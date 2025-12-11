省エネ診断機関として採択されました｜中小企業のエネルギーコスト削減を支援【株式会社プランベース】

株式会社プランベース

株式会社プランベース（本社：東京都千代田区、代表取締役：武衣 貴志）、2025年12月4日付で、経済産業省資源エネルギー庁の「令和６年度補正 中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費（地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業）」における省エネ診断機関として登録されました。

経済産業省 資源エネルギー庁が実施する中小企業支援の一環で、省エネの専門家が工場やオフィス・店舗等のエネルギーの使用状況を把握し、省エネできる改善項目をご提案する取り組みです。

設備１つから事業場全体まで省エネ診断を実施し、効果的な省エネ取組の計画立案、最適化のご提案をします。

国からの補助を受けつつ、当社の省エネ診断を受診する事が可能です。

対応メニュー

ウォークスルー診断

【工場・事業所全体プラン】

工場・事業所内にある全ての設備を診断するプランです。

工場・事業所の規模によって料金が変わります。

【設備単位プラン】

空調設備や照明設備等、設備単位で診断するプランです。

対象設備：空調設備、照明設備、ボイラ・給湯器、工業炉、受変電設備、冷凍冷蔵設備、コンプレッサ、生産設備、給排水・排水処理、デマンド



IT診断

計測機器を用いて事業所の設備・プロセス毎等のエネルギー使用状況の見える化、分析等を行い、きめ細やかな改善提案を行います。

工場・ビル等のエネルギー量が多いポイントに対して、各種センサー（電力・圧力・流量・温度等）を計測します。収集データを分析・見える化し、省エネ課題やプロセス改善について提案します。



特設WEBサイト https://shoeneshindan.jp/

お申し込みはこちら https://shoeneshindan.jp/guide/search/

省エネ診断にご興味のある企業様は、お気軽にお問い合わせください。

https://planbase.co.jp/contact/

代表コメント

武衣貴志【株式会社プランベース／代表取締役 武衣貴志】

「このたび、省エネ診断機関として採択いただいたことは、当社がこれまで取り組んできた中堅・中小企業支援の知見をさらに発展させる大きな契機になると考えております。エネルギー価格の高騰や脱炭素化の潮流など、企業を取り巻く環境は大きく変化しており、エネルギー利用の最適化は、事業継続と成長のための重要なテーマとなっています。当社は、公的制度の活用支援で培った現場理解と、データ分析を活用した改善提案力を組み合わせ、企業の省エネ・コスト削減を実現する実効性の高い支援を提供してまいります。今回の採択を機に、挑戦する企業の成長を後押しし、地域経済ひいては日本全体の競争力向上に貢献できるよう、引き続き尽力してまいります。」

会社ロゴ株式会社プランベースについて

当社は、中小企業向けに補助金申請支援や経営支援を行うコンサルティング事業や中小企業支援プラットフォーム（AIツール）の開発・運営を展開する東京大学発のコンサルティング会社です。認定経営革新等支援機関として、これまで1,500社以上の補助金申請を支援し、累計150億円以上の採択実績を有します。社内には中小企業診断士や行政書士などの専門家が複数在籍し、幅広い経営課題に対応しています。



■会社名：株式会社プランベース

■所在地：東京都千代田区岩本町2丁目8-8 ザポータル岩本町6F

■代表者：代表取締役 武衣 貴志

■URL：https://planbase.co.jp/