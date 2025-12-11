『BALLET TheNewClassic』2026 年夏に新国立劇場で開催

株式会社NewClassic

株式会社NewClassic（本社：東京都世田谷区、代表取締役：堀内尚平、以下 BTNC）は、バレエ公演『BALLET TheNewClassic 2026』を 2026 年 7 月 30 日（木）から 8 月 2 日（日）の 4 日間、新国立劇場 中劇場（東京都渋谷区）にて全 6 公演開催いたします。あわせて、世界の主要バレエ団で活躍する日本人ダンサー7 名を第 1 弾キャストとして発表いたします。

『BALLET TheNewClassic』は、長らく「格式の高い閉じた世界」とされてきたクラシックバレエの

構造に風⽳を開け、身体表現と現代クリエイションを交差させる舞台プロジェクトです。過去 2 回

（2022 年・2024 年）の公演はいずれも全席完売し、クラウドファンディングでは 2 回連続で支援率

700％超を達成しました。

これまで“クラシックの美”と“現代の創造力”が重なり合う構造に、ダンサーの身体が積み重ねてきた

説得力や視覚・音楽・構成といった新しい表現手法を組み合わせることで、従来の枠を超えた鑑賞体験

を提示してきました。こうした取り組みは、舞台芸術に新しい価値を求める若い世代の間でも支持が広

がっています。

2026 年公演のテーマは「洗練された反逆」。伝統と革新を同じ強度で共存させる BTNC の姿勢を、

より鮮明に示すものとなります。

企画・演出はバレエダンサーの堀内將平と写真家の井上ユミコ。出演は、世界の主要バレエ団で活動

するダンサー12名を予定しており、第 1 弾として以下の 7 名を発表します（五十音順・敬称略）。

・佐々 晴香（ベルリン国立バレエ団 プリンシパル）

・中島 瑞生（新国立劇場バレエ団 ファースト・アーティスト）

・中村 祥子（K-BALLET TOKYO 名誉プリンシパル）

・南江 祐生（東京バレエ団 セカンドソリスト）

・三森 健太朗（ウィーン国立バレエ団 プリンシパル）

・三宅 啄未（アメリカン・バレエ・シアター ソリスト）

・横山 瑠華（テューリンゲン州立バレエ プリンシパル）ほか

第 2 弾以降の出演者は、決定次第順次発表いたします。

公演概要

公 演 名：BALLET TheNewClassic 2026

日 程：2026 年 7 月 30 日（木）～8 月 2 日（日）全 6 公演

会 場：新国立劇場 中劇場（東京都渋谷区本町1-1-1）

企画・演出：堀内將平（K-BALLET TOKYO プリンシパル）、井上ユミコ（ALEXANDRE）

出 演：中村祥子、三宅啄未、三森健太朗、横山瑠華 ほか、国内外より計 12 名が出演予定（順次発表）

主 催：BALLET TheNewClassic 実行委員会

チケット情報：

先 行 発 売：2026 年 4 月 3 日（金）12:00～

一 般 発 売：2026 年 4 月 17 日（金）12:00～

公式ウェブサイト：https://www.balletthenewclassic.tokyo/