三好ホールディングス、管理戸数約1,200戸の不動産管理会社 松嵜産興をグループ傘下に

写真拡大

株式会社三好不動産

株式会社三好ホールディングス（福岡市：代表取締役社長三好修）が不動産管理会社「松嵜産興株式会社」の株式を取得、2025年11月28日付で三好不動産グループの傘下として加わり、松嵜産興新代表に長谷 武が就任しました。


これにより、三好不動産グループの連結対象は、株式会社三好ホールディングス、株式会社三好不動産、三好スマイル信託株式会社、三好エージェントトラスト株式会社、株式会社ミヨシアセットマネジメント、株式会社福岡相続サポートセンター、株式会社ＦＯＲＷＯＲＫＳ、松嵜産興株式会社の８社となります。

【松嵜産興株式会社 概要】
登記名　：松嵜産興株式会社


役　員　：代表取締役社長　長谷　武　
　　　　　会　　　　　長　松嵜　繁


所在地　：福岡市南区野間１丁目11-28


創　立　：昭和48年（1973年）６月


資本金　：1,000万円


従業員数：7名


管理戸数：約1,200戸
宅地建物取引業者免許：福岡県知事 (14) 3315



三好不動産本社（福岡市）