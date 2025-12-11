【上越市立水族博物館 うみがたり】うみがたりのお正月２０２６【２０２５年１２月２６日（金）～２０２６年１月４日（日）】

株式会社 横浜八景島


上越市立水族博物館『うみがたり』では、２０２５年１２月２６日（金）から２０２６年１月４日（日）の間、「うみがたりのお正月２０２６」を開催します。


お正月を代表するような門松の装飾をはじめ館内には華やかな装飾が施された中、来年の干支「午」にちなんだ「干支ダイバー」や生きものの展示などを実施します。


２０２６年も生きものを通じて「新しい発見と　　物語」を提供していきます。






２０２６年は「午年」！干支ダイバー


２０２６年の干支にちなんだ「ウマダイバー」が　　「うみがたり大水槽」の生きものに、お年玉としてエサをプレゼントします。「ウマダイバー」に　　　集まる魚の様子や形を変化させながら迫りくる　魚群にご注目ください。






期　　間：２０２５年１２月２７日（土）～２０２６年１月４日（日）


時　　間：１２：００、１４：００


場　　所：うみがたり大水槽



生きものも「巳」→「午」へバトンタッチ！？干支水槽展示


２０２５年の干支「巳」と２０２６年の干支「午」にちなんだ生きものを展示します。






場　　所：３階　ロビー


展示生物：ウマヅラハギ、アオダイショウ



うみがたりおみくじ２０２６


毎年恒例のおみくじが今年も登場！


今年は、『うみがたり』で人気の生きものが登場する計６種類！各生きものの生態にちなんだ運勢が記載されています。






場　　所：１階　催事ホール


料　　金：１００円



ほっと一息♪きなこ入おしるこ販売


１階レストラン「レストランテ ロス クエントス デル マール」では、新年からきなこ入おしるこを数量限定で販売します。







期　　間：２０２６年１月１日（木・祝）～１月４日（日）


場　　所：１階　レストランテ ロス クエントス デル マール


料　　金：２００円（税込）



かわいいグッズがたくさん♪福袋販売


１階売店「ミュージアムショップ レガーロ」では、今回の福袋でしか手に入らないぬいぐるみをはじめとする、人気アイテムが入ったお得な福袋　（定価７,０００円～９,０００円相当）を販売します。






期　　間：２０２６年１月１日（木・祝）から販売開始


場　　所：１階　ミュージアムショップ レガーロ


料　　金：３,３００円（税込）


※数量限定。なくなり次第終了



リフト割


各スキー場との相互割引を実施します！


当館利用時にスキー場のチケットをご提示いただくと、お得に『うみがたり』をご利用いただけます。








開館時間


休館のお知らせ


設備点検のため２０２６年１月１４日（水）、１５日（木）、２月４日（水）、５日（木）は休館します。





料金




※ 身体障がい者手帳や療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳（全ての等級）を、お持ちの方は、個人料金の５割引となります。


(対象者1名に対して、介助者１名まで個人料金の５割引き)


障がい者手帳アプリ「ミライロＩＤ」もご利用いただけます。


※ 年間パスポートの作成時に、パスポート所有者となる方の顔写真の撮影を行いますので、必ず所有者となる方ご本人がご来館ください。


※ 年間パスポートの購入時に、本人確認書類等は必要ありません。


※ その他入館券ご購入時に、年齢を確認するための書類等は特に必要ありません。


アクセス