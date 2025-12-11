シェアリング・着地型観光DXサービス『車泊（くるまはく）』が「第5回 日本サービス大賞」において「優秀賞」を受賞

トラストパーク株式会社

トラストパーク株式会社（本社：福岡県福岡市博多区、代表取締役：大津 忠芳）のシェアリング・着地型観光DXサービス『車泊（くるまはく）』が、2025年12月9日（火）「第5回 日本サービス大賞」（主催：公益財団法人日本生産本部 サービス産業生産性協議会）において、「優秀賞」を受賞しました。

「車泊」という新しい旅の楽しみ方の提案や、無人・キャッシュレス・非接触運用可能なオンラインで完結する手軽なシステムの提供、観光資源に乏しい過疎地域に人を呼び込むサービスである点などが評価され、768件の応募の中から選出されました。

【 特に評価されたポイント 】

１. 「車泊」という新しい旅の楽しみ方を提案：無人・キャッシュレス・非接触運用可能なオンラインで完結する手軽で安価なシステムと、電気が使える便利さで、キャンピングカーやRVでの「車泊」を楽しめる。宿泊施設の利用が難しい障害を抱える家族やペット同伴家族にも喜ばれている。

２. 公共施設等の駐車場の利活用で付加価値を共創：公共施設等の駐車場の未利用時間帯とトイレ設備を利活用する仕組みを20団体で共創。地域資源の利用価値を高め、災害時には拠点となる機能を再整備している。

３. 集客を通じて国土強靭化を推進：観光資源に乏しい過疎地域に人を呼び込むサービスであり、公共駐車場に電源を設けることで災害時の拠点機能を持たせることができ、国土強靭化にも資するサービスである。

内閣総理大臣 高市早苗氏を囲み、各賞に輝いた組織の代表が一堂に会した様子。トラストパークはシェアリング・着地型観光DXサービス「車泊（くるまはく）」で優秀賞を受賞。代表取締役社長 大津 忠芳が参加（2025.12.9 授賞式にて）

優秀賞受賞企業【 優秀賞 受賞に関する代表取締役 大津忠芳のコメント 】

車泊（くるまはく）という新しい旅のカタチが評価され大変うれしく思います。本受賞は関係者の皆様のご支援の賜物です。車泊を通して、地域との新たなつながりと持続可能な旅のカタチを広げていきたいと思います。

【 日本サービス大賞について 】

■ 概要

国内のサービス提供事業者を対象に、サービスの高度化と産業の発展を先導する、きらりと光る新しい価値を提供しているサービスや、これまでになかった新しいやり方を実現している「革新的な優れたサービス」を表彰する制度です。

■ 応募数

国内のサービス提供事業者より768件

■ 主催

公益財団法人日本生産性本部 サービス産業生産性協議会（SPRING）

■ 表彰

内閣総理大臣賞、経済産業大臣賞、総務大臣賞、厚生労働大臣賞、農林水産大臣賞、国土交通大臣賞、地方創生大臣賞、JETRO理事長賞、優秀賞、審査員特別賞 計33件

■ 「第５回 日本サービス大賞」受賞一覧 （全33件／13都道府県）

https://service-award.jp/result_detail05/dl/press.pdf

■ 日本サービス大賞表彰式 動画（政府広報オンライン）

https://www.gov-online.go.jp/press_conferences/prime_minister/202512/video-305621.html

■ 公式サイト

https://service-award.jp/

【 シェアリング・着地型観光DXサービス『車泊（くるまはく）』について 】

未利用スペースや不稼働時間帯の駐車場等をシェアリング活用し、有料での車中泊を可能とするルール整備と、無人・キャッシュレス・非接触運用が可能な電源提供型「休憩駐車管理システム（RVパークsmart）」などの導入により、通過型地域や過疎地域などの本来は泊まることができない場所に滞在することで、地域経済の活性化を図るシェアリングエコノミー型のDX（Destination eXperience）事業です（動画：https://www.soumu.go.jp/midika-iot/project/373/）。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EtQYdR7rUjI ]

■ 無人車中泊サービス『RVパークsmart』公式サイト

https://rvparksmart.jp/

【 トラストパーク株式会社について 】

1993年に時間貸駐車場「トラストパーク」を開始して以降、全国で時間貸し駐車場の運営管理を行っています。 駐車場に関するあらゆる形態に対応しておりますので、駐車場に関することなら全て当社にお任せください。

地域社会の幸福に貢献することを企業理念に掲げ、駐車場の付加価値を高め「駐車場が人と街をつなぐ架け橋に」をスローガンに、安心・安全・快適な駐車場運営を基盤とした「車社会と地域社会を繋ぐまちづくり」や「地域活性化推進事業」にも取り組んでいます。

■ トラストパーク 企業情報サイト／ニュースリリース

https://www.trustpark.co.jp/news

■ リリースに関するお問い合わせや取材は、下記までお問い合わせください

トラストパーク株式会社

ソリューション部 西岡、田ノ上、山口、山崎

特販部 徳原、有隅

TEL：092-437-8934

URL：https://www.trustpark.co.jp/