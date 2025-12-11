【3社業務提携】シリウスビジョン、丸信、タクトピクセル 食品業界のDXを推進するAIラベル校正ツール「mikaesu（ミカエス）」の製品化に向けた共同開発体制を強化

シリウスビジョン株式会社【3社業務提携】食品業界のDXを推進するAIラベル校正ツール「mikaesu（ミカエス）」の製品化に向けた共同開発体制を強化

シリウスビジョン株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：辻谷 潤一、以下、シリウスビジョン）は、株式会社丸信（以下、丸信）およびタクトピクセル株式会社（以下、タクトピクセル）との3社間において、食品業界におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）推進を目的とした業務提携を行いました。

本提携により、現在食品表示.com(https://hyouji.maru-sin.net/)上で無料公開中のAI校正ツール「mikaesu（ミカエス）」に対し、食品パッケージ製造を手掛ける丸信の実務ノウハウを統合させ、将来的な製品化および販売に向けた協議・共同開発を本格的に開始いたします。

提携の背景と目的：食品表示チェックの「複雑化」と「属人化」を解消へ

近年の食品表示法の改正や、アレルギー表示の厳格化、消費者ニーズの多様化に伴い、食品ラベルの記載内容は年々複雑さを増しています。その一方で、製造現場やデザイン制作現場における表示チェック業務（校正）は、依然として熟練担当者の目視に頼る部分が多く、業務負荷の増大やヒューマンエラーのリスクが課題となっています。

こうした課題に対し、画像検査技術に強みを持つシリウスビジョン、AI技術開発を行うタクトピクセル、そして食品パッケージの裏面表示（食品表示）に関する知見のある丸信の3社が連携。AI校正ツール「mikaesu」を、実業務の厳しい基準にも耐えうる「プロフェッショナル向け製品」へと昇華させるため、強固な開発体制を構築いたしました。

この連携は、単なる技術提供に留まらず、現場の知見と融合することで、机上の空論ではない「実用的なAI校正システム」の実現を可能にします。

AI校正ツール「mikaesu（ミカエス）」について

「mikaesu」は、食品表示・ラベルの画像データを読み込み、AIが記載内容の整合性や法規制との照合をサポートするクラウドツールです。現在はβ版としてWeb上で無料公開しており、多くのユーザー様からのフィードバックを得ています。

今回の提携により、丸信が持つ食品表示に関する知見（チェックフローの最適解や、現場担当者の視点）を開発ロードマップに反映させ、より堅牢な業務用パッケージとしての完成を目指します。

＜mikaesu 無料公開版 URL＞

※日本酒・焼酎・ワインのみ

https://hyouji.maru-sin.net/display-rules/mikaesu/

本提携における各社の役割

3社の強みを掛け合わせ、開発から販売、実証実験までを一気通貫で行います。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/170919/table/4_1_f134b812850a9da90e7038673080c505.jpg?v=202512111027 ]

採用技術：AI校正エンジン「Koallect（コアレクト）」

AI校正エンジン「Koallect（コアレクト）」

「mikaesu」のエンジンには、タクトピクセルの独自技術「Koallect（コアレクト）」のコアエンジンが採用されています。AI校正エンジン「Koallect（コアレクト）」は、食品表示を含むパッケージ全般の表示内容を自動で読み取り、法令・公正競争規約・業界自主基準との照合を行う校正支援システムです。パッケージは極小文字・密配置・縦中横・背景との低コントラストなど一般OCRでは精度が低下しやすい要素が多く存在します。本製品は複数のOCRエンジンを用途ごとに最適化して組み合わせることで、一文字レベルの誤読を防ぐ高精度の読み取りを実現しています。抽出後は、辞書・必須項目・表現ゆらぎの整理ルールに基づき意味単位に構造化し、フォーマットが統一されていないパッケージでも確実に校正に必要な情報を抽出できます。最終出力は該当箇所の切り出し画像、読み取り内容、照合結果、根拠条文を整理したレポート形式とし、人が最終判断しやすい形で提供します。内部エンジンはPythonで実装されており、外部UIや業務システムと柔軟に連携できるアーキテクチャを採用している点も大きな特長です。

提携の今後の展開

今後は、丸信の監修のもと機能強化を進め、無料公開版で得られた知見と合わせ、「mikaesu」の製品化（有料パッケージ版）を目指します。シリウスビジョンが事業主体となり、具体的な販売スキームや製品仕様についての協議を進め、食品業界全体の安心・安全と業務効率化に貢献してまいります。

代表コメント

- シリウスビジョン株式会社 代表取締役 辻谷 潤一

「画像検査のプロフェッショナルとして、食品業界の長年の課題である校正業務のDXに、強力なパートナーと共に挑めることを嬉しく思います。」

- 株式会社丸信 代表取締役 平木 洋二

「長年培ってきた食品パッケージ製造の現場知見を、AIという革新的な技術と融合させるこの協業に、大きな可能性を感じています。現場の厳しい要求に応える『ミカエス』を完成させ、食品業界全体の品質向上と業務効率化に貢献してまいります。」

- タクトピクセル株式会社 代表取締役 大村 周司

「弊社の画像処理・AI技術が、現場のプロの知見と融合することで、より実用的なソリューションへと進化することを期待しています。」

会社概要

- シリウスビジョン株式会社[表2: https://prtimes.jp/data/corp/170919/table/4_2_0edcfec31d99946c40fb262f1c50af72.jpg?v=202512111027 ]

- 株式会社丸信[表3: https://prtimes.jp/data/corp/170919/table/4_3_21f3f8253c8deaa8eb6ab7ad1be97bf3.jpg?v=202512111027 ]

- タクトピクセル株式会社[表4: https://prtimes.jp/data/corp/170919/table/4_4_2b8d184b24bb99dab1124c6ce3212ccb.jpg?v=202512111027 ]