連絡ください。

メール：contact@21-digital.co.jp

フォーム：https://forms.gle/wwHyAbe1JqeDuWNi6