アベイル大森駅前店が12/17（水） 10時オープン！都市部出店拡大に向けた新フォーマットで出店！

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、アベイル大森駅前店を12月17日（水）10時にオープンすることをお知らせいたします。

■新フォーマット小型店舗の展開とキャラクター売場の設置

当店は都市部への出店拡大を見据えた新フォーマットの小型店舗で、売場面積は標準店約1,000平方メートル に対して約590平方メートル です。

商品ラインナップは標準店と同様で、今回新たにキャラクターコーナーを設置しました。

アベイルで人気のキャラクター商品を、より選びやすくご提供します。

また、新型のデジタルサイネージを導入し、オリジナルブランドの売場をわかりやすく演出します。

■オープン記念キャンペーンを開催！

●クーポン配布

12/17（水）～12/25（木）のオープンセール期間中、商品を1点以上お買い上げのうえ、アベイルアプリ会員証をご提示いただいた本会員のお客様に、後日アベイル大森駅前店で使用できるクーポンを配布します。

※ゲスト会員は対象外です。

［クーポン内容］

・税込5,000円以上のお会計で1,000円引き

・税込3,000円以上のお会計で500円引き

●お菓子セットプレゼント

12/17（水）～12/25（木）のオープンセール期間中、商品をお買い上げのうえ、アプリ会員証をご提示いただいたお客様にお菓子セットをプレゼントします。

※なくなり次第終了となります。

■店舗概要

住所 ：東京都 大田区山王2-4-1（大森駅前ビル4F）

営業時間：10：00～20：00

TEL ：03-5709-7750

※駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。

■アベイル大森駅前店の特設ページはこちら

https://www.shop-shimamura.com/html/lp.html/?campaignCode=c1765185028177

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

■アベイルのお近くの店舗はこちらから検索

https://www.shimamura.gr.jp/shop/avail/

■アベイル公式アプリ・SNSはこちら

https://www.shimamura.gr.jp/sns/#avail

■しまむらグループのオンラインストア『しまむらパーク』

https://www.shop-shimamura.com/

■お問い合わせ先

＜取材・広報に関すること＞ 広報室 shimamurapress@shimamura.gr.jp

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）