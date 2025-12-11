【会場案内図公開】いよいよ来週開催 西日本最大級* AI・DX・ビジネス変革の総合展 @インテックス大阪
会場案内図を公開！
会場案内図をダウンロードする :
http://expo-registration.jp/map/dxbij-osaka
来週12.17(水)-19(金)の3日間にわたりインテックス大阪にて開催する
DX 総合EXPO(https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka)／ビジネスイノベーションJapan(https://www.bizcrew.jp/expo/bij-osaka)／AI World(https://www.bizcrew.jp/expo/ai-osaka)では、
各部署向けの11の展示会で構成されており、180社が出展。
人事・経理・法務・経営・マーケティング・営業・情シスなどあらゆる部門に向けたソリューションが集結します。
来場登録はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-osaka
豪華特別講演も無料で聴講可能！
特別講演詳細はこちら :
https://www.bizcrew.jp/expo/seminar/dx-osaka
展示会・特別講演での学びを最大化する交流会
トークラウンジ詳細はこちら :
https://www.bizcrew.jp/networking/14867
大好評！お友達紹介キャンペーン実施中
Amazon ギフトカード500円分を 「あなた」と「紹介した方」のおふたりに進呈！
詳細はこちら(https://www.bizcrew.jp/referral/2025-win-osaka-dxbijai)
---＜展示会概要＞-------------------------------------------------------
DX 総合EXPO 2025 冬 大阪
【構成展】
人事・労務 DX EXPO 経理・財務 DX EXPO
法務 DX EXPO マーケティング DX EXPO
営業 DX EXPO 業務改革 DX EXPO
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/dx-osaka
ビジネスイノベーションJapan 2025 冬 大阪
【構成展】
経営支援 EXPO 働き方改革 Week
人材育成・採用支援 EXPO
ウェルビーイング EXPO
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/bij-osaka
AI World 2025 冬 大阪
展示会HP：https://www.bizcrew.jp/expo/ai-osaka
会 期：2025年12月17日(水)～12月19日(金) 10時～17時
会 場：インテックス大阪(1・2号館)
主 催：
DX 総合EXPO 実行委員会／
ビジネスイノベーション Japan／
AI World 実行委員会
後 援：
（一社）日本デジタルトランスフォーメーション推進協会、（一社）日本テレワーク協会、（一社）AI・IoT普及推進協会
---------------------------------------------------------------------------
＊当委員会調べ。展示規模は同種展示会との展示面積の比較。