【会場案内図公開】いよいよ来週開催 西日本最大級* AI・DX・ビジネス変革の総合展 @インテックス大阪

エバーリッジ株式会社会場案内図

来週12.17(水)-19(金)の3日間にわたりインテックス大阪にて開催する

DX 総合EXPO(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka)／ビジネスイノベーションJapan(https://www.bizcrew.jp/expo/bij-osaka)／AI World(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-osaka)では、

各部署向けの11の展示会で構成されており、180社が出展。

人事・経理・法務・経営・マーケティング・営業・情シスなどあらゆる部門に向けたソリューションが集結します。

豪華特別講演も無料で聴講可能！

展示会・特別講演での学びを最大化する交流会

特別講演詳細 トークラウンジ詳細

DX 総合EXPO 2025 冬 大阪

【構成展】

人事・労務 DX EXPO 経理・財務 DX EXPO

法務 DX EXPO マーケティング DX EXPO

営業 DX EXPO 業務改革 DX EXPO

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka

ビジネスイノベーションJapan 2025 冬 大阪

【構成展】

経営支援 EXPO 働き方改革 Week

人材育成・採用支援 EXPO

ウェルビーイング EXPO

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/bij-osaka

AI World 2025 冬 大阪

展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-osaka

会 期：2025年12月17日(水)～12月19日(金) 10時～17時

会 場：インテックス大阪(1・2号館)

主 催：

DX 総合EXPO 実行委員会／

ビジネスイノベーション Japan／

AI World 実行委員会

後 援：

（一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、（一社）日本テレワーク協会、（一社）AI・IoT普及推進協会

＊当委員会調べ。展示規模は同種展示会との展示面積の比較。