【無料ウェビナー】データ統合の「次」へ！プロフィットを生み出すデータマネジメントの実践を、1月8日、1月14日、1月20日に開催

株式会社パワー・インタラクティブ

株式会社パワー・インタラクティブは、無料ウェビナー『データ統合の「次」へ！プロフィットを生み出すデータマネジメントの実践』を、1月8日にライブ開催、1月14日、1月20日に録画配信を行います。

■無料ウェビナー

『データ統合の「次」へ！プロフィットを生み出すデータマネジメントの実践』

https://attendee.bizibl.tv/sessions/sePY3w9CvA3c

MAやSFAなどのデータを統合し、分析基盤の構築に取り組む企業が増えています。その多くは、まず手始めとして「レポート作成の自動化」や「業務効率化」からスタートしています。

もちろん、集計工数の削減は重要です。しかし、皆様が本来目指していたゴールは、効率化のさらに先にある「データ活用によるビジネス成果の創出」ではないでしょうか。可視化だけで終わらせず、データをどう利益につなげるかを課題と捉えるべきです。

本セミナーでは、自動化のステップの先の、統合データを活用する「次の姿」をご紹介します。正しいROIの可視化から、AI予測をMAに連携させたアクションの高度化まで、データを見るだけでなく、事業貢献につなげるための実践的なヒントをお届けします。

＝こんな方におすすめ＝

・レポート自動化などの基盤整備を終え、さらなるデータ活用に関心をお持ちの方

・渡したデータをマーケティングや営業現場でより活用してもらうための、具体的な連携やアクションの促し方を模索している方

・データ連携基盤が整い、これから施策ごとの売上貢献やROIの可視化に、本格的に着手しようとしている方

・マーケティングデータ基盤構築プロジェクトを企画しようとしている方

┌─────────────────────────────────────

┗●ウェビナー詳細はこちら

『データ統合の「次」へ！プロフィットを生み出すデータマネジメントの実践』

https://attendee.bizibl.tv/sessions/sePY3w9CvA3c

└─────────────────────────────────────

■講座概要

『データ統合の「次」へ！プロフィットを生み出すデータマネジメントの実践』

日時：

ライブ配信） 2026年1月8日（木）12:00～12:50

録画配信） 2026年1月14日（水）11:00～11:50

録画配信） 2026年1月20日（火）13:00～13:50

場所：ライブ配信＆録画配信

受講料：無料

主催：株式会社パワー・インタラクティブ

※同業者様、フリーアドレスでのお申込みはご遠慮お願い致します。

■セミナー内容

- データマネジメントが目指す場所- データ活用レベルの4段階- データ統合・レポート自動化の基盤構築- 統合データを活用した次なる打ち手の実践事例・プラットフォーム横断分析：ROIの可視化・機械学習の活用：施設の売上予測・マーケティング施策の高度化：MAへの書き込み- Q＆A

※当日セミナーの内容が一部変更になる可能性がありますのでご了承ください

■セミナー講師

第1部講師

マーケティングコンサルタント

山田 俊也

BtoB企業を中心に、マーケティング戦略設計から施策の実行までサポート。Adobe Marketo Engageを使ったコンサルティングの実績を多く持つ。

社外に向けた無料・有料セミナーの企画、講師も担当。のべ50回以上の登壇実績。Adobe社が提供するMarketo Core Concepts IIの講師を勤める。

育児のための長期休暇を取得、仕事復帰後は子育て奮闘中。

■株式会社パワー・インタラクティブについて http://www.powerweb.co.jp/

パワー・インタラクティブは、「マーケティングをOperational Excellence（OPEX）に高める」をビジョンに掲げ、デジタルテクノロジーを活用し、戦略と実行をつなぐ再現性あるオペレーションモデルを構築するコンサルティングサービスを提供しています。

【本件お問い合わせ先】―――――――――――――――――――――

株式会社パワー・インタラクティブ 担当：広富

E-Mail： webmaster@powerweb.co.jp

URL： http://www.powerweb.co.jp/

関連URL： http://www.powerweb.co.jp/seminar/

【株式会社パワー・インタラクティブ】――――――――――――――

会社名 株式会社パワー・インタラクティブ

URL http://www.powerweb.co.jp/

パワー・インタラクティブFacebookページ https://www.facebook.com/powerweb

パワー・インタラクティブXページ https://twitter.com/powerwebjp

大阪オフィス 大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ 27階 WeWork

連絡先 Tel.06-6282-7596 Fax.06-6282-7597