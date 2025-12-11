【ピザが1人あたり295円！】家計応援宣言！クリスマスも年末年始にも新規会員登録で「ピザハット・マルゲリータ」を590円でご提供！

日本ピザハット株式会社

　日本ピザハット株式会社（代表取締役会長兼社長：深瀬 成利、本社：神奈川県横浜市、以下：ピザハット）が展開する世界最大級のピザチェーン「ピザハット」は、2025年12月11日（木）～2026年2月1日（日）の期間中、新規会員登録でピザハットが誇る人気No.1ピザ「ピザハット・マルゲリータ（Mサイズ）」がお持ち帰り590円でお買い求めいただける家計応援キャンペーンを実施いたします！


　Mサイズは2人前だから、なんと1人あたりたったの295円！物価高が続く今だからこそ、ピザハットがみなさまの家計を全力で応援いたします。


　クリスマスパーティーに、年末年始のごちそうに、お正月の団らんに、ピザハットでおトクに贅沢しちゃいましょう！


※本リリース記載の価格はすべて税込です


＜本リリースのポイント＞


１.新規会員登録で「ピザハット・マルゲリータ」が1人あたり295円になるキャンペーン開催！


２.【家計応援宣言！】「ピザハット・マルゲリータ」が驚愕の68.2%OFFになって登場！


３.迷ったらこれ！ピザハットおすすめの組み合わせをご紹介！



１.新規会員登録で「ピザハット・マルゲリータ」が1人あたり295円になるキャンペーン開催！




　物価高が続くこの頃、「宅配ピザは高い食べもの…」と思っていませんか？


　いえ、そんなことありません！ピザハットでは、2025年12月11日（木）～2026年2月1日（日）の期間限定で、新規会員登録をしていただいたお客様に「ピザハット・マルゲリータ（Mサイズ）」をお持ち帰り590円でご提供いたします！Mサイズは2人前なので、1人あたりなんと295円という驚きの価格！ワンコイン以下で本格ピザが楽しめちゃうんです！


　年末年始は何かと出費がかさむ時期。クリスマスパーティーや年越し、お正月の集まりなど、家族や友人とピザを囲むシーンも多いですよね。そんなときこそ、ピザハットのキャンペーンをご活用ください！


　この冬は、ピザハットでおトクに、そして贅沢に過ごしましょう！



２.【家計応援宣言！】「ピザハット・マルゲリータ」が驚愕の68.2%OFFになって登場！




■キャンペーン内容：


　【HUT REWARDS新規会員様限定】大人気商品「ピザハット・マルゲリータ（Mサイズ）」がお持ち帰り＆公式サイト・アプリからの注文で590円


■商品価格：


　1,860円 → 590円（1,270円おトク！）


　※キャンペーン対象となるのはお持ち帰りの場合のみです。


　※キャンペーン対象となるのは公式サイト・アプリ注文の場合のみです。


　※ピザはMサイズ限定、ハンドトス生地限定です。


■キャンペーン期間：


　2025年12月11日（木）～2026年2月1日（日）


■販売店舗：


　全国のピザハット店舗（一部を除く）


３.迷ったらこれ！ピザハットおすすめの組み合わせをご紹介！


　初めての注文は「何をどれくらい頼むのがいいの？」と悩みますよね。そこで、人数やシーン別に最適な組み合わせをご紹介します。季節感のある人気メニューや、間違いのない定番のピザを組み合わせることで、ファーストオーダーでも迷わず安心してご注文いただけます。


親子４人におすすめ（905円～/１人）

(画像のサイドは一例です)

■商品組み合わせ：


・新規会員登録キャンペーンで「ピザハット・マルゲリータ(Mサイズ)」


・季節限定商品で家族みんなが楽しめる冬の味わい「冬のワンダフル４(Mサイズ)」


・選べるサイド３個セット


■商品価格：


　3,620円～


友だち５人のホームパーティにおすすめ（748円～/１人）


■商品組み合わせ：


・新規会員登録キャンペーンで「ピザハット・マルゲリータ(Mサイズ)」


・人気ピザを一度に味わえる「ピザハット・ベスト４(Lサイズ)」


■商品価格：


　3,740円～


　※キャンペーン対象となるのはお持ち帰りの場合のみです。


　※キャンペーン対象となるのは公式サイト・アプリ注文の場合のみです。


　※キャンペーン対象のピザは、ハンドトス生地限定です。


【企業情報】


＜ピザハットとは＞

　ピザハットは1958年、アメリカ・カンザス州のウィチタでダンとフランクのカーニー兄弟が創業。2023年で65周年を迎え、これからもお客様に寄り添い歩みを進めます。現在は世界100以上の国と地域に20,000店舗を有する世界最大級のピザチェーンです。日本では1973年に第一号店がオープンして以来、現在は配達を中心に全国で600店舗以上（2025年12月時点）を展開中。


会社名：日本ピザハット株式会社


所在地：本社〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4丁目4番5号 横浜アイマークプレイス


創業　：1991年8月


代表者：深瀬 成利


店舗数：全国600店舗以上（2025年12月時点）


企業WEBサイト：


https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=590yen-202512(https://corp.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=590yen-202512)


公式X：https://x.com/Pizza_Hut_Japan


公式YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/user/PizzaHutWeb/videos


LINE 公式アカウント：https://lin.ee/IVYJoAW


公式Instagram：https://www.instagram.com/pizza_hut_japan/


公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pizza_hut_japan



＜ピザのちから＞

　ピザを食べるシーンには、いつも誰かと誰かの笑顔がある。みんなが集まった特別な時間に、おいしさを分け合うことの幸せ。そうしたシーンを彩ることこそ「ピザのちから」であると信じています。ピザにまつわる様々なエピソードをご紹介しております。


WEBサイト：https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=590yen-202512(https://media.pizzahut.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=590yen-202512)