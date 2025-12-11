神戸市「こうべデジタル活動部」、さくらインターネット本社で学生向けAIアプリ開発イベントを共催

AIリスキル株式会社

AIリスキル株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：山原慎也）は、神戸市が推進する学生向けデジタル人材育成プロジェクト「こうべデジタル活動部（デジ活）」の一環として、Blooming Camp（さくらインターネット株式会社）との共催イベント「はじめてのアプリ開発とわかるセキュリティ」を2026年1月10日（土）に開催いたします。

本イベントでは、いま注目を集める「バイブコーディング（Vibe Coding）」を活用したセキュリティ・アプリ開発ワークショップを実施。プログラミング初心者でも参加できる内容で、セキュリティの基礎についても学べる構成となっています。

【開催背景】

生成AIの急速な普及により、学生がテクノロジーを「使う側」から「つくる側」へと踏み出す機会が求められています。一方で、実際に手を動かしながら学べる体験型の学習機会は、特に地方において不足しているのが現状です。

「こうべデジタル活動部（通称：デジ活）」は、神戸市・企業・学生コミュニティが連携し、次世代のデジタル人材を育成するプラットフォームとして2024年9月に始動しました。

今回は、さくらインターネット株式会社が運営するオープンイノベーションのための施設「Blooming Camp」との共催が実現。グラングリーン大阪に位置する同施設を会場に、学生が主体となって学ぶ場を提供します。

【イベント概要】

【プログラム（予定）】

【登壇者紹介】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/136909/table/8_1_760c7f7d608267369d3eb35f48556b53.jpg?v=202512111027 ]- オープニング・趣旨説明- 基調講演（調整中）- トークセッション（Taiyo × そら）：学生エンジニアとして活動する2人が、AI時代の学び方やキャリアについて対談形式でお話しします。- ハンズオン／グループワーク- - セキュリティ体験ワーク：CSIRTの役割を疑似体験するグループシミュレーション- - アプリ開発体験：バイブコーディングを活用し、初心者でも短時間でアプリを制作- 交流会（同会場にて） 登壇者や参加者同士でつながれるネットワーキングタイム（1時間程度）◆ Taiyo（Sunrise AI）

音声型汎用AIエージェントを独自開発した大学生エンジニア。学生主体コミュニティ「Sunrise AI」を運営し、“手を動かすAI学習”を実践してきた経験をもとに、初学者にもわかりやすい視点で学びの楽しさを伝えます。

◆ そら（gakuse.ai 代表）

生成AI・自動化ツールによる法人開発や教育に幅広く携わる若手エンジニア。学生コミュニティ「gakuse.ai」の代表として技術とキャリアの両面で支援を行い、初心者でも実践につなげられる解説を強みとしています。

【イベント開催実績と今後のスケジュール】

■ イベント開催実績

● 10月：Genspark×AIクリエイティブ

https://ai-gallery.jp/kobe-digital-1011-report/

● 11月：Googleで学ぶAI活用

https://ai-gallery.jp/kobe-digital-1108-report/

● 12月（予定）：GoogleのAIで進むAI活用・応用

https://kobe-digital-1213.peatix.com/

■ 今後のスケジュール

こうべデジタル活動部は、2025年3月まで毎月イベントを開催予定です。

※詳細は下記スケジュール画像をご参照ください。

【企業・教育機関の皆さまへ】

本プロジェクトでは、学生のデジタル人材育成にご協力いただける企業・教育機関を募集しています。

- 講師・メンターとしてのご登壇- 協賛・会場提供- 取材・メディア掲載- 学内での告知掲示

ご関心をお持ちの方は、下記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。

▶ イベント申込：https://forms.gle/aj7AZfx5jDsucTFx6

▶ 特設サイト：https://ai-gallery.jp/d-k/

【会社概要】

AIリスキル株式会社

- 所在地：大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル12-12- 代表者：代表取締役 山原 慎也- 事業内容：生成AIに関する教育・研修事業、メディア運営 URL：https://ai-gallery.jp/company/

※本イベントは神戸市が主催し、AIリスキル株式会社 / S&P株式会社 / studio vecoが運営を担当しています。

※記載内容は発表時点のものです。

【本件に関するお問い合わせ先】

AIリスキル株式会社

メール： shinya.yamahara@ai-reskill.com

電話番号： 080-3837-2460