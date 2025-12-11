12月11日（木）よりガスト＆バーミヤンで、全22品対象の『年末ご愛顧感謝祭33%OFF特別クーポン』配布！半額も！

株式会社すかいらーくホールディングス

株式会社すかいらーくレストランツ（本社・東京都武蔵野市、代表取締役社長 中島 尚志）が運営するガスト・バーミヤンでは、2025年12月11日（木）より、お客さまへの日頃の感謝を込めて「年末ご愛顧感謝祭クーポン」キャンペーンを期間限定で開催（※1）いたします。

詳細URL：

【ガスト】https://www.skylark.co.jp/gusto/campaign/index.html(https://www.skylark.co.jp/gusto/campaign/index.html)

【バーミヤン】https://www.skylark.co.jp/bamiyan/campaign/index.html(https://www.skylark.co.jp/bamiyan/campaign/index.html)

【ガスト＆バーミヤン 「年末ご愛顧感謝祭クーポン」キャンペーン】

日頃の感謝を込めて、大好評の「33％OFFクーポン」をガストに加えバーミヤンでも。2ブランドの人気メニューをお得に楽しめる15日間

《ガスト》

看板メニュー「チーズINハンバーグ」など、人気の12品がラインアップ！キッズ＆アルコールメニュー9品が対象の半額クーポンも12月25日まで配布中（※2）

《バーミヤン》

期間限定の「やわらか鮑の麻辣湯（※3）」や定番人気の「油淋鶏」「レタスチャーハン」など全10品が対象！ビールやハイボールなどのアルコールクーポンは忘年会にも

この機会にぜひガスト・バーミヤンにて、年の瀬の団らん時間をお楽しみください。

※1 商品の盛り付け・内容・クーポンは、予告なく変更または中止となる場合がございます

※2 キッズ＆アルコールメニュー半額クーポンは、2025年11月20日より、すかいらーくアプリ等のクーポン配布媒体にて配布しております

※3 期間限定商品は、なくなり次第終了となります

「年末ご愛顧感謝祭クーポン」キャンペーン 概要

■対象店舗

ガスト／バーミヤン 全店

※22:00以降のご注文には深夜料金10%が加算されます

■対象期間

2025年12月11日（木） ～ 12月25日（木）

■クーポン配布媒体

すかいらーくアプリ／ガスト公式X（@gusto_official）／バーミヤン公式X（@bamiyan_CP）／すかいらーく公式Instagram

■対象メニュー

※20歳未満のお客さまへのアルコール販売はお断りいたします

※お車・自転車等を運転されるお客さまへのアルコールの販売はお断りいたします

ガスト

※価格は店舗により異なります。詳しくはHPをご確認ください

「チーズINハンバーグ」などの人気メニューが目白押し！全12品が33％OFF！

チーズINハンバーグ

【通常価格】税込700～800円

【クーポン価格】税込469～536円

《税込231～264円お得！》

うな重（吸い物・漬物・追いだれ付き）

【通常価格】税込1,490円

【クーポン価格】税込998円

《税込492円お得！》

チキテキスパイス焼き

【通常価格】税込790～990円

【クーポン価格】税込529～663円

《税込261～327円お得！》

鉄板ハンバーグミックスグリル

【通常価格】税込840～940円

【クーポン価格】税込562～629円

《税込278～311円お得！》

ペペロンチーノ

【通常価格】税込620～790円

【クーポン価格】税込415～529円

《税込205～261円お得！》

山盛りポテトフライ

【通常価格】税込400～450円

【クーポン価格】税込268～301円

《税込132～149円お得！》

【年末もご家族でガストへ！キッズ＆アルコールメニューが半額】

※キッズ＆アルコールメニュー半額クーポンは、2025年11月20日より、すかいらーくアプリ等のクーポン配布媒体にて配布しております

〈キッズ〉

キッズうどんプレート（ポイント＆ミニアイテム・お子さまドリンクバー付き）

【通常価格】税込590円

【クーポン価格】税込295円

〈キッズ〉

キッズミニチーズINハンバーグプレート（ポイント＆ミニアイテム・お子さまドリンクバー付き）

【通常価格】税込700～800円

【クーポン価格】税込350～400円

〈キッズ〉

低アレルゲンハンバーグカレープレート（ポイント＆ミニアイテム・オレンジドリンク付き）

【通常価格】税込700～800円

【クーポン価格】税込350～400円

〈アルコール〉

レモンサワー／角ハイボール

【通常価格】各 税込340～440円

【クーポン価格】各 税込170～220円

バーミヤン

※店舗により内容・価格が異なる場合がございます(販売していない店舗もございます）

定番人気メニューから忘年会シーズンに大活躍のアルコールまで全10品が33％OFF！

油淋鶏

【通常価格】税込769円

【クーポン価格】税込515円

《税込254円お得！》

やわらか鮑の麻辣湯

【通常価格】税込1,429円

【クーポン価格】税込957円

《税込472円お得！》

レタスチャーハン（スープバー付き）

【通常価格】税込769円

【クーポン価格】税込515円

《税込254円お得！》

エビチリ熱々おこげ（スープバー付き）

【通常価格】税込1,099円

【クーポン価格】税込736円

《税込363円お得！》

武蔵野麻婆

【通常価格】税込659円

【クーポン価格】税込441円

《税込218円お得！》

キリン 一番搾り生ビール〈中ジョッキ〉

【通常価格】税込549円

【クーポン価格】税込367円

《税込182円お得！》

※画像はすべてイメージです

