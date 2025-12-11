“食べること”で里山を守る。三重県×高校生で開発した「鹿肉ヘルシーキーマカレー」お披露目！

LAMPS株式会社

LAMPS株式会社（本社：北海道函館市、代表：國分晋吾）は、三重県の「県内高校生等と連携した低利用食材の利用拡大推進業務」の一環として、三重県立高校生と地域の食関連事業者が協働開発した新商品の試食会「三重県×高校生 食べて守ろう！里山の未来～鹿肉活用試食会～」を、2025年12月7日（日）に名張市で開催される「隠 BALIBALI NABARI fes（通称：ばりフェス）」にて実施いたしました。

「三重県×高校生 食べて守ろう！里山の未来 ～鹿肉活用試食会～」イベント概要



・開催場所：名張市役所市民広場（三重県名張市鴻之台1番町1）

・日程：2025年12月7日（日）12:00～17:00（試食はなくなり次第終了）

・内容：高校生が開発した新商品の試食を提供し、高校生が自ら商品の背景やストーリーを来場者に直接伝えるイベントです。試食後、来場者にはアンケートを実施し、食味やストーリーへの共感についてフィードバックをいただきます。

＜試食メニュー＞

鹿肉ヘルシーキーマカレー（三重県立名張高等学校）：丁寧に仕上げた鹿肉はクセがなく、ほろりとほどけるやわらかさです。鹿肉と伊賀牛が生み出す深い旨みを、香り高いスパイスとともに味わえる特製キーマカレーに仕上げました。

・主催：三重県農林水産部 フードイノベーション課

・協力：ideca（イデカ）、イーナバリ株式会社、三重県立名張高等学校

三重県が抱える環境課題

三重県が抱える環境課題について、三重県では現在、「獣害」や「磯焼け」などの地域課題が深刻化しています。獣害に関しては、農作物被害や交通事故の原因となるニホンジカやイノシシの個体数調整を目的に捕獲が行われていますが、それらの多くが十分に活用されていないのが現状です。また、藻場の減少は、アイゴやブダイなどの植食性魚類の食害や海水温の上昇が原因とされ、これが水産資源や環境保全に影響を及ぼしています。県では、こうした未利用の植食性魚類や捕獲獣を地域資源と捉え、「食べる環境対策」や「いのちの有効活用」を推進しています。県内の高校や食関連事業者と連携し、新たな商品・メニュー開発やプロモーションを通じての利活用を進めています。

高校生が挑む「食×地域課題」――新たな社会探究モデルの創出について、本事業は高校生が“取り残された食材”に主体的に向き合い、「食べること」を通じた地域課題解決のモデルを構築し、高校生の地域との関わり方に関する視座を育てることを目的としています。今回のイベントは、高校生が現地での体験や関係者との対話、商品開発を通して取り組んできたプロジェクトの成果を示すものであり、開発した商品の食味や魅力について地域の方々から直接フィードバックを得るとともに、その活動を広く発信する機会となりました。

三重県立名張高校2年生の生徒たち

開発に関わる高校生自らの手で商品を手渡し

名張高校2年生の生徒たちが開発に関わる高校生自らの手で商品を手渡し、名張市で開催された「ばりフェス」会場には開始直後から多くの来場者が集まり、高校生が開発した“鹿肉ヘルシーキーマカレー”を求める列ができました。生徒たちは自ら試食カップを手渡しながら、「なぜ鹿肉を使うのか」、「どんな思いで商品をつくったのか」を丁寧に説明しました。相手の目を見て話す姿や笑顔で応える様子から、彼らがこのプロジェクトに込めてきた熱量が伝わりました。

試食の際には開発商品の背景を熱心に説明息のあった連携で試食提供名張高校生が作成したハンドチラシ

試食の際には、開発商品の背景を熱心に説明し、息のあった連携で試食を提供しました。名張高校生が作成したハンドチラシも配布され、試食後には、「クセがなく食べやすい」「ジビエのイメージが一気に変わった」といった前向きな声が多く寄せられました。普段はカレーを食べない方が「鹿肉だから挑戦してみたい」と試食する場面もあり、高校生が担う食の“入口づくり”の価値が見える時間となりました。また、辛さ・香り・食感について具体的な改善提案が次々と寄せられ、生徒たちは真剣にメモを取りながら聞き入っていました。

自分たちが向き合ってきた地域課題が、食を通じて多くの人に届き、反応が返ってくる。この実感は高校生に大きな自信と手応えをもたらし、今後の商品改善や発信活動への意欲をさらに高めるきっかけとなりました。

イベントに参加した学生

「自分たちで考えてきた商品を誉めてもらえたり、親身にアドバイスをいただけたことが本当に嬉しかった。世代によって意見が違い、誰に向けてつくるかの重要性を実感した。」（名張高校2年・江崎さん）

「鹿肉に興味を持ってもらえるのか不安だった。でも、多くの方が列をつくってくれて本当に励みになった。獣害についてもっと知り、発信できるようになりたい。」（名張高校2年・赤塚さん）

「普段カレーを食べない方が“鹿肉なら”と挑戦してくれた。味や匂い、食感の細かな意見が今後の改善につながると思った。」（名張高校2年・富田さん）



自分たちが作った商品を、自らの手で来場者に手渡し、目の前で食べてもらうことで、“消費者の顔が見える”実感が湧き、参加した高校生たちの熱が上がる機会となりました。

様々なアイディアで試食イベントを盛り上げた

参加者からの声（アンケートより）

・これまでもいくつかの企業がこういった問題を取り上げたりはしましたが、残念ながら問題の根絶、解決には至っていませんでした。しかし、高校生のような若い力が加わることで少しでもこの問題に関心を持つ人が多くなり、前進してくれることを期待しています。（30代・男性）

・私自身も名張高校の卒業生で、後輩たちが地域のことに取り組んでくれてるのはうれしい。世代を超えて名張を盛り上げていけたら。（40代・女性）





