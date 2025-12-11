【無料ウェビナー】データ統合の「次」へ！プロフィットを生み出すデータマネジメントの実践を、1月8日、1月14日、1月20日に開催
株式会社パワー・インタラクティブは、無料ウェビナー『データ統合の「次」へ！プロフィットを生み出すデータマネジメントの実践』を、1月8日にライブ開催、1月14日、1月20日に録画配信を行います。
■無料ウェビナー
『データ統合の「次」へ！プロフィットを生み出すデータマネジメントの実践』
https://attendee.bizibl.tv/sessions/sePY3w9CvA3c
MAやSFAなどのデータを統合し、分析基盤の構築に取り組む企業が増えています。その多くは、まず手始めとして「レポート作成の自動化」や「業務効率化」からスタートしています。
もちろん、集計工数の削減は重要です。しかし、皆様が本来目指していたゴールは、効率化のさらに先にある「データ活用によるビジネス成果の創出」ではないでしょうか。可視化だけで終わらせず、データをどう利益につなげるかを課題と捉えるべきです。
本セミナーでは、自動化のステップの先の、統合データを活用する「次の姿」をご紹介します。正しいROIの可視化から、AI予測をMAに連携させたアクションの高度化まで、データを見るだけでなく、事業貢献につなげるための実践的なヒントをお届けします。
＝こんな方におすすめ＝
・レポート自動化などの基盤整備を終え、さらなるデータ活用に関心をお持ちの方
・渡したデータをマーケティングや営業現場でより活用してもらうための、具体的な連携やアクションの促し方を模索している方
・データ連携基盤が整い、これから施策ごとの売上貢献やROIの可視化に、本格的に着手しようとしている方
・マーケティングデータ基盤構築プロジェクトを企画しようとしている方
┌─────────────────────────────────────
┗●ウェビナー詳細はこちら
『データ統合の「次」へ！プロフィットを生み出すデータマネジメントの実践』
https://attendee.bizibl.tv/sessions/sePY3w9CvA3c
└─────────────────────────────────────
■講座概要
『データ統合の「次」へ！プロフィットを生み出すデータマネジメントの実践』
日時：
ライブ配信） 2026年1月8日（木）12:00～12:50
録画配信） 2026年1月14日（水）11:00～11:50
録画配信） 2026年1月20日（火）13:00～13:50
場所：ライブ配信＆録画配信
受講料：無料
主催：株式会社パワー・インタラクティブ
※同業者様、フリーアドレスでのお申込みはご遠慮お願い致します。
■セミナー内容
- データマネジメントが目指す場所
- データ活用レベルの4段階
- データ統合・レポート自動化の基盤構築
- 統合データを活用した次なる打ち手の実践事例
・プラットフォーム横断分析：ROIの可視化
・機械学習の活用：施設の売上予測
・マーケティング施策の高度化：MAへの書き込み
- Q＆A
※当日セミナーの内容が一部変更になる可能性がありますのでご了承ください
■セミナー講師
第1部講師
マーケティングコンサルタント
山田 俊也
BtoB企業を中心に、マーケティング戦略設計から施策の実行までサポート。Adobe Marketo Engageを使ったコンサルティングの実績を多く持つ。
社外に向けた無料・有料セミナーの企画、講師も担当。のべ50回以上の登壇実績。Adobe社が提供するMarketo Core Concepts IIの講師を勤める。
育児のための長期休暇を取得、仕事復帰後は子育て奮闘中。
■株式会社パワー・インタラクティブについて http://www.powerweb.co.jp/
パワー・インタラクティブは、「マーケティングをOperational Excellence（OPEX）に高める」をビジョンに掲げ、デジタルテクノロジーを活用し、戦略と実行をつなぐ再現性あるオペレーションモデルを構築するコンサルティングサービスを提供しています。
【本件お問い合わせ先】―――――――――――――――――――――
株式会社パワー・インタラクティブ 担当：広富
E-Mail： webmaster@powerweb.co.jp
URL： http://www.powerweb.co.jp/
関連URL： http://www.powerweb.co.jp/seminar/
【株式会社パワー・インタラクティブ】――――――――――――――
会社名 株式会社パワー・インタラクティブ
URL http://www.powerweb.co.jp/
パワー・インタラクティブFacebookページ https://www.facebook.com/powerweb
パワー・インタラクティブXページ https://twitter.com/powerwebjp
大阪オフィス 大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ 27階 WeWork
連絡先 Tel.06-6282-7596 Fax.06-6282-7597