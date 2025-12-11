累計2,000万円の資金調達を実施。西武信用金庫からの融資により、AI受託開発体制を強化へ

株式会社オーガイ

株式会社オーガイ（本社：東京都中野区本町、代表取締役CEO：山田魁）は、西武信用金庫からの融資により、累計2,000万円の資金調達を実施したことをお知らせいたします。今回の資金調達により、需要が急増している生成AIを活用した受託開発事業のさらなる拡大と、エンジニア採用の強化を進めてまいります。

■市場背景生成AI受託開発のニーズが急拡大

生成AIの商用利用は2024年以降加速しており、「AIを試験導入する段階」から「業務システムへ実装し、事業構造を変革する段階」へと移行しています。企業が直面している主な課題は以下の通りです。

- AIを業務へどう組み込むべきか（要件整理・業務再設計）- 生成AI × Webシステムの実装ができるエンジニアの不足- PoC止まりから脱却し、本番運用できるレベルの開発体制構築

こうした課題を背景に、オーガイにはAI受託開発や技術支援の相談が急増しており、開発体制の強化が急務となっています。

■事業方針AI受託開発×生成AI特化エージェントの2軸展開

オーガイでは、生成AI時代の需要に応えるべく、2つの事業を主軸として展開しています。

1. AI開発／コンサルティング事業（今回採用強化の中心領域）

生成AIの設計から業務への実装まで、一気通貫で支援。単なるAIモデルの導入ではなく、業務プロセス分析・改善、Webアプリケーション開発までカバーした受託開発を行っています。

提供領域例：

・生成AI × Webシステムのフルスタック開発

・AIチャットボット・自動化ツールの構築

・LLMを活用した業務最適化コンサルティング

・東大発AI受託開発企業との連携による高度技術の社会実装

今回のエンジニア採用は、これらの受託開発プロジェクトを推進するための体制強化が目的です。

2. SES事業（生成AI特化エンジニアエージェント）

企業のAIプロジェクトを継続的に支援するため、生成AIに特化したエンジニア派遣・準委任支援も並行して展開しています。

- プロジェクトキャピタリストによる技術伴走- AIに最適化された人材の即時提供- 企業の開発リソース課題の解決

受託開発とSESの両輪により、短期的な開発支援と長期的な技術伴走の二面で価値提供を行っています。

■今回の調達で強化するポイント

西武信用金庫からの資金調達により、以下の3点を重点強化します。

- AI受託開発領域のエンジニア採用- 生成AI × Web開発に対応する体制の拡充- 複数案件の同時進行に耐えうる開発基盤の構築

特に、クライアントからの要望が最も多い「Next.js × 生成AI」領域の開発体制を強化いたします。

■TypeScriptエンジニア募集要項

▼勤務地

フルリモート

▼業務内容

・Next.jsを用いたWebアプリケーションの設計・開発・運用

・TypeScriptを活用した高品質コードの実装・レビュー

・仕様策定～リリースまでの開発プロセス全般

・AI受託開発案件における設計・技術支援

・技術共有や勉強会によるスキル向上の推進

▼求める人物像

＜技術スキル＞

・TypeScript の実務経験（受託開発経験歓迎）

・Next.js / React などモダンフレームワークの経験

・Git・CI/CD など基本的な開発環境の利用経験

・設計と品質を重視した開発姿勢

＜人物面＞

・新技術への探究心と自走力のある方

・チームとの連携を大切にできる方

・課題発見・改善提案ができる主体性のある方

▼時間単価

3,000円～7,000円（スキル見合い）

※詳細な募集要項・応募プロセスはこちら(https://slow-noise-ba5.notion.site/TypeScript-958602d8cf2c41ae900d4baea67a3561)

■代表コメント

代表取締役CEO 山田魁

今回の2,000万円の融資は、当社のAI受託開発体制を強化するうえで非常に大きな前進となります。生成AIの社会実装が進む中で、企業は“単にAIを触る”段階ではなく、“業務を変える”段階に突入しています。その変革を技術の力で支援することが、私たちオーガイのミッションです。

受託開発領域で活躍いただけるエンジニアの皆様と共に、クライアントの期待を超えるソリューションを提供していけることを楽しみにしています。

会社概要

会社名：株式会社オーガイ

所在地：東京都中野区本町2-41-7

代表者：代表取締役CEO 山田魁

設立：2024年4月

事業内容：AI受託開発／コンサルティング事業、生成AI特化エンジニアエージェント事業

本件に関するお問い合わせ

株式会社オーガイ 広報担当

E-mail：kai.yamada@orgai.info

TEL：070-3157-1998(#)

Web：https://www.orgaicompany.com(https://www.orgaicompany.com/)