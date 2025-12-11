神戸市「こうべデジタル活動部」、さくらインターネット本社で学生向けAIアプリ開発イベントを共催
AIリスキル株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：山原慎也）は、神戸市が推進する学生向けデジタル人材育成プロジェクト「こうべデジタル活動部（デジ活）」の一環として、Blooming Camp（さくらインターネット株式会社）との共催イベント「はじめてのアプリ開発とわかるセキュリティ」を2026年1月10日（土）に開催いたします。
本イベントでは、いま注目を集める「バイブコーディング（Vibe Coding）」を活用したセキュリティ・アプリ開発ワークショップを実施。プログラミング初心者でも参加できる内容で、セキュリティの基礎についても学べる構成となっています。
【開催背景】
生成AIの急速な普及により、学生がテクノロジーを「使う側」から「つくる側」へと踏み出す機会が求められています。一方で、実際に手を動かしながら学べる体験型の学習機会は、特に地方において不足しているのが現状です。
「こうべデジタル活動部（通称：デジ活）」は、神戸市・企業・学生コミュニティが連携し、次世代のデジタル人材を育成するプラットフォームとして2024年9月に始動しました。
今回は、さくらインターネット株式会社が運営するオープンイノベーションのための施設「Blooming Camp」との共催が実現。グラングリーン大阪に位置する同施設を会場に、学生が主体となって学ぶ場を提供します。
【イベント概要】
【プログラム（予定）】
- オープニング・趣旨説明
- 基調講演（調整中）
- トークセッション（Taiyo × そら）：学生エンジニアとして活動する2人が、AI時代の学び方やキャリアについて対談形式でお話しします。
- ハンズオン／グループワーク
- - セキュリティ体験ワーク：CSIRTの役割を疑似体験するグループシミュレーション
- - アプリ開発体験：バイブコーディングを活用し、初心者でも短時間でアプリを制作
- 交流会（同会場にて） 登壇者や参加者同士でつながれるネットワーキングタイム（1時間程度）
【登壇者紹介】
◆ Taiyo（Sunrise AI）
音声型汎用AIエージェントを独自開発した大学生エンジニア。学生主体コミュニティ「Sunrise AI」を運営し、“手を動かすAI学習”を実践してきた経験をもとに、初学者にもわかりやすい視点で学びの楽しさを伝えます。
◆ そら（gakuse.ai 代表）
生成AI・自動化ツールによる法人開発や教育に幅広く携わる若手エンジニア。学生コミュニティ「gakuse.ai」の代表として技術とキャリアの両面で支援を行い、初心者でも実践につなげられる解説を強みとしています。
【イベント開催実績と今後のスケジュール】
■ イベント開催実績
● 10月：Genspark×AIクリエイティブ
https://ai-gallery.jp/kobe-digital-1011-report/
● 11月：Googleで学ぶAI活用
https://ai-gallery.jp/kobe-digital-1108-report/
● 12月（予定）：GoogleのAIで進むAI活用・応用
https://kobe-digital-1213.peatix.com/
■ 今後のスケジュール
こうべデジタル活動部は、2025年3月まで毎月イベントを開催予定です。
※詳細は下記スケジュール画像をご参照ください。
【企業・教育機関の皆さまへ】
本プロジェクトでは、学生のデジタル人材育成にご協力いただける企業・教育機関を募集しています。
- 講師・メンターとしてのご登壇
- 協賛・会場提供
- 取材・メディア掲載
- 学内での告知掲示
ご関心をお持ちの方は、下記お問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。
▶ イベント申込：https://forms.gle/aj7AZfx5jDsucTFx6
▶ 特設サイト：https://ai-gallery.jp/d-k/
【会社概要】
AIリスキル株式会社
- 所在地：大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号大阪駅前第2ビル12-12
- 代表者：代表取締役 山原 慎也
- 事業内容：生成AIに関する教育・研修事業、メディア運営 URL：https://ai-gallery.jp/company/
※本イベントは神戸市が主催し、AIリスキル株式会社 / S&P株式会社 / studio vecoが運営を担当しています。
※記載内容は発表時点のものです。
【本件に関するお問い合わせ先】
AIリスキル株式会社
メール： shinya.yamahara@ai-reskill.com
電話番号： 080-3837-2460