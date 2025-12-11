LEOVISTA KASHIWA初の全国大会を目指して全日本社会人バスケットボール選手権大会 関東ブロック予選に挑む

写真拡大

株式会社LEOVISTA


　千葉県柏市を拠点に活動するバスケットボールクラブ LEOVISTA KASHIWA は、8月に行われた全国社会人バスケットボール選手権 千葉県予選会で優勝しました。



12/13(土)～行われる関東ブロック予選に進出し、創部１年目での全国大会出場を目指します。


試合情報

関東大会でもLEOVISTA KASHIWAのチームカルチャーの“走り続けるバスケット”を軸にして「高い運動量・速いトランジション・全員で仕掛けるアグレッシブなディフェンス・練習で積み上げた連動性」を発揮して、全国の舞台を勝ち取ることを目指してまいります。



1回戦


12月13日（土）12:20 TIP OFF


vs柏葉クラブ


@日立市池の川さくらアリーナ(https://maps.app.goo.gl/KbLjRX1SQmU2yrTS6)



2回戦


12月13日（土）17:20 TIP OFF


@日立市池の川さくらアリーナ(https://maps.app.goo.gl/KbLjRX1SQmU2yrTS6)



準決勝・決勝


12月14日（日）9:50・13:00 TIP OFF


@日立市池の川さくらアリーナ(https://maps.app.goo.gl/KbLjRX1SQmU2yrTS6)



会場での観戦・応援いただけます。


みなさまの熱い黄宴よろしくお願い致します。


試合の様子・選手コメントはSNSで公開中

試合のハイライト動画、選手コメント、大会レポートは公式SNSで随時公開中です。


最新情報をチェックいただき、クラブの挑戦を共に見守っていただければ幸いです。



▶ LEOVISTA 公式 Instagram(https://www.instagram.com/leovista_kashiwa?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)


▶ LEOVISTA 公式 HP(https://leovista-kashiwa.com/)



スポンサー

活動を支えて頂いているパートナーの皆さまをご紹介させていただきます。


日頃のご支援感謝致します。



1013


株式会社Trasaburou


有限会社AT PLUS


山形牛　焼肉仁


株式会社リノテックハウス


And one株式会社


Rootz株式会社


株式会社ⅮreamCompass


株式会社北辰水産


LeovistaClassic


森田材木株式会社


株式会社PR TIMES


株式会社アイビーソリューション


株式会社藤原溶接


株式会社エストラスト


株式会社アースフィールド


LAYBACK


ノビルーノ


テクノサイエンス株式会社


株式会社タニマ


問い合わせ

クラブへのお問い合わせは以下のフォームよりご連絡をお願い致します。


https://leovista-kashiwa.com/contact/