三好ホールディングス、管理戸数約1,200戸の不動産管理会社 松嵜産興をグループ傘下に

株式会社三好ホールディングス（福岡市：代表取締役社長三好修）が不動産管理会社「松嵜産興株式会社」の株式を取得、2025年11月28日付で三好不動産グループの傘下として加わり、松嵜産興新代表に長谷 武が就任しました。

これにより、三好不動産グループの連結対象は、株式会社三好ホールディングス、株式会社三好不動産、三好スマイル信託株式会社、三好エージェントトラスト株式会社、株式会社ミヨシアセットマネジメント、株式会社福岡相続サポートセンター、株式会社ＦＯＲＷＯＲＫＳ、松嵜産興株式会社の８社となります。



【松嵜産興株式会社 概要】

登記名 ：松嵜産興株式会社

役 員 ：代表取締役社長 長谷 武

会 長 松嵜 繁

所在地 ：福岡市南区野間１丁目11-28

創 立 ：昭和48年（1973年）６月

資本金 ：1,000万円

従業員数：7名

管理戸数：約1,200戸

宅地建物取引業者免許：福岡県知事 (14) 3315

