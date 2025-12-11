【安楽亭ランチ新登場！】毎日でも使いやすい“必要な分だけ”で、お得にお昼ごはん「超シンプルランチ」が販売スタート！！630円（税込693円）~お手軽お手頃焼肉ランチで生活応援！

株式会社安楽亭

安楽亭といえば！焼肉とごはんでおなか一杯が人気のランチメニューの数々。そんな中、より毎日に

“ランチは軽く済ませたい”“ごはんのおかわりは要らないからもっと手ごろな価格にしてもらいたい” そんな声にお応えして誕生したのが〈超シンプルランチ〉。

セット内容を必要なものだけにしぼり、毎日食べやすい価格を実現しました。

今回登場する「超シンプルランチ」は、

ごはん・スープ・ミニサラダ（またはキムチ）と焼肉ランチに“必要なものだけ”をセットにし、

価格をぐっと抑えた新しいランチシリーズです。

■価格は630円（税込693円）から

“ちょうどいい量” と “毎日でも行きやすい価格帯” を実現

ラインナップは、鶏もも・トントロ・豚肩ロース・豚カルビ・ファミリーカルビの5種類。

〈ラインナップ〉

ジューシー鶏ももランチ 80g 630円（税込693円）

ぷりぷりトントロランチ 80g 740円（税込814円）

豚肩ロースランチ 80g 830円（税込913円）

豚カルビランチ 80g 880円（税込968円）

ファミリーカルビランチ 80g 980円（税込1,078円）

また、わかめスープはおかわり無料です。

（ごはんのお替り、ドリンクは別途ご注文になります。）

“軽く食べたい日”“予算を抑えたい日” に選べる新定番ランチ

・仕事の合間にさっと食べたい

・焼肉ランチを手軽な価格で楽しみたい

・量は控えめで十分

そんなシーンにぴったりの、毎日使いやすいランチシリーズです。

メニュー情報は安楽亭ホームページにてご確認ください。

詳細を見る :https://anrakutei.jp/topic/super-simple/