LEOVISTA KASHIWA初の全国大会を目指して全日本社会人バスケットボール選手権大会 関東ブロック予選に挑む

千葉県柏市を拠点に活動するバスケットボールクラブ LEOVISTA KASHIWA は、8月に行われた全国社会人バスケットボール選手権 千葉県予選会で優勝しました。

12/13(土)～行われる関東ブロック予選に進出し、創部１年目での全国大会出場を目指します。

試合情報

関東大会でもLEOVISTA KASHIWAのチームカルチャーの“走り続けるバスケット”を軸にして「高い運動量・速いトランジション・全員で仕掛けるアグレッシブなディフェンス・練習で積み上げた連動性」を発揮して、全国の舞台を勝ち取ることを目指してまいります。

1回戦

12月13日（土）12:20 TIP OFF

vs柏葉クラブ

@日立市池の川さくらアリーナ(https://maps.app.goo.gl/KbLjRX1SQmU2yrTS6)

2回戦

12月13日（土）17:20 TIP OFF

@日立市池の川さくらアリーナ(https://maps.app.goo.gl/KbLjRX1SQmU2yrTS6)

準決勝・決勝

12月14日（日）9:50・13:00 TIP OFF

@日立市池の川さくらアリーナ(https://maps.app.goo.gl/KbLjRX1SQmU2yrTS6)

会場での観戦・応援いただけます。

みなさまの熱い黄宴よろしくお願い致します。

試合の様子・選手コメントはSNSで公開中

試合のハイライト動画、選手コメント、大会レポートは公式SNSで随時公開中です。

最新情報をチェックいただき、クラブの挑戦を共に見守っていただければ幸いです。

▶ LEOVISTA 公式 Instagram(https://www.instagram.com/leovista_kashiwa?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

▶ LEOVISTA 公式 HP(https://leovista-kashiwa.com/)

スポンサー

活動を支えて頂いているパートナーの皆さまをご紹介させていただきます。

日頃のご支援感謝致します。

1013

株式会社Trasaburou

有限会社AT PLUS

山形牛 焼肉仁

株式会社リノテックハウス

And one株式会社

Rootz株式会社

株式会社ⅮreamCompass

株式会社北辰水産

LeovistaClassic

森田材木株式会社

株式会社PR TIMES

株式会社アイビーソリューション

株式会社藤原溶接

株式会社エストラスト

株式会社アースフィールド

LAYBACK

ノビルーノ

テクノサイエンス株式会社

株式会社タニマ

問い合わせ

クラブへのお問い合わせは以下のフォームよりご連絡をお願い致します。

https://leovista-kashiwa.com/contact/