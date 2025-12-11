【会場案内図公開】いよいよ来週開催 西日本最大級* AI・DX・ビジネス変革の総合展 @インテックス大阪

エバーリッジ株式会社

会場案内図を公開！



来週12.17(水)-19(金)の3日間にわたりインテックス大阪にて開催する


DX 総合EXPO(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka)／ビジネスイノベーションJapan(https://www.bizcrew.jp/expo/bij-osaka)／AI World(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-osaka)では、


各部署向けの11の展示会で構成されており、180社が出展。


人事・経理・法務・経営・マーケティング・営業・情シスなどあらゆる部門に向けたソリューションが集結します。


豪華特別講演も無料で聴講可能！



展示会・特別講演での学びを最大化する交流会



---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------


DX 総合EXPO 2025 冬 大阪


【構成展】 　


人事・労務 DX EXPO 　　 経理・財務 DX EXPO


法務 DX EXPO 　　　マーケティング DX EXPO


営業 DX EXPO 　　　　　 業務改革 DX EXPO


展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka



ビジネスイノベーションJapan 2025 冬 大阪


【構成展】


経営支援 EXPO　　　　　　働き方改革 Week


人材育成・採用支援 EXPO　


ウェルビーイング EXPO 　　　 　


展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/bij-osaka



AI World 2025 冬 大阪


展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-osaka


会　期：2025年12月17日(水)～12月19日(金) 10時～17時　


会　場：インテックス大阪(1・2号館)


主　催：


DX 総合EXPO 実行委員会／


ビジネスイノベーション Japan／


AI World 実行委員会


後　援：


（一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、（一社）日本テレワーク協会、（一社）AI・IoT普及推進協会


---------------------------------------------------------------------------


