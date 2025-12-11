LEOVISTA KASHIWA初の全国大会を目指して全日本社会人バスケットボール選手権大会 関東ブロック予選に挑む
千葉県柏市を拠点に活動するバスケットボールクラブ LEOVISTA KASHIWA は、8月に行われた全国社会人バスケットボール選手権 千葉県予選会で優勝しました。
12/13(土)～行われる関東ブロック予選に進出し、創部１年目での全国大会出場を目指します。
試合情報
関東大会でもLEOVISTA KASHIWAのチームカルチャーの“走り続けるバスケット”を軸にして「高い運動量・速いトランジション・全員で仕掛けるアグレッシブなディフェンス・練習で積み上げた連動性」を発揮して、全国の舞台を勝ち取ることを目指してまいります。
1回戦
12月13日（土）12:20 TIP OFF
vs柏葉クラブ
@日立市池の川さくらアリーナ(https://maps.app.goo.gl/KbLjRX1SQmU2yrTS6)
2回戦
12月13日（土）17:20 TIP OFF
@日立市池の川さくらアリーナ(https://maps.app.goo.gl/KbLjRX1SQmU2yrTS6)
準決勝・決勝
12月14日（日）9:50・13:00 TIP OFF
@日立市池の川さくらアリーナ(https://maps.app.goo.gl/KbLjRX1SQmU2yrTS6)
会場での観戦・応援いただけます。
みなさまの熱い黄宴よろしくお願い致します。
試合の様子・選手コメントはSNSで公開中
試合のハイライト動画、選手コメント、大会レポートは公式SNSで随時公開中です。
最新情報をチェックいただき、クラブの挑戦を共に見守っていただければ幸いです。
▶ LEOVISTA 公式 Instagram(https://www.instagram.com/leovista_kashiwa?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)
▶ LEOVISTA 公式 HP(https://leovista-kashiwa.com/)
スポンサー
活動を支えて頂いているパートナーの皆さまをご紹介させていただきます。
日頃のご支援感謝致します。
1013
株式会社Trasaburou
有限会社AT PLUS
山形牛 焼肉仁
株式会社リノテックハウス
And one株式会社
Rootz株式会社
株式会社ⅮreamCompass
株式会社北辰水産
LeovistaClassic
森田材木株式会社
株式会社PR TIMES
株式会社アイビーソリューション
株式会社藤原溶接
株式会社エストラスト
株式会社アースフィールド
LAYBACK
ノビルーノ
テクノサイエンス株式会社
株式会社タニマ
問い合わせ
クラブへのお問い合わせは以下のフォームよりご連絡をお願い致します。
https://leovista-kashiwa.com/contact/